Las Vegas / Tek.no: Lenovo er i gang med sitt årlige forsøk på å eie CES-messen her i Las Vegas. Den kinesiske kjempen lanserer alt mellom himmel og jord hvert år under denne og andre messer. Det gjør det ekstremt spennende å følge med på hva den uredde produsenten foretar seg.

Akkurat i dag skulle det handle aller mest om ThinkPad-produktene, i så måte noen av de mer tradisjonelle tingene i Lenovos produktutvalg. Blant de viktigste nyhetene er nemlig til dels store endringer i ThinkPad X1-serien. Dette er Lenovos flaggskip rettet mot bedriftsmarkedet, mens de andre Yoga-produktene i større grad er rettet mot forbrukere.

Hva er en proffmaskin?

Har noen fortalt Apple at det faktisk er mulig å kombinere USB type-C med andre løsninger? Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Man kan imidlertid bli i tvil når man ser til flaggskipene i hver kategori. Akkurat som det nok er mange forbrukere som sikler etter en ThinkPad X1 Carbon, er det nok en god del bedriftsbrukere som elsker Lenovo Yoga 910. På toppene snakker vi om luksusmaskiner uansett hva PR-apparatene vil ha til å være målgruppen.

ThinkPad X1 Carbon Prosessor: Opptil sjuende generasjon Intel 7, core i7 Skjerm: WQHD IPS (2560 x 1440) 300 nits Minne: Opptil 16 GB Lagring: 128 GB SSD, kan oppgraderes til 1 TB Grafikk: Integrert HD Graphics 620 Batteri: Opptil 15,5 timer Vekt: 1,14 kg Tilgjengelighet: Trolig februar 2017, pris ukjent

ThinkPad X1 Carbon er bygget i karbonfiber, og er noe av det grommeste produsenten har å tilby. Og i årets utgave hevder Lenovo å ha puttet en fjortentommers bærbar inn i chassiset til en trettentommer. Det har de blant annet oppnådd ved å ha svært små kanter rundt skjermen.

En annen ting som er påfallende med X1 Carbon er vekten. Det føles litt som om denne PC-en er laget av luft. Akkurat hvorfor er ikke godt å si, for helt vektløs er den ikke. Den veier knappe 1,14 kilo, og er dermed lett, men hvis vi snakket om et nettbrett med samme vekt ville vi raskt beskrevet det som håpløst tungt. Men av en eller annen grunn ble alle rundt demobordet hos Lenovo overrasket over vekten, inkludert den skjeggete israeleren på enden av bordet som tok på seg oppgaven med å stille de aller vanskeligste og mest kritiske spørsmålene under seansen.

Også Lenovos egen presentør snakket om 1,5 kilo helt til han sjekket statuttene.

Lang batteritid og nyeste generasjon i7

Lenovo oppgir at maskinen skal tåle inntil 15,5 timers bruk, målt i MobileMark 2014. Dermed styrer de greit unna de aller eldste batteritidstestene som enkelte *host* LG, har snublet i i markedsføringstekstene sine. Det er likevel slik at å måle batteritid er komplekse greier, og mange produkter vil ha like mange forskjellige typiske varigheter som de har forskjellige typer brukere.

Maskinen har et bredt utvalg tilkoblinger med Thunderbolt 3 i USB type-C-formfaktor, to vanlige USB type-A-kontakter og HDMI.

X1 Carbon er for første gang tilgjengelig i sølv. Hverken den sølvgrå eller svarte varianten er spesielt enkle å identifisere som karbonfiber. Men som navnet antyder er altså disse maskinene for en stor del bygget med det materialet, som siden har blitt lakkert over i de to fargene.

Ellers er det nytt at X1 Carbon har fått IR-kamera på forsiden, slik at man kan logge på med sitt eget ansikt og Windows Hello-funksjonen.

Rosinen i pølsen for krevende brukere, er muligens at X1 Carbon kjører prosessorer opp til Intel Core i7 i nyeste utgave, altså Kaby Lake eller sjuende generasjon i7.

Også X1 Yoga ble ny i år

Til vanlig har X1 Yoga lang tastevandring, akkurat som de andre X1-maskinene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selv om Yoga i hovedsak er et navn Lenovo bruker på forbrukerdingsene sine, har de en Thinkpad X1 Yoga i stallen også. I motsetning til sine forbrukerrettede slektninger har ikke X1 Yoga de flotte mekaniske hengslene vi er vant til fra andre Yoga-produkter. Det er litt pussig i og med at de to tingene er så nært forbundet med hverandre at løsningen ofte blir omtalt som Yoga-hengsler.

Uansett er det mer formfaktoren og bruksmulighetene X1 Yoga har til felles med de andre Yoga-modellene. Denne kan altså bøye og tøye den også, helt til skjermen ligger flatt langsetter undersiden av maskinen. Da holder du den naturligvis mer eller mindre etter tastaturet, men det gjør ikke så mye. Ett av X1 Yogas fiffige partytriks er tross alt å trekke inn tastene i maskinen når den brukes som nettbrett.

Det hele ser ganske stilig og fremtidsaktig ut.

Lenovo får ikke tak i nok OLED-paneler

Legger du X1 Yoga flatt for bruk som nettbrett trekker den imidlertid inn tastene. En stilig designvri. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen ting som skiller seg ganske tydelig ut her er den fjorten tommer store OLED-skjermen med 1440p-oppløsning. Vår skjeggete mann på enden av bordet forsøkte nok en gang å få Lenovo til å avsløre hvor skjermen kom fra.

— Jeg kunne fortalt deg det, men det bør jeg sikkert ikke, kom det behersket fra Lenovos mann med PowerPointen.

— Hvis jeg foreslår at det er LG, da? Smalt det tilbake fra enden av bordet.

— Det kan du foreslå, men det er ikke riktig, kom det tilbake igjen.

Lenovo har alt OLED-skjermer i den heftigste utgaven av Yoga 910, og i dag ble vi fortalt at de egentlig ønsker å ha slike skjermer i mange flere maskiner, men at det er svært vanskelig å få til. De få produktene de har løsningen i i dag, spiser opp så godt som all tilgangen selskapet har på OLED-paneler. Dermed må de øvrige produktene stort sett klare seg med LCD-varianter.

Fra nå blir det i hvert fall et nytt produkt tilgjengelig med skjermvarianten. Og det er neppe noen hemmelighet at dette ser meget bra ut sammenliknet med svært mange vanlige laptopskjermer.

Fantastiske tastatur hører til

Som X1 Carbon kommer Yoga-varianten med siste generasjon prosessorer fra Intel, altså opp til i7-variantene i Kaby Lake.

En annen ting de to maskinene har til felles er fantastiske tastatur med det som er tilnærmet evig vandring når vi snakker om bærbare PC-er. Dette er maskiner som i hvert fall fingrene mine umiddelbart føler seg hjemme på. De er ellers mest vant til å trykke på et par år gammelt Apple-tastatur når jeg er på tur.

Den lille røde prikken i midten av tastaturet er med fortsatt, og har etter utallige år i Lenovo og tidligere IBMs datamaskiner blitt en ikonisk del av ThinkPad-serien.

Akkurat hva prisene vil bli i Norge har vi stadig vekk ikke fått noen informasjon om. Men som den ekte flaggskipserien X1-maskinene er, er det liten tvil om at dette kommer til å koste en del.

