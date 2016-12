Test ASRock Beebox-S Kaby Lake

De oppmerksomme av dere vil nok påpeke at det er godt under tre måneder siden vi testet ASRock Beebox-S sist – og vil kanskje spørre seg hvorfor vi har kjørt en ny runde med denne lille NUC-en.

Svaret er enkelt. Beebox-S har fått en ny prosessor, nå i form av den syvende generasjonen Intel Core, også kjent som Kaby Lake. Vi har fått låne et eksemplar fra Digital Impuls for å se på forskjellene mot utgaven med Skylake-prosessor.

Ellers er Beebox-S den samme gamle – vi har i hvert fall ikke klart å finne noen flere forskjeller – og det er vel også grunnen til at vi her ikke snakker om ASRock Beebox-K.

Derfor blir heller ikke dette en fullstendig test. Her gir vi deg resultatene og våre tanker rundt den nye prosessoren, og ikke noe annet. For mer utfyllende informasjon sender vi deg like godt til den første Beebox-S-testen.

Litt raskere og ny grafikkdel

Utgavene av Beebox-S vi har fått sammenligne er de som er utstyrt med Core i5-prosessor. Du får også datamaskinen med Core i3, noe som kan være en god idé dersom du er ute etter å spare penger.

For gjøre det helt litt mer oversiktlig har vi satt opp en kjekk tabell under:

Beebox-S Skylake i5 Beebox-S Kaby Lake i5 Beebox-S Skylake i3 Beebox-S Kaby Lake i3 Prosessor Intel Core i5-6200U Intel Core i5-7200U Intel Core i3-6100U Intel Core i3-7100U Antall kjerner/tråder 2/4 2/4 2/4 2/4 Cache 3 MB 3 MB 3 MB 3 MB Klokkefrekvens 2,3 GHz 2,5 GHz 2,3 GHz 2,4 GHz Turbo Boost Ja, maks 2,8 GHz Ja, maks 3,1 GHz Nei Nei Grafikk Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 620 TDP 15 W 15 W 15 W 15 W

Vi ser er et altså ikke store forskjellen – med Kaby Lake er det en liten økning i rene klokkefrekvenser og nyere grafikk.

Ellers er det verd å merke deg at Core i5- og Core i3-versjonene på de fleste områder er identiske. Den eneste praktiske forskjellen er at i5-versjonene har litt høyere klokkefrekvens og har turbomodus som kan by på litt mer datamuskler av og til.

Men noen hertz i klokkefrekvens fra eller til er ikke det som er det store salgsargumentet med de nye prosessorene. Saken er nemlig den at Kaby Lake har blitt bedre enn det Skylake er på dekoding og koding av HEVC-materiale, for ikke å glemme «YouTube-kodeken» VP9, som prosessorene fra Skylake-generasjonen ikke kan takle på noen annen måte enn med rå regnekraft.

Kaby Lake støtter på sin side dette på maskinvarenivå, og med dette «innebygd» i prosessoren snakker vi lavere belastning, som igjen betyr mindre varmeutvikling, mindre viftestøy og lenger batteridriftstid for bærbare PC-er.

Et solid avspillingsløft

Dette er i det minste teorien bak det hele. Hvor mye lenger en gitt bærbar holder koken under filmavspilling med Kaby Lake kontra Skylake får dog forbli ubesvart enn så lenge, ettersom ASRock Beebox-S ikke går på batterier.

Med Kaby Lake passer ASRock Beebox-S enda bedre i stua. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Men det vi kan si noe om er hvordan Kaby Lake-prosessoren oppfører seg under avspilling av aktuelle videoklipp, og det er stort sett forbilledlig. Vårt HEVC-klipp i Full HD som belaster Skylake-prosessoren mellom 10 og 20 prosent, ligger snarere mellom én og to prosent med Kaby Lake.

Den virkelige forskjellen merker vi dog best når vi fyrer opp YouTube-klipp i 8K-oppløsning. Ikke at vi har noen 8K-skjerm her på bruket, men det er jo artig likevel. For der Skylake – ja selv med toppmodellen i entusiastsegmentet – henger og hakker med full prosessorbelastning, kan vår Kaby Lake Core i5-7200U vise til en belastning som kun ligger på noen få prosent.

Dette vil selvsagt kunne ha en god del å si – ikke bare fordi Kaby Lake lar deg spille av videoinnhold som ellers ikke ville snurre på en svakere PC, men også fordi vi her kan tenke oss langt bedre utholdenhet på batteridrift.

At lavere belastning betyr mindre varmeutvikling og dertil mindre viftesus trenger vi dog ikke å vente på noen bærbar for å konstatere – det legger vi da merke til på denne modellen.

Ytelse

Kaby Lake er ingen gigantisk oppdatering fra Skylake – prosessorene benytter samme sokkel, kjører på samme brikkesett og er lagd med 14 nanometers produksjonsprosess. Du kan godt se på Kaby Lake som kun en litt forbedret og oppusset Skylake.

Foruten ny og forbedret kodek-støtte har de nye prosessorene litt høyere klokkefrekvens, og vi har derfor sett på hvor godt den nye Kaby Lake-utgaven gjør det i praktisk bruk, og om den da er verdt å betale ekstra for sett mot forgjengeren med Skylake-prosessor.

Våre ytelsestester viser at Kaby Lake har et typisk løft på ti til femten prosent over Skylake, og det er i hovedsak forskjellen i klokkefrekvens som gir oss denne ytelsesøkningen.

Dette stemmer også godt med hva Intel selv har sagt – nemlig at Kaby Lake er opp mot tolv prosent kjappere enn tilsvarende Skylake-prosessorer.

I våre spilltester er forskjellen mellom Skylake og Kaby Lake enda mindre enn dette igjen. Her ser vi en typisk FPS-økning på rundt fem prosent.

Alt i alt gir vel dette oss også en indikasjon på hva vi kan forvente av Kaby Lake-S – altså utgaven myntet på stasjonære PC-er som trolig vil slippes tidlig i januar – kontra Skylake-S-modeller som Core i7-6700K og Core i5-6600K.

Konklusjon

Da vi testet ASRock Beebox-S i høst var vi godt fornøyde, og med den nye prosessoren kan vi godt være et lite hakk mer fornøyd. Med Kaby Lake under panseret har Beebox-S blitt enda litt kjappere og holder lavere temperaturer selv ved avspilling av tyngre videofiler.

Det betyr dog ikke at det er noe poeng i å oppgradere fra Beebox-S Skylake til Beebox-S Kaby Lake. Den generelle forskjellen i ytelse er såpass liten at du ikke vil merke det under vanlig bruk, og at Kabu Lake har bedre støtte for koding og dekoding av tyngre videoklipp vil være viktigere for datamaskiner som går på batteridrift.

Kaby Lake-varianten vil også være å foretrekke for deg som som skal ha en Beebox-S som stue-PC, men selv YouTube i 4K er ikke noe problem med Skylake. Den vil dog bruke mer krefter og bli varmere enn om Kaby Lake skulle gjort den samme jobben.

Hvis alt er likt, er det derfor ingen tvil om at vi heller hadde gått for Kaby Lake-modellen, og av den grunnen har vi også gitt denne et halvt poeng høyere karakter. Men ting er ikke likt, for i skrivende stund er det mulig å skaffe seg den utgående Skylake-utgaven til en langt mer ålreit pris. Så da har du jo valget.

Nå har AMD tatt på seg slosshanskene:

AMDs nyeste slår ekstrembrikke fra Intel >>>