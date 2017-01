Las Vegas / Tek.no: Er du på jakt etter lyd som også skiller seg ut i design, kan muligens LGs kommende høyttaler-serie være noe for deg. Spesielt om du går for toppmodellen blant de tre.

Den har nemlig et party-triks på lur som gjør at den skiller seg veldig ut fra resten av markedet. Med denne funksjonen kunne den nye høyttaleren til LG sklidd rett inn i «Back to the Future».

LG PJ9

LG PJ9 svever i luften når du spiller, og lander når den trenger lading. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det er nemlig varianten ved navn LG PJ9 som skiller seg ut, og det gjør den ved at høyttaleren kan sveve i luften. Ved hjelp av en enhet som inneholder en elektromagnetisk enhet, kan du ha et heftig blikkfang i stuen din. Høyttaleren står forholdsvis stille over plattformen som holder den svevende, men innimellom roterer høyttaleren noe.

Fullladet klarer denne høyttaleren å holde ut i rundt ti timer før den må legge inn årene. Og da går den inn for landing. Den lades nemlig trådløst via enheten som gjør at den svever.

I tillegg følger det med en egen sub til systemet, og etter å ha hørt på en tilsvarende enhet i et demorom, må vi si at lyden var imponerende god til størrelsen å være.

Høyttaleren har også 360 graders lyd, slik at du skal få servert den samme kvaliteten uansett hvor i rommet du befinner deg. Selve høyttaleren skal også være IP-sertifisert, altså skal du kunne ha den med ut selv i litt ruskevær. Dog ser vi vel for oss at dette er en type ting du lar stå inne.

Dog er det fortsatt uklart når dette produktet kommer på markedet. Representanter vi snakket med fra LG ga oss beskjed om at det trolig ville være snakk om siste halvår av 2017, uten at de ville bekrefte det. Samtidig var også prisen ukjent.

Likevel håper vi at denne kommer til norske butikkhyller. LG PJ9 har nemlig en skyhøy måha-faktor.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Denne utformingen gir deg 360-graders lyd. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

LG PJ3 har samme utseende som sin storebror. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

LG PJ6 og PJ3

Om du kanskje syns at sveve-funksjonen blir litt for mye, eller kanskje også for dyr, kan du kjøpe den samme høyttaleren som brukes i PJ9 i to mindre slektninger; PJ6 og PJ3,

Disse to variantene er også begge vanntette, altså kan du fint ha den med ut på tur eller på terrassen.

Også disse to variantene kan gi deg lyden servert i 360 grader, og den store forskjellen virker å være at disse ikke kommer med en egen sub – i tillegg til selve sveveplattformen.

LG PJ6 kommer med innebygget FM-radio, noe du ikke får brukt i Norge i løpet av året. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er altså strømmehøyttalere som blant annet kan brukes av to forskjellige brukere samtidig. Og i tillegg kan du høre samtaler via enheten dersom du har koblet den til med mobiltelefonen.

Den største forskjellen på de to modellene er at storebror PJ6 i tillegg har en FM-modus innebygget – noe som gjør denne modellen ganske så meningsløs i løpet av kort tid her på berget.

Igjen er ikke tilgjengelighet eller pris kjent. Likevel er dette noe vi forhåpentligvis får lov til å stifte nærmere bekjentskap med senere i år.