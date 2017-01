Las Vegas / Tek.no: Er du på jakt etter et nytt micro four thirds-kamera (mFT), har Panasonic nå oppdatert sin GH-serie. Under messedagene her i Las Vegas slapp nemlig selskapet den nyeste versjonen av kameraet – GH5.

Vi tok derfor turen innom standen til Panasonic for å ta en nærmere kikk på hva du eventuelt har i vente fra den nye modellen. At kameraet kan bli populært kan muligens køen rundt produktet avsløre – for den var stor.

Ganske storvokst

Grepet på GH5 falt i smak hos oss. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det første vi legger merke til er at kamerahuset er storvokst til å være speilløst, men det trenger ikke være noe problem med mindre du ønsker deg noe så kompakt som mulig.

Størrelsen gjør nemlig at kamerahuset ligger godt i hånden, selv i undertegnedes ganske store fingre, og jeg satte pris på et stødig og solid grep. Panasonic har beholdt en del av utformingen fra dagens GH4-modell, men selve grepet er noe høyere og romsligere på GH5.

Knappene er ganske likt plassert sammenlignet med dagens GH4-modell, men knappen som setter i gang video-opptak er flyttet opp til toppen av kameraet. Altså på samme sted som du blant annet finner knappene for ISO og hvitbalansejustering. Dette burde det gjøre det enklere å unngå å starte ett videoopptak uten å mene det.

4K, 60 fps og 10-bits 4:2:2

Og det kan være greit, for et videoopptak med denne karen kan fort fylle minnekortet. Kameraet er nemlig i stand til å ta opptak i 4K-oppløsning med en bildefrekvens på opp til 60 bilder i sekundet (fps), og skal kunne gi fra seg en ganske heftig bitrate på 150 Mbps. På godt norsk: Her har Panasonic lagt til rette for videoopptak av høy teknisk kvalitet. Vi skal ikke si for mye før vi har testet det mer selv, men på papiret ser det meget bra ut.

Videoen skal dessuten leses fra hele bildebrikken, noe som betyr at vi unngår den «digitale innzoomingen» vi har sett på en del andre 4K-løsninger. På toppen av det hele kan vi i tilleggt ta opp video internt med 4:4:2 10-bits fargerom med 25 bilder i sekundet, noe som er veldig bra for profesjonelle videobrukere som skal jobbe mye med fargene i etterkant. Eventuelt kan du kjøre ned fargene til 8 bit for å høyne antall bilder i sekundet til 60.

Knappene er ganske like som på GH4. Dog er video-knappen flyttet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mer av alt - megapiksler og skuddtakt

Under panseret finner du også flere forbedringer for både foto og video. Om vi starter med stillbildene så får vi nå en oppgradert bildebrikke med totalt 20,3 megapiksler (MP) til rådighet, og dermed blir GH5 det fjerde mFT-kameraet på markedet som krysser 20 MP-grensen.

Oppgradert prosesseringskraft gjør kameraet i stand til å ta serier med 12 bilder i sekundet med låst fokus, og 9 bilder i sekundet med kontinuerlig autofokus (følgefokus), noe som er både imponerende og lovende, for hvis det fungerer bra vil det gjøre GH5 til et svært allsidig kamera. Noe som for så vidt skulle bare mangle til prisen på 22 500 kroner for kamerahuset alene.

Kameraet er tydelig rettet mot profesjonelle brukere, og er i likhet med Olympus' nye flaggskip, OM-D E-M1 II (som nok også er kameraets sterkeste konkurrent) både værtett, støvtett og frostsikkert ned til 10 minusgrader.Og som seg hør og bør for et proff-kamera får vi to minnekort-brønner, slik at vi kan utvide lagringsplassen, kjøre dobbelt for backup, eller (antar vi) kjøre video på ett og stillbilder på det andre.

Her ser du hvordan toppen av kameraet ser ut. Bilde: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Rask fokus

Selv om køen er stor, så får vi likevel noen minutter til å prøve kameraet. Noe av det første vi merker oss er at søkeren, som kjører en OLED-skjerm, er behagelig og skarp å se gjennom. Selv når vi beveger kameraet raskt rundt oss henger søkeren godt med.

En annen ting vi legger merke til er fokusen. Den er lynkjapp, og gjør at vi nok tror dette kameraet vil henge med nesten uansett situasjon. Selv om det er litt begrenset hvor mye vi fikk testet følgefokus, så virket kameraet å løse dette på en meget god måte.

Når DMC-GH5 kommer til butikkhyllene fikk vi dog ikke noe svar på, men det er ventet på det amerikanske markedet i løpet av mars. Med andre ord kan vi kanskje forvente noe av det samme her på berget.

Prisen blir som sagt nokså drøy: 22 499 kroner (veiledende) og forsterker vår plasseringen av kameraet i proffenes del av markedet.

Les alle våre saker fra CES her »