Las Vegas / Tek.no: LG er på plass i syndenes by, og med seg i bagasjen har selskapet en virkelig tøff TV. Modellen vi snakker om er en ny OLED-modell som kan klistres på veggen din.

Det er mange TV-er som gir oss varme følelser på messegulvet her nede, men akkurat LGs nye modell må sies å by på en må-ha-faktor vi sjelden opplever – når det kommer til utformingen.

Hvor er den?

LGs nye OLED er syltynn. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Messedørene har nettopp åpnet her i Las Vegas, og LG er en av kjempene som har massivt med plass til å vise frem sine nye produkter. Dog er det lite tvil om hva som stjeler mesteparten av oppmerksomheten, selv om det ikke nødvendigvis er slik at du ser TV-en med det første.

Midt i rommet står nemlig fire syltynne glassplater. På disse er de utrolig tynne skjermene klistret på, og med mindre TV-en vender mot deg så du faktisk ser bildet, er det nesten umulig å legge merke til den.

I tro OLED-ånd så er fargene og sortnivået helt slående godt. Sort er så sort som det lar seg gjøre å få det. I tillegg er fargene gode og godt mettet. Igjen er det demo-snutter av aller høyeste kvalitet som ruller over skjermene – spesielt tilpasset for å fange oppmerksomheten.

Dog skal det sies at kvaliteten virker å være meget god, og det skal absolutt bli spennende å se hva denne modellen kan gjøre for å matche de nye modellene fra både Sony og Samsung.

Lydplanken ser bra ut, og tar seg av alle oppgavene du normalt finner på baksiden av TV-er. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kun plass til selve panelet på veggen

Med en så flat skjerm sier det seg nesten selv at elektronikken som skal ta seg av bildebehandlingen og ulike innganger ikke får plass. Så dette har LG løst på en ganske så tøff måte.

De har nemlig pakket alt inn i en slags avlang og rund lydplanke, og det er ikke en vanlig stereo-planke det er snakk om heller.

Utseendet er tøft, hvor man kan se mye av den samme oppbygningen av lag med metall slik foten på dagens OLED-toppmodell er. På oversiden er det to runde hull, og opp av disse kommer det to høyttalere. Dette er nemlig en lydplanke som støtter Dolby Atmos.

LGs nye OLED er tilsynelatende fleksibel. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sammen med denne lydplanken skal det også sies at selve skjermen støtter Dolby Vision, altså skal den kunne gi deg ypperlig bildekvalitet. Dog skal det sies at denne standarden støtter opp mot hele 4000 nits, noe hverken OLED eller andre TV-er på markedet kan skilte med.

Tilbake til skjermen så får vi en liten demo av hvor god lyden er, og etter å ha lyttet litt må vi si at det neppe er noen andre TV-er på markedet som kan skilte med det samme kruttet. Det skal vel også bare mangle, i og med at det er snakk om en fullverdig lydplanke som også huser elektronikken til TV-en.

At denne TV-en er både en blikkfang og et steg i riktig retning for OLED virker ganske innlysende. Spørsmålet er heller hva det vil koste deg. Prisen er enda ikke kjent for denne nye modellen, som kommer i både 65 og 77 tommer. Trolig kommer de nok til å koste deg en real slump penger.