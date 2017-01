Las Vegas / Tek.no: Lenovo ble første produsent ut til å annonsere en telefon med Googles Project Tango-sensorer. Det betyr at den skal ha ekstra god oversikt over hvor den er i rommet rundt seg, slik at den egner seg godt til apper som legger grafikk oppå bilder av omgivelsene dine. Såkalt utvidet virkelighet.

Lenovo Phab 2 Pro Størrelse: 17,98 x 8,86 x 1,07 cm

Vekt: 259 gram (!)

Skjerm: 6,4 tommer

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 652, åtte kjerner, 4 x Cortex A72@1,8 GHzm 3x Cortex A53 @ 1,4 GHz, 4 GB RAM, Adreno 510 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 6 med Lenovos tilpasninger

Teknologi: Project Tango (utvidet kameraløsning), hurtiglading, Dolby Atmos

Kamera: 16 MP, fasedeteksjonsfokus, kamera for dybdemåling og bevegelsesdeteksjon

Batteri: 4050 mAh Pris: Foreløpig ikke i salg i Norge

Lenovo Phab 2 Pro har hatt en ganske lang vei mot markedet etter at den ble lansert i juni i fjor. Under årets CES spaserte jeg innom Lenovos eget lokale i The Venetian her i Las Vegas. Målet var egentlig å titte på de nyeste produktene, men mens jeg ventet på at presentasjonen skulle gå igang ble jeg stående foran rekken av Phab 2 Pro-telefoner.

En helt enorm ... telefon

Det første som slo meg var at telefon muligens ikke var riktig ord for denne dingsen. Phab 2 Pro er rett og slett svær. Den er enorm, og nettbrett er vel så passende som beskrivelse av den. Den har en skjerm på 6,4 tommer. Det er samme størrelse som på Xiaomis Mi Mix, men der Mix omtrent ikke har ramme rundt skjermen, er det massevis av ramme rundt Phab 2 Pro-skjermen. Kun knappe 71 prosent av forsiden er dekket av skjerm på Lenovos mobil, mot drøye 84 prosent på Xiaomis utgave.

Det er et halvt år siden Lenovo lanserte Phab 2 Pro, men folk flokker seg stadig rundt telefonen. Først i november kom telefonen i salg i enkelte markeder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når i tillegg Lenovos gigantiske dings veier hele 259 gram, og har en tykkelse på over centimeteren snakker vi virkelig om en voksen enhet. Jeg går rutinemessig med digre mobiler i lommen, men denne her hadde jeg merket, for å si det slik.

Men så er man kanskje villig til å svelge en ulempe eller to dersom mobilen ellers er spennende. Asus lanserte sin egen Project Tango-mobil her i Las Vegas, men viste i grunnen Tango-funksjonene mest fra scenen. På de utstilte telefonene var det bare ordinær programvare som kjørte. Det gjorde det litt abstrakt å bli klok på akkurat hvor nødvendig dette er.

Med sine 170 gram er dessuten Asus' variant over temaet nesten et hekto lettere enn Lenovos. Det er i aller høyeste grad merkbart.

Bygg bilbane eller pynt med en drage

Hot Wheels har laget et bilspill der man skal kjøre små modellbiler rundt på en selvbygget bilbane. Banen bygger man ved å bevege telefonen rundt i luften mens man plasserer de ulike delene rundt i rommet. Her blandes i utgangspunktet ikke datagrafikken med kamerabilder fra omgivelsene - i stedet brukes kamerariggen til å holde presisjonen på bevegelsesstyringen oppe. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lenovo på sin side hadde lagt til Tango-programvare både her og der på den digre Phab-modellen. Dermed kunne jeg bygge bilbane med Hot Wheels, og jeg kunne plage en dinosaur. Alt malt pent og pyntelig over det mobilen så rundt seg.

Så kan man si at dette har da gått an en god stund? Det er mange år siden for eksempel vår hjemlige Gule Sider integrerte utvidet virkelighet i sin mobilapp. Det er ikke feil, men samtidig virker det som om Google og de to Tango-kamphanene, Asus og Lenovo, har sine lovnader i behold.

Dette her er nemlig veldig gøy. Og en av grunnene til at det er så gøy er at det er presist. Mye mer presist enn da man pekte i en himmelretning og håpte å få informasjon om bygningen man pekte på med Gule Sider.

Kamerariggen på Tango-telefoner ser en smule uvanlig ut. Merk at den nederste ringen bare er en helt vanlig fingerleser. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis jeg flyttet telefonen rundt i Hot Wheels-appen forble alle deler av innholdet på samme posisjon over omgivelsesbildene. Dermed ble det merkbart enklere å forholde seg til dette som en slags versjon av virkeligheten, og ikke noe delvis flimrende og ustabilt som ligger oppå.

Inni kameraappen kan du pynte på bildene dine med logrende hunder eller sprelske drager. Jeg tilbrakte mest tid med dragen, som var en trivelig type med sans for å løpe gjennom gresset. Litt stor var han også. Artig nok har Lenovo her laget seg fotopynt som er nesten like vanskelig å ta bilder av som et ekte kjæledyr.

Utvidet virkelighet er ikke nytt, det har bare blitt mye bedre

En egen portal for Tango-programvare var installert på Phab 2 Pro. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og Sony har i grunnen hatt denne type funksjoner i sine Xperia-modeller i en evighet. Men igjen er det lysår mellom de to løsningene i presisjonsnivå. Selv om vår utdødde venn var litt i overkant sprelsk av seg, flyttet aldri naturen telefonen tegnet rundt ham på seg. Om den gjorde det var det i hvert fall ikke enkelt å merke, slik det ofte blir når ordinær utvidet virkelighet basert på gyroskop og akselerometer er i drift.

Android 6 begynner å bli smågammelt. Men det fungerer fortsatt helt greit, og menyopplevelsen på Phab 2 Pro var rask og fin. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Phab 2 Pro ble lansert i juni, kom i salg i november, og er altså fortsatt en nokså ny og annerledes sak å snuble over. Men dersom Asus får maskineriet sitt i gir, og pumper sin ZenFone AR ut i markedet skal det egentlig godt gjøres at Phab 2 Pro ikke er utgått på dato før den har fått tilbrakt mer enn et par måneder i salg.

Forskjellen mellom de to telefonene i størrelse og vekt er som dag og natt. Der Asus variant helt tydelig er en telefon, er jeg litt mer i tvil om hva Phab 2 Pro skal kalles.

Men Lenovos telefon hadde i hvert fall den effekten at jeg på ny ble overbevist om at Tango kan ha noe for seg.

Heftig på enkelte områder, men ikke alle

Ser man til telefonen forøvrig er det en litt pussig miks av spesifikasjoner på gang her. Den store skjermen har 1440p-oppløsning, som er forholdsvis mye og absolutt tilstrekkelig, selv i denne størrelsen. Men titter man til systembrikken er det Qualcomms mellomserie som er valgt, og ikke noen av de nyeste toppbrikkene. Til sammenlikning har Asus' variant en Snapdragon 821-brikke som er blitt spesielt tilpasset for bruk mot Tango-funksjonalitet.

Dette er altså en telefon med elementer både fra toppen og midten på mobilstigen, og skal jeg være ærlig tror jeg nok utviklingen innen AR og VR nå skyter såpass fart at motorisering faktisk kan bli viktig igjen. Skal man bare ha en god tradisjonell telefon holder Snapdragon 652 lenge, men for denne typen bruk på høyoppløste skjermer spørs det om det ikke fort kan vise seg å bli litt i tynneste laget ytelsesmessig.

