Stor amerikansk forbrukerorganisasjon anbefaler ikke nye MacBook Pro

Apples bærbare PC-er får generelt gode mottakelser, men den siste «Touch Bar»-versjonen av MacBook Pro ble møtt med litt mer skepsis fra en del, blant annet på grunn av dårligere batteritid enn annonsert. Nettopp dette problemet har nå ført til et kraftig skudd for baugen for Apple.

Den innflytelsesrike, amerikanske forbrukerorganisasjonen Consumer Reports melder nemlig at den nye MacBook Pro-modellen ikke får organisasjonens anbefaling. Det er første gangen dette har skjedd for en MacBook.

Kun 3 timer i noen tester

Organisasjonen utførte en rekke tester av både 13- og 15-tommeren med Touch Bar, i tillegg til 13-tommeren uten Touch Bar. Testene skal ha vist at at batteritiden var svært varierende.

Nye MacBook Pro 13 med Touch Bar. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Apple har tidligere opplyst at batteritiden for både 13- og 15-tommeren skal ligge på rundt 10 timer, men Consumer Reports skal ha opplevd at batteritiden havnet så lavt som 3,75 timer i noen av testene av 13-tommeren med Touch Bar.

13-tommeren uten Touch Bar skal i noen tester ha havnet på kun 4,5 timer, mens 15-tommeren med Touch Bar havnet på noe mindre graverende 8 timer på det laveste. Ifølge Consumer Reports varierer batteritiden normalt på rundt 5 prosent mellom testene, så variasjonene i dette tilfellet er altså unormalt store.

Gode på ytelse og skjerm

Det skal nevnes at batteritiden i en del tilfeller også var vesentlig lengre enn det Apple har oppgitt, men organisasjonen fant altså de store variasjonene alvorlige nok til at de ikke så grunnlag for å sette sitt godkjentstempel på Apples nye bærbare. På andre områder, som ytelse og skjermkvalitet, var organisasjonen derimot godt fornøyd med maskinene.

Apple selv valgte å ikke kommentere funnene inntil de har en bedre forståelse av saken, men sendte en uttalelse til Consumer Reports hvor de simpelthen oppfordrer brukere som har spørsmål om Mac-en sin til å kontakte AppleCare.

Flere detaljer om hvordan Consumer Reports gjennomførte testene sine finner du på organisasjonens hjemmesider.

Vi merket ingen nevneverdige problemer med batteritiden i vår test: MacBook Pro 13 med Touch Bar er en flott maskin, men med noen kompromisser »

(Via 9to5mac)