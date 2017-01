Las Vegas / Tek.no: CES-messen har ikke offisielt åpnet sine dører, men Samsung tyvstartet det hele med en liten seanse for utvalgte teknologi-journalister grytidlig i morges, norsk tid.

På menyen stod selskapets nye TV-modeller, nærmere bestemt de nye toppmodellene med QLED. Med kraftig forbedrede kvanteprikker kan selskapet nå friste med blant annet bedre farger – og opp mot 2000 nits lysstyrke.

Hemmeligheten ligger i kvanteprikkene

Modellene vi fikk se var henholdsvis selskapets nye 8-serie (Q8) og toppmodellen i 9-serien (Q9). Begge har fått selskapets nye kvanteprikker, som blant annet er laget av et nytt metall.

HS Kim viste i kveld frem Samsungs nye QLED-modeller. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med andre ord er det disse ørsmå prikkene som står for den største endringen i de nye toppmodellene til Samsung, som nå bruker kantbelysning på alle sine modeller.

Ifølge ingeniører vi snakket med er nemlig baklyset en slags energi-kilde som tilfører energi til kvanteprikkene, som i seg selv gir fra seg lys i ulike farger, avhengig av hvilken størrelse de har. Og at kantbelysningen kombinert med de nye kvanteprikkene gir det beste resultatet.

I tillegg til å være i et nytt metall, skal også disse ørsmå kvanteprikkene på kun få nanometer ha fått et tynt beskyttelsesskall.

Resultatet av disse endringene skal gi hele 100 prosent fargegjengivelse av DCI-fargerommet, langt bedre innsynsvinkel, sortnivå og ikke minst langt mer lysstyrke enn tidligere.

Slående bildekvalitet

Ikke helt uventet så blir de nye QLED-TV-ene til Samsung sammenlignet med OLED-skjermer på standen vi befinner oss, hvor forskjellig innhold svirer over skjermene.

Her kan du se QLED øverst og OLED nederst. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Og selv om vi ikke har kontroll over hvilke innstillinger de ulike skjermene har, så må vi si at QLED-teknologien virker meget lovende.

Sortnivået er vanskelig å skille mot en OLED-skjerm selv i dempet belysning, selv om det jo i teorien skal la seg gjøre i et helt sort miljø. Og så er det fargene da. Disse virker helt enestående ut fra det vi blir servert. Spesielt når lysstyrken heves ser vi at QLED-skjermen klarer å henge med, mens OLED-panelet klipper ut.

Og disse fargene kombinert med kraftigere lysstyrke gir oss en liten aha-opplevelse der vi står. Ifølge personer på messegulvet kan du forvente lysstyrke opp mot 2000 nits på 9-serien, mens 8-serien kan skilte med minst 1500 nits. Dagens TV-generasjon stopper til sammenlikning på 1000 nits.

Også innsynsvinkelen er kraftig forbedret. Det er nesten forunderlig hvor langt ut på sidene vi kan gå uten at fargene mister piffen.

Førsteinntrykket vi sitter igjen med er at Samsung har tatt et kjempeskritt i riktig retning, og at OLED-teknologien på ingen måte skal føle seg trygg – så det blir spennende å se hvor godt de nye QLED-modellene gjør det i vår testlab når den tid kommer.

Samsung Q9

Samsung Q9 blir rett og enkel i designen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den nye toppmodellen får navnet Q9, og er langt fra like spradende som den nåværende 9-serien. Rammene rundt selve skjermen minner nesten om en syltynn bilderamme, hvor ytterkanten er i børstet, mørk aluminium. Og ikke minst har skjermen blitt flat igjen, etter at de to foregående modellene har vært kurvet.

Designen syns vi er helt kurant, og skal du henge skjermen på veggen så kan du kjøpe et spesialtilpasset veggfeste som lar deg henge TV-en helt inntil. Grunnen til at dette lar seg gjøre er at Samsung har laget plass i selve TV-en, slik at de millimeterne som selve veggfestet bygger plasseres inne i TV-en.

Vil du heller ha TV-en på fot så har selskapet utviklet en stilig løsning for deg som ikke liker synlige kabler. Riktignok må TV-en ha strøm, men utenom dette så er det kun en fiberoptisk kabel som kobler TV-en sammen med den eksterne tilkoblingsboksen. Samtidig så kan denne kablen føres inn til TV-en via foten, slik at den blir minst mulig synlig.

Med en egen app kan du styre i menyene til TV-en. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Brukergrensesnittet virker å være ganske likt som årets utgave. Dog er grafikken noe pusset på, og i tillegg er det utviklet en egen app hvor du kan navigere deg rundt i menyene på TV-en – uten at du forstyrrer andre som ser på TV. Samtidig skal TV-en etter hvert lære deg å kjenne, slik at du for eksempel får varsel når favorittlaget ditt spiller kamp. Litt på samme måte som smart-telefonen din fungerer. Vi fikk ikke muligheten til å prøve menyene selv, men av det vi kunne se så virket i alle fall responsen å være minst like god og rask som dagens modell.

Den nye Q9-modellen skal altså ha hele 2000 nits med lysstyrke å tilby. Hva prisene blir, og hvilke størrelser den kommer i er dog ukjent. Her får vi antagelig mer informasjon når Samsung åpner dørene til sitt forum i Spania om en drøy måned.

Flere CES-nyheter: Acers nye bærbare er rett og slett helt ekstrem

Samsung Q8

Slik ser Q8 ut fra fremsiden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Er du på jakt etter design, så er Q8-modellen et smykke å se på. Her har Samsung dratt det helt ut med mye bruk av børstet aluminium. Denne serien har en del til felles med dagens 9-serie ved første øyekast, men er blitt langt mer strømlinjeformet, hvor bruken av fiberoptisk kabel gjør at du ikke ser noen kabler bak TV-en.

Foten som følger med skjermen er rålekker, etter vår mening, og skulle denne mot formodning ikke være tøff nok så kan du få kjøpt to andre varianter som ekstra-utstyr. Den ene foten gjør at skjermen din ser ut til å sveve ut fra en massiv senterfot, mens det andre alternativet får TV-en til å se ut som et stående maleri i en kunstutstilling. Prisene på disse to variantene fikk vi dog ikke vite.

Baksiden til Q8 er rett og slett lekker. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Tilbake til Q8-modellen så er denne minst like flott å se på foran. Her er tykkelsen på rammene kuttet ned ytterligere kontra dagens modeller, og den børstede aluminiumen er fortsatt tilstede. Og for å fullføre designet fullt ut så er også årets fjernkontroll laget i det samme materialet.

Også her er Samsung sparsommelige med prisene og hvilke størrelser den nye 8-serien blir levert som.

Dog må vi si at det første møte med disse nye QLED-modellene var meget positivt, og det skal helt klart bli spennende å se hvor godt de ørsmå kvanteprikkene slår fra seg mot kommende OLED-modeller.