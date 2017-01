Las Vegas / Tek.no: CES-messen i syndenes by er et sted hvor du får se mange konsepter som kan ta steget videre til butikkhyllene. En av produsentene som har et par slike i sin utstilling er Razer.

I to glassmontre figurerer to ulike prosjekter under kodenavnene Valerie og Ariana. Den ene er en bærbar maskin hvor du har hele tre skjermer å spille på samtidig. Den andre en projektor som skal gi deg en bedre spill-opplevelse i stuen din.

Tre skjermer samtidig

Vi starter med Valerie, som uten tvil er det konseptet som får fanger mest interesse på messegulvet til Razer. Foran glassmonteret står det en haug med skuelystne, og det som fanger oppmerksomheten er en bærbar maskin med hele tre skjermer.

En bærbar med tre skjermer er et spektakulært skue. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen tilsvarer en 17 tommer i størrelse, men har altså to ekstra skjermer, en på hver side. Det betyr at du sitter igjen med en spill-rigg som ikke ligner noe annet vi har sett.

De to skjermene er festet til resten av maskinen med noen spesialutviklede hengsler, og de ser ut til å være laget i aluminium eller noe tilsvarende metall. Maskinen kan slåes sammen, og vi får beskjed om at den ikke bygger mer enn rundt 1,5 tommer, som tilsvarer rett under fire centimeter, noe si til en 17 tommer stor spill-maskin å være ikke er helt avskrekkende.

Alle tre skjermene er såkalte 4K-skjermer, altså sitter du med en total oppløsning på 11 520 x 2160 piksler, eller 12K om du vil.

Kraftige hengsler må til for å holde styr på alle tre skjermene. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi tar maskinen i nærmere skue, og det er lite tvil om at det er gode skjermer som er satt på dette konseptet. Sortnivået er overraskende godt, og sammen med dette er også fargene meget habile.

Dog er det først og frem formfaktoren som er mest fengslende etter vår mening. Vi har jo tidligere sett mange tilsvarende oppsett blant stasjonære maskiner, men som en bærbar maskin er dette noe nytt og spennende.

På spørsmål om vi får se denne i handelen var svaret vi fikk litt nølende. Slik er det ofte med konsepter, og det største problemet til denne maskinen er antagelig en helt absurd prislapp. Samtidig fikk vi aldri noe svar på om maskinen kunne brukes på batteri i noe særlig grad.

Avansert projektor

Denne lille projektoren kan gi deg en helt ny spill-opplevelse. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ved siden av maskinen med tre skjermer står det en hvit ufo-lignende gjenstand. Dette er altså prosjekt Ariana, en kompakt projektor som skal hjelpe deg å få en kulere spill-opplevelse i stuen din.

Selve enheten er altså ganske kompakt, og det er en slags fish-eye-linse som sitter montert på den. Utover dette er det kun noen få belyste berøringsknapper på toppen av enheten.

Vi får kontakt med en medarbeider hos Razer, og får spørsmål om vi ikke kunne tenke oss å teste konseptet ut i praksis. Naturligvis lar vi oss overtale til dette.

Inne på et mørkt rom sitter en annen og spiller. Og vi skjønner mer hvordan det hele henger sammen. Idéen er tydeligvis at du fortsatt skal spille på TV-en din, og at projektoren skal utvide ytterkantene av det du ser på TV-en. Litt på samme måte som Philips sin Ambilight-teknologi.

Å spille på hele veggen var en ganske tøff opplevelse. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Og vi kan se at dette kan bli en kul greie. Det du spiller blir nemlig trukket ut ut over hele veggen vi har foran oss, og det å se bevegelse over en så stor flate samtidig som man fokuserer på selve TV-en, gir en spesiell følelse.

Når det gjelder selve projektoren så virker den å gjøre en god jobb, men kvaliteten er ikke helt suveren, etter vår mening. Det skal dog sies at vi ikke fikk noe svar på hvilken pris denne projektoren eventuelt skulle få, og om den er billig nok vil vi kanskje si at den er godkjent.

For lysstyrken er ikke spesielt overbevisende. Det fungerer godt så lenge rommet er mørkt, men når noen kommer inn og åpner døren så lyset slipper inn, mister bildet rundt selve TV-en veldig piffen.

Når det er sagt så er det vel selve opplevelsen som teller mest her, vi må si at dette var en tøffere opplevelse i praksis enn hva man skulle tro på forhånd.