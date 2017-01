Las Vegas / Tek.no: Samsungs A-serie har de siste årene hatt æren av å være lettversjoner av toppmodellene. Og under årets CES-messe viste produsenten frem nye utgaver av Galaxy A3 og Galaxy A5.

Telefonene vil koste rundt 3500 og 4500 kroner å kjøpe, noe som er omtrent det samme som fjorårets utgaver kostet da de kom. Men i 2017 har serien fått seg en massiv oppgradering. Både A3 og A5 er vann- og støvtette, og har fått samme IP68-sertifiseringen som flaggskipet, Galaxy S7.

Gode kompromiss

Samsung Galaxy A5 (2017) Størrelse: 14,61 x 7,14 x 0,79 cm

Vekt: 157 gram

Skjerm: 5,2 tommer, Super AMOLED, 1920 x 1080 piksler, Gorilla Glass

Maskinvare: Exynos 7880 Octa, åtte kjerner, Cortex A53@1,9 GHz, Mali-T830MP2 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB intern lagring, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 6.0.1 + Touch Wiz

Teknologi: Vanntett (IP68), hurtiglading, ANT+

Kamera: 16 MP, f/1.9, HDR, video inntil 1080p

Batteri: 3 000 mAh Pris: Rundt 4500 kroner, i salg fra 3. februar. Forhåndssalg fra 13. januar

Selv om disse telefonene er rimeligere enn flaggskipene, er de ikke direkte billige. De befinner seg i øvre mellomklasse, der man kan forvente å få smakebiter av det aller beste, blandet med en og annen begrensning. De best vektede kompromissene i denne klassen har en tendens til å være meget gode å bruke.

Det synes det også som om den nye Galaxy A-serien kan bli. Begge har også fått oppgraderte kamera sammenliknet med fjorårets, der det i bunn og grunn var Galaxy A3 som hadde størst behov for det. Jeg knipset et par bilder i et middels opplyst rom, og begge telefonene så ut til å levere varene greit. Også på større skjerm ser det ut til at disse nye Galaxyene har ganske ålreite øyne på baksiden.

Galaxy A5 knipser bilder i inntil 16 megapiksler, mens Galaxy A3 stopper på 13 megapiksler. Begge deler er i grunnen tilstrekkelig og litt til. Ingen av dem har noen form for optisk stabilisering av kameraet, og optikken er bittelitt mindre lyssterk enn denn er i Galaxy S7, med f/1.9 mot f/1.7. Lavere tall er bedre.

Flyttbar utløserknapp mot kink i tommelen

Samsung Galaxy A3 (2017) Størrelse: 13,54 x 6,62 x 0,79 cm

Vekt: 135 gram

Skjerm: 4,7 tommer, Super AMOLED, 1280 x 720 piksler, Gorilla Glass

Maskinvare: Exynos 7870 Octa, åtte kjerner, Cortex A53 @ 1,6 GHz, Mali-T830 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 6.0.1 + Touch Wiz

Teknologi: Vanntett (IP68), ANT+

Kamera: 13 MP, f/1.9, videoopptak inntil 1080p

Batteri: 2350 mAh Pris: Rundt 3500 kroner, i salg fra 3. februar. Forhåndssalg fra 13. januar

Samsung virket nærmest litt unnskyldende da de brukte tid på å påpeke at de nå har en egen flyttbar utløserknapp i fotoappen.

– Dere kommer til å skjønne hva den er godt for når dere får prøve, ble det sagt under presentasjonen.

Og det er saktens ikke vanskelig å forstå hvorfor noe slikt kan være nyttig. Poenget er å forenkle selfier, og egentlig all fotografering, slik at utløserknappen er der det passer best for brukeren. Er du venstrehendt og holder telefonen på et gitt vis, kan det fort tenkes du ønsker en mer hendig utløserknapp enn den som står fast.

På den annen side, det er også mange fotoapper som lar deg ta bilder bare ved å klikke hvor som helst på skjermen. Men det forutsetter gjerne at man kjører kameraet i sin enkleste modus, uten innstillinger for eksponering og fokus, som er det man vanligvis får opp om man tapper midt på skjermen. Med Samsungs løsning får man både enkel tilgang på innstillinger og slipper unødig tommelslitasje.

Tett slektskap til toppmodellen

Utradisjonelt nok er høyttaleren plassert på siden av telefonen, og ikke under der den pleier å være. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonene føles særdeles velbygget i hånden, og det virker åpenbart at de har et tett slektskap til Galaxy S7-modellene.

Telefonene har en svak bue på baksiden, og 2,5D-glass på forsiden med en bitteliten avrunding langs kantene. Artig nok er ringehøyttaleren på telefonene plassert oppe på siden, i metallrammen rundt. Det har blitt etablert praksis å ha denne i bunnen av telefoner, så dette er en nokså uvanlig løsning.

Både skjermstørrelser og oppløsning er forskjellig for de to telefonene. Galaxy A5 har full-HD-skjerm på 5,2 tommer, mens lillebror har 720p-skjerm på 4,7 tommer. Begge skjermene er Super-AMOLED-varianter, og begge har i grunnen tilstrekkelig oppløsning for sin størrelse.

Samsungs sedvanlige Touch Wiz-menyer triller og går på skjermen, og det hele går ganske så radig, selv om det ikke er snakk om de heftigste systembrikkene her. I utgangspunktet lanseres de imidlertid med aldrende Android 6.0.1. Forhåpentligvis er ikke Android 7 langt unna til disse ferske modellene.

Forskjeller i kraft, og kun én har hurtiglading

Galaxy A5 ved siden av Galaxy A3. Begge er tette, og byr på en forholdsvis lik brukeropplevelse. Inngangsprisen er rundt 3500 kroner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At det er forskjell i pris på de to telefonene, og også behovet for kraft med ulike oppløsninger på skjermen, betyr at de har ulik innmat. Galaxy A3 har noe enklere systembrikke enn Galaxy A5. For vanlig hverdagsytelse er det noe lavere klokkefrekvens på den minste av dem. Det er neppe særlig merkbart. Men en betydelig enklere grafikkdel i systembrikken på Galaxy A3 kan slå ut i form av dårligere ytelse i spill, hvis ikke den lavere oppløsningen er tilstrekkelig til å veie opp også her.

Den største av de to har forresten hurtiglading og vesentlig større batteri enn den minste. Galaxy A5 har 3 000 mAh, mens Galaxy A3 må klare seg med 2 350 mAh. Akkurat hvor merkbart det er i praksis er ikke helt godt å si, men det som i hvert fall er merkbart er at Galaxy A5 er utstyrt med hurtiglading, mens den billigste modellen ikke er det.

Begge de to telefonene blir tilgjengelige i svart og gull, mens rosa og lyseblått er nye farger i år.

Her finner du samlesiden med alt vi har skrevet fra CES 2017 så langt »