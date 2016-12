Test Apple Airpods

Etter mye om og men og forsinkelser på ubestemt tid slo det ned nærmest som lyn fra klar himmel forrige uke: Airpods var klare til levering, og det så tidlig som 20. desember.

Vi fikk testeksemplarene våre rimelig snart etter lansering, og har brukt dem intenst gjennom helgen og mandag.

Tannbørster i ørene

Ladeetuiet ser ut som en liten eske pastiller, og har en liten knapp. Pluggene klikkes enkelt på plass ved hjelp av en magnet på innsiden. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Airpods er som kjent Apples fullstendig trådløse øreplugger, altså uten «neckband»-tråden de fleste andre trådløse øreplugger har. Apple stolte tilsynelatende ikke på at de klarte å produsere akseptabel talekvalitet kun med «pods» i øret, og har derfor gått for en variant med små pinner som står ned fra hver øreplugg.

Det gjør at pluggene nærmest ser ut som to små børstehoder til elektriske tannbørster, og de har definitivt et utseende som skiller seg ut på gata. Det er ikke hverdagskost å ha på seg øreplugger hvor du nærmest hører «Men, er det ikke…?» fra forbipasserende.

Når det er sagt, så er vi kanskje ikke veldig begeistret for utseendet. Apple har prøvd så godt de kan å holde dem små og nette, men resultatet, med de pinnene som står ned fra øret, er rett og slett litt uelegant. De skiller seg ut, men det er mer snakk om «Haha, hva er det der?» enn «Næmmen, det så lurt ut».

Jabra viste med sin Elite Sport at det fint var mulig å få til god talekvalitet fra liknende øreplugger uten den ekstra pinnen, så dette er ikke annet enn et lite teknologisk nederlag fra Apple.

W1-brikke innabords

W1-brikken gjør for eksempel at en tilkoblingsforespørsel dukker opp på skjermen når du tar pluggene ut av etuiet første gang. Etter det får du opp batteristatus både for plugger og etui. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Tilkoblingen til mobilen er på sin side svært enkel, takket være den nye W1-brikken som vi også finner i enkelte Beats-produkter. Den gjør for eksempel at det spretter opp en forespørsel på iPhone-en med en gang du tar Airpods ut av etuiet for første gang, og dersom du er innlogget på samme iCloud-konto på Macbook eller iPad vil parringen gjøres automatisk også med dem. Det er kjekt.

Vil du koble dem til enheter som ikke er iPhone må du holde inne knappen på etuiet for å starte tilkoblingsprosessen. Vi har foreløpig ikke rukket å teste dem med noe annet enn iPhone.

Bluetooth-tilkoblingen er stort sett veldig stabil. Vi har opplevd noen få tilfeller av hikke i testperioden, men det har stort sett vært i sammenheng med at vi har beveget oss utendørs, hvor bluetooth-signalene gjerne sliter mer enn i et kontrollert område inne. Det har også ordnet seg av seg selv rimelig kjapt. Rekkevidden virker å være omtrent som på øvrige trådløse øreplugger vi har testet. Det fungerer fint også et over de oppgitte ti meterne så lenge du har fri sikt til kilden, men så fort du får en vegg eller to imellom, skal du slite med å bevege deg mer enn åtte-ti meter vekk.

I motsetning til de fleste av konkurrentene mottar Airpods signal til begge ørepluggene samtidig, og det har også vært snakket om at det var en stor del av grunnen til at de ble så forsinket. Vi har ikke opplevd noen problemer med at lyden har vært usynkronisert mellom ørepluggene, og de har også tilnærmet perfekt synkronisering mot video for eksempel fra Netflix.

Stilig eller ei? Vår oppfatning heller mot det siste. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Sitter godt og er svært komfortable

Bærekomforten er overraskende høy. Bortfallet av kabel og mikrofon gjør at det er mindre som trekker i pluggene, og derfor merker du nesten ikke at du har dem på deg.

De sitter også imponerende godt fast i undertegnedes ører til at det ikke er noe som fysisk holder dem fast.

Disse er det ikke noe problem å løpe med, og vi kan riste på hodet rimelig intenst uten at de faller ut.

Hakket bedre lyd enn tidligere

Lydkvaliteten er ikke veldig ulik Apples vanlige Earpods med tråd, noe som er et lite paradoks med tanke på at Airpods koster nesten 1800 kroner. Samtidig er det noen nyanseforskjeller å spore her.

Mest merkbart er det at lyden har en større fylde i nedre mellomtone og i bassen. Det er nesten imponerende hvor mye bass Apple har klart å skvise ut av hodetelefoner som ikke er avhengig av gummiputer for å lage forsegling mot øret, og det gjør definitivt at den opplevde lydkvaliteten øker noen hakk.

Batterietuiet gjør at det er litt lettere å holde styr på hvor du har pluggene når de ikke er i øret. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Samtidig er det gjerne slik at du må skru opp lyden for å få like mye ut av musikken i bråkete omgivelser når ørepluggene ikke har noen form for lydisolasjon eller støyreduksjon i seg selv. Og her blir de rett og slett litt slitsomme – mellomtone og diskant tar over og blir i overkant påtrengende, mens bassen dør litt hen i støyen fra omgivelsene.

Når det er sagt, synes vi detaljnivået er ålreit og lydbildet er rimelig luftig og fint, uten at det på noen måte er snakk om noen stor hifi-opplevelse. Vokaler er plassert et lite hakk lenger bak i lydbildet enn vi strengt tatt skulle ha ønsket, og de mangler litt dynamikk i forholdet mellom diskant og mellomtone. Samtidig har de god kontroll i toppen, og låter aldri skjærende. De makter likevel ikke helt bringe frem frysningene i våre favorittlåter på samme måte som en del andre hodetelefoner klarer.

Niklas mener: Det mest overraskende med Airpods er at de faktisk sitter godt i øret. Mens Apples vanlige Earpods detter ut av ørene mine nesten uansett hva jeg gjør, nekter Airpods å slippe tak. Det har sannsynligvis noe med at kabelen ikke lenger rikker og drar i pluggene mens jeg beveger meg, og de får henge nesten uforstyrret foran øregangene. Samtidig så savner jeg kabelen litt, og de vanlige volumknappene. Det er mildt sagt irriterende å måtte snakke med Siri for å bytte sang eller endre volumet. Den neste overraskelsen var at de trådløse pluggene ikke låt så verst. Tidlige anmeldelser fra amerikanske medier hadde gitt meg inntrykk av at det var snakk om den samme lyden som i de billige Earpodene. Enten så har de tatt feil, eller så har Apple gjort noe med lydbildet i løpet av den utsatte lanseringstiden. For all del – det er ikke snakk om en lydkvalitet til å bli lamslått av, men bassen er langt mer solid enn i Earpods, og mellomtonene er gode. De høyeste tonene forsvinner litt, men det funker. Dette til tross for at pluggene ikke har noen form for passiv lyddemping. Her er det snakk om såkalt «semi in-ear»-passform, noe som er fint hvis du vil høre bussen før den kjører på deg, men irriterende hvis du vil forsvinne i musikken og ignorere omverdenen. Dette var spesielt merkbart da jeg gikk rundt på en hektisk flyplass, og ikke minst ombord på selve flyet. Da ble musikken raskt overdøvet av all støy fra utsiden, og jeg savnet litt mer dempende plugger slik som Jabra Elite Sport. - Niklas Plikk, nyhetssjef i Tek.no

Dette er komfortabel og uprovoserende lyd som nok duger helt fint for alle dem som synes Apples vanlige plugger er gode nok, og så tror vi den nyvunne fylden sannsynligvis også gjør dem akseptable for noen flere. For ordens skyld må det sies at undertegnede synes Earpods er litt undervurderte. De er rett og slett langt fra så dårlige som enkelte skal ha det til.

Talekvaliteten er også rimelig god. Vi prøvde telefonsamtaler med Airpods i begge ender, og det var ikke spesielt vanskelig å gjøre seg forstått, tross at den ene enden var plassert midt i Oslo sentrum-støy med trikk og det hele. Stemmen låter litt hult og langt unna, men trikken hørtes nesten ikke i andre enden, så mikrofonene klarer tilsynelatende å fokusere svært godt på stemmen og redusere bort resten av støyen. Dette er et stort steg opp fra å ha en mikrofon på ledningen som du gjerne må holde foran munnen for at motparten skal høre.

Vanskelige å kontrollere

Et potensielt stort minus med den fullstendig trådløse utformingen, i alle fall når det kommer til øreplugger, er at ledningen gjerne også er den flaten hvor du plasserer de ulike styringsfunksjonene. På Airpods har du bare én slik, og den finner du ved å tappe på siden av ørepluggene. I bluetooth-menyen kan du velge hva et slikt dobbelttapp skal gjøre, og du har i praksis bare to valg: Enten starte Siri eller starte/stoppe musikken.

Her savner vi spesielt volumkontroll og muligheten til å bytte sang. Vi skjønner at Apple vil holde styringen så enkel som mulig, men det burde vært mulig å gi brukeren kontroll over mer av dette selv. Resultatet er at du enten må opp med telefonen eller be Siri om å gjøre det for deg, noe som jo kan være litt pinlig i enkelte situasjoner. Siri har også bare grunnleggende støtte for eksempel for Spotify, så du kan be om å skifte sang eller skru volumet opp eller ned, men ikke be om en spesifikk artist eller liknende.

Airpods bruker sine interne sensorer til å merke når de sitter fast i øret på deg, og om du tar ut en vil de som standard stoppe musikken. Dette fungerer stort sett helt upåklagelig, selv om det er lett å komme borti touchpanelet om du for eksempel har den ene pluggen i hånda og på den måten starte musikken igjen.

Et annet aber med utformingen er naturligvis også at det er litt enklere å miste én eller begge ørepluggene når de ikke sitter fysisk fast i hverandre. Et eksempel: En kollega kom bort til meg med en pakke på kontoret, hvorpå jeg i en ren refleks tar ut den ene ørepluggen for å få musikken til å stoppe – og legger den på skrivebordet.

Det resulterte i en ti minutter lang leteaksjon – de er små og ikke spesielt enkle å finne om du først har mistet dem ut av syne. Kanskje hadde det vært en idé med en slags «Finn min Airpod»-funksjon med en liten høyttaler som kan ule på kommando? Du kan selvfølgelig skru opp lyden til maks, men det er jo likevel ikke noe voldsomt volum som kommer ut av den likevel. Det er altså ikke uten grunn at Apple tilbyr en ny øreplugg for 69 dollar (Vi har forespurt om hva norsk pris blir, men foreløpig ikke fått svar).

Selve pluggene holder i fem timer av gangen, men du kan få ytterligere 19 timer fra batteriet i ladeetuiet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Best batterilevetid i sin klasse

Batteriet skal ifølge Apple holde til fem timer musikklytting på en lading, i tillegg til at det medfølgende etuiet også inneholder et batteri som kan lade pluggene ytterligere noen ganger – totalt 24 timer. Så mye har vi ikke rukket å lytte foreløpig, men det virker som om én times lytting krever rundt eller litt over 20 prosent batteri, litt avhengig av volum. Snakker du i telefonen bruker det en god del mer strøm, og da får du ikke mer enn to timer før de må tilbake i etuiet. Vi får oppdatere senere om vi skulle oppdage noe som avviker veldig fra førsteinntrykket.

Et kvarters lading holder også til tre timer avspilling, så om du tar deg en kaffepause og skravler litt med kollegene i løpet av dagen bør du klare deg fint med Airpods, i alle fall rent batterimessig. Etuiet bruker for øvrig Lightning-kabel, så om du har med deg en lader til telefonen har du også mulighet til å lade ørepluggene.

Sammenliknet med konkurrentene Jabra Sport Elite og Samsung Gear IconX troner Airpods soleklart på batteritoppen. Jabra-ene klarer rundt tre timer på en lading, i tillegg til at etuiet kan lade dem ytterligere to ganger, altså totalt ni timer. Samsungs Gear IconX har vi foreløpig ikke rukket å teste, men de klarer ifølge en del andre tester ikke mer enn cirka to timer per lading. Begge disse har imidlertid også pulsmåler og fitnessfunksjoner om bord, noe Airpods ikke har.

Konklusjon

Airpods er et litt vanskelig produkt å bedømme. De gjør ikke mer enn høyst nødvendig, men samtidig gjør de nettopp det ganske bra. Lydkvaliteten har fått en liten boost i riktig retning sammenliknet med varianten med tråd, spesielt fra midt i registeret og ned i bassområdet, men samtidig er det ikke akkurat gåsehudfremkallende lyd du får for 1800 kroner. De sitter knallgodt, i alle fall i undertegnedes ører, og de er så lette at bærekomforten blir svært god, selv over lengre perioder.

På det norske markedet finnes det strengt tatt bare to konkurrenter så langt – Jabra Elite Sport og Samsung Gear IconX (test kommer om ikke så altfor lenge), som begge stort sett koster et stykke over 2000 kroner. Vi synes Airpods er i nærheten av begge disse på lydkvalitet, har minst like god bærekomfort og bedre batterilevetid.

Totalt sett ganske bra levert fra Apple – men designet er mer praktisk enn det er vakkert.

