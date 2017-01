Las Vegas / Tek.no: Sony er en av gigantene som lettet på sløret her i Las Vegas i natt, norsk tid. På menyen hadde selskapet flere nye produkter å by på, men oppmerksomheten var det den nyeste TV-modellen fra produsenten som stakk av med.

Sony hiver seg nemlig på OLED-bølgen, og lanserer sin aller første TV med teknologien. Skjermen har fått navnet Sony XBR-A1E, og er en av de tøffeste TV-ene vi har sett på messegulvene i USA.

Panelet er LG

Under selve pressekonferansen ble det ikke nevnt hvem som lager panelet, men i etterkant slo vi av en prat med en av selskapets mange medarbeidere som var tilstede for å snakke om den nye TV-en.

Fra fremsiden ser skjermen meget stilren ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

På spørsmål om hvem som står bak panelet, får vi etter litt et halvveis nølende svar; LG. Dette var ikke et uventet svar, for per i dag er det kun LG som lager så store OLED-paneler.

Det betyr dog ikke nødvendigvis at skjermene er like i bildekvalitet, for Sonys representant bedyrer at selskapet selv står bak brikkesettet som holder styr på bildebehandlingen; X1 – en brikke som allerede har visst hva den er god for i en rekke tester.

Nærmest som vanlig får vi en slags aha-opplevelse når vi ser bildekvaliteten skjermen fra Sony byr på. Bildene som glir over skjermen er av den beste demo-sorten, men likevel kan vi se at både lysstyrken og fargene virker bedre enn hva tilfellet var med fjorårets OLED-modeller.

Baksiden er stilren og tøff. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Spesielt virker det som bevegelsene har fått seg et realt løft, hvor selv de raskeste bevegelsene ser ut til å henge med. Dog er det vanskelig å konkludere noe før vi får TV-ene for oss selv i ro og mak om noen måneder.

Skjermen fungerer som en høyttaler

Den nye modellen fra Sony får også en annen ting til felles med LGs nye OLED-modell. TV-en har nemlig ikke satt av plass til tradisjonelle høyttalere, og hvordan du da får lyd er løst på en elegant møte.

Sonys nye OLED er av det tynne slaget. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selve skjermen tas nemlig i bruk som et stort element, altså vil vibrasjoner fra selve panelet gi deg lyd når du ser på. Vi fikk dog ikke mulighet til å prøve lydkvaliteten, så hvordan dette fungerer i praksis vet vi ikke i skrivende stund.

Fordelen med denne løsningen er at selve skjermen blir utrolig kompakt og nett å se på. I sann OLED-stil så er også denne skjermen syltynn, og ikke minst er materialvalgene utsøkte fra Sonys side.

På standen er denne skjermen nemlig for et smykke å regne, med en helt spesiell fot som «støtter» skjermen – nærmest som en fotoramme. Denne løsningen har vi meget sansen for, og det gir TV-en det lille ekstra.

Den nye OLED-modellen kommer i størrelsene 55, 65 og 77 tommer, men flere spesifikasjoner og priser foreligger ikke i skrivende stund.