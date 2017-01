Las Vegas / Tek.no: Husker du HTC Evo 3D og LG Optimus 3D? Det begynner å bli noen år siden 3D-mobilene hadde et lite blaff. De var desverre aldri gode nok, så konseptet forsvant like fort som det dukket opp.Men nå har ZTE tatt spaden fatt og gravd det opp igjen.

Strengt tatt er det ikke akkurat nå, Axon 7 Max har vært på det kinesiske markedet siden oktober i fjor. Men vises frem her på CES i forkant av internasjonal lansering.

God 3D-skjerm uten brillebehov

ZTE Axon 7 Max Størrelse: 15,7 x 8,04 x 0,82 cm

Vekt: 196 gram

Skjerm: 6 tommer, AMOLED, 1920 x 1080, Naked Eye 3D

Maskinvare: Snapdragon 625, åtte kjerner, Cortex A53@2 GHz, 4 GB RAM, Adreno 506 GPU

Lagringsplass: 64 GB, støtte for MicroSD

Operativsystem: Android 6.0 Marshmallow med ZTEs tilpasninger

Teknologi: Naked Eye 3D

Kamera: 2 x 13 MP for 3D-fotografering. Frontkamera på 13 MP.

Batteri: 4100 mAh, Quick Charge 3.0 Pris: Muligens rundt 499 dollar. Pris eller salgsstart ikke fastsatt, men ventes å bli noe dyrere enn dagens raffeste ZTE-modeller.

Den ganske svære telefonen har en skjerm på hele seks tommer, og oppløsningen er full-HD. Det er OLED-teknologi som er i bruk her, men akkurat hvordan skjermen i denne telefonen fungerer virker bittelitt kryptisk, ettersom mannen som voktet telefonene hos ZTE sa at det er to OLED-paneler oppå hverandre som skaper 3D-effekten.

Såvidt meg bekjent har ikke dette vært nødvendig for å lage slike 3D-skjermer før, og telefonen er såpass lite utbredt at det er vanskelig å grave opp noe mer presis informasjon om den.

Slik har brilleløs 3D tradisjonelt virket »

En ting som i hvert fall er spenstig med denne telefonen sammenliknet med tidligere forsøk på å lage 3D-telefoner er at skjermen ser ganske lyssterk ut også i 3D-modus. Den er også mye mer behagelig å se på enn skjermene jeg tok med meg opp i et helikopter for noen år siden.

Eldre 3D-skjermer ble omtrent uleselige i sola

ZTE hadde satt opp et helt lite landskap til å prøvekjøre 3D-effekten på mobilen. I tillegg hadde de satt opp en basketballbane med mye action på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De eldre variantene bærer gjerne litt preg av at man må se litt i kryss og flytte telefonen frem og tilbake foran ansiktet før man faktisk ser 3D-effekten. Det innebærer også at man blir litt sliten av å se på dem i lengden. Oppløsningen var også ganske håpløs på disse eldre variantene.

Med Axon 7 Max ser det ut til at det meste av dette er løst. Skjermen er flott å se på, og den veksler tilsynelatende problemfritt mellom 2D- og 3D-modus. Det kan godt hende den tapte lysstyrke og oppløsning i prosessen, men det var i hvert fall slett ikke like merkbart som det en gang pleide å være. Selv 3D-bildene så svært skarpe og fine ut.

En ting som er litt pussig med Axon 7 Max er at såpass spesiell og potensielt krevende funksjonalitet er paret med ganske forsiktig innmat ellers. Her er det en Snapdragon 625 som driver showet. Det er en solid mellomklassebrikke fra Qualcomm, men den er et greit stykke fra selskapets ypperste maskinvare i ytelse.

Stort batteri, men har den nok ytelse?

Menyene var raske og gode, men holder ytelsen om man skal til med mer krevende 3D-innhold? Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Demotelefonen jeg fikk tukle med virket ikke å ha behov for så fryktelig mye mer ytelse til standardfunksjoner som å titte på film eller se på bilder. Menyopplevelsen ellers var flott og rask, så jeg har ikke noe konkret å klage på i denne sammenhengen. Bare en mistanke om at dersom 3D skulle prøve å få fotfeste igjen, blir innhold raskt svært viktig. Og jeg kan tenke meg at spill som skal kunne fungere med en slik løsning vil trives bedre på raskere telefoner enn denne.

Denne telefonen har forresten et forholdsvis voksent batteri på 4100 mAh, og støtte for Qualcomms Quick Charge 3.0. Dermed skal det gå på et øyeblikk å lade opp igjen når den er tom.

Batteriet, skjermstørrelsen og byggematerialet gjør imidlertid sitt til at dette er en stor og tung telefon. Den er ikke fullt så uhåndterlig som Lenovos Phab 2 Pro, men dette er like fullt mer telefon enn folk flest liker å fylle lommene opp med. Vekten er på hele 196 gram, noe som ikke er katastrofalt mye, men nok til at den er noe tyngre enn mange av sine konkurrenter.

Dobbel kameraløsning for 3D-bilder

Kameraløsningen på baksiden ser ut slik doble kamera ofte gjør for tiden. Men dette er ett av få som også kan ta 3D-foto. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For å sørge for enkel innsanking av innhold for skjermen har den to tretten megapikslers kameraer på baksiden. Disse ser mer eller mindre ut som mange andre doble kameraløsninger, men de fleste av disse variantene er til for ting som å tukle med dybdeskarpheten i dag. Her er det 3D som er den viktigste årsaken til løsningen, og bildene blir faktisk ganske gode og med tydelig dybdeeffekt når man ser dem på mobilskjermen.

Spørsmålet jeg stiller meg er om en ensom svale av en mobil i en kirkegård av 3D-utstyr vil gjøre noe særlig forskjell. 3D-skjermer og -briller er etter hvert forbeholdt kinosalene, mens mange nye topp-TV-er ikke lenger støtter teknologien. For to-tre år tilbake var 3D-briller nærmest et selvsagt tilbehør til større skjermer enten du ville ha det eller ei.

Er det mulig å puste liv i 3D-skjermen i 2017?

Samtidig er VR-briller og liknende teknologi på vei inn, og 3D-bilder egner seg utmerket for slike løsninger. Så kan hende finnes det likevel noe å hekte ZTEs nye telefon på, selv om TV-ene som støtter dette er utdøende.

Uansett er det interessant at en av Kinas mest kjente mobilprodusenter kommer med dette drøyt fem år etter at HTC og LG puslet med samme tanke. Kan 3D vinne frem i 2017?

Jeg tviler vel egentlig litt på det, men kvaliteten på brilleløse skjermer er i hvert fall en annen i dag enn den var for drøyt fem år siden.

