Las Vegas / Tek.no: På messegulvet i Las Vegas snublet vi over to spennende prototyper. Det er slettes ikke uvanlig at produsenter viser frem teknologi vi kanskje vil se mer av i fremtiden på disse messene.

Prototypene vi snakker om dukket opp på standen til Sony og Samsung. På menyen stod micro-LED og ikke minst en slags bildeskjerm fra Samsung.

En avansert e-blekk-skjerm?

Om vi starter med sistnevnte så har den koreanske giganten lagt mye oppmerksomhet på sine nye QLED-TV-er. Vårt første møte med disse avslørte blant annet en toppmodell som kunne by på hele 2000 nits lysstyrke.

Bildet i midten er en TV. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men det var ikke bare de nye toppmodellene til selskapet som fanget vår interesse. I den ene enden av standen til selskapet hang det nemlig en del bilder på veggen – trodde vi.

Det viser seg dog at ett av de fem-seks bildene på veggen faktisk er en slags TV-skjerm. Hvilken teknologi det eksakt er snakk om fikk vi dog ikke svar på.

Omgivelsene vi befinner oss i har ganske mye lys, og ut i fra det vi kan se så virker dette som noe annet enn tradisjonell LCD-teknologi – uten at vi altså kan være helt sikre.

Dog virker overflaten mer som den du får på elektroniske bøker, altså en slags e-papir-variant.

Uansett så blir vi imponert over kvaliteten på det vi får servert. Vi skal ærlig innrømme at vi trodde det var snakk om vanlige bilder, men skjønte fort det var noe muffens på ferde da bildet plutselig endret seg.

Skarpheten var meget god, samtidig som fargene også var gode, selv om skjermen på bildet ikke viser det akkurat da bildet ble tatt.

Imponerende vegg med micro-LED

Sony er også en av gigantene på messen som har et meget spennende konsept å vise frem. Under selskapets pressekonferanse ble vi tidlig introdusert med det Sony har valgt å kalle Crystal LED, en form for micro-LED-teknologi.

Sonys vegg med micro-LED-teknologi er rett og slett imponerende. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Veggen det er snakk om er en av de største på messen. Helt eksakte mål har vi ikke for hånd, men den er nok nærmere ti meter bred. Det spesielle med veggen er uten tvil teknologien som blir brukt, en teknologi som i fremtiden vi gi spesielt OLED kamp om beinet.

Kort fortalt så fungerer de to teknologiene på ganske lik måte, bortsett fra at OLED består av organiske dioder, noe micro-LED ikke gjør.

Veggen vi står foran byr på en helt ekstrem lysstyrke, hvor enkelte klipp gjør at vi bare blir stående og nyte innholdet som ruller over den enorme veggen. Skarpheten er til å ta og føle på, og en ansatt hos Sony forteller oss at oppløsningen er på 8K.

Denne smakebiten må vi si imponerte oss stort, og vi håper og tror at dette neppe er det siste vi ser til micro-LED-teknologi.