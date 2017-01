Las Vegas / Tek.no: Det var en rimelig mobiltelefon som var hovedmålet med besøket innom LGs store område på CES, men det var ikke den som var aller morsomst. Det var heller ikke de nye OLED-skjermene. Visst er de bra, men likevel ikke så veldig overraskende. Det var imidlertid noe annet som vi fant, nemlig to gigantiske roboter.

— Åh, en støvsugerrobot, utbrøt jeg, mens jeg tenkte at det jo var en kjempeidé å blåse en slik opp med tigangeren hvis du først skal vise den frem på en messe.

Det er faktisk en kjempediger robotstøvsuger

En enorm Roomba for flyplasser. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne hjelperen her skal surre rundt på jakt etter passasjerer som trenger hjelp til å finne frem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sett inn ombordstigningskortet, og roboten gir deg detaljer om flyvningen og hvor du må gå for å få være med. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

LGs representant på stedet kvitterte med å si at den var laget for bedrifter og store bygninger. Det demret sakte for meg at dette ikke var en gigantisk leketøysversjon av de små robotene du og jeg kan kjøpe.

Dette er rett og slett en diger rengjøringsrobot laget for enorme areal, så som flyplasser.

Et enormt øye plassert på et slags hode gjør at den store roboten ser litt snodig ut. Den har også baklykter som ser ut som noe en BMW kunne båret med stolthet.

LGs giga-Roomba er rett og slett et syn der den står, og selv om produsentens område er stort inne i messehallene her i Las Vegas var det ikke stort nok til at denne saken faktisk gikk rundt. I stedet sto den i ro med lysene på.

Nå flyet med robothjelp

Ved siden av seg hadde den en langt mer sosial robot. Den også var kjempestor, med en høyde som må ha vært rundt halvannen meter. Noe pressekit med detaljert informasjon fulgte ikke med da jeg tittet på.

Men det jeg derimot fikk lagt i hånden var et koreansk ombordstigningskort.

Umiddelbart forstod jeg ikke hva i allverden jeg skulle med noen andres gamle og skrukkete flybillett. Men en av LGs representanter på stedet peket i retning av den andre store roboten.

Den uttrykksfulle saken med to animerte øyne på en skjerm sto også i ro, men var påslått og hadde en slags munn jeg kunne stikke kortet i.

Skal settes i drift i Sør-Korea

Under hodet hadde den en enorm, buet skjerm. Litt som en kjempemessig LG G Flex - den bøyde mobilserien LG satset på en stund. Etter å ha puttet inn kortet dukket en reservasjon fra Incheon (ICN) til San Francisco (SFO) opp på skjermen. Værinformasjon og informasjon om hvor lang tid turen ville ta hørte også til.

Dette er rett og slett en informasjonsrobot som skal hjelpe passasjerer å finne frem på flyplasser.

Begge de to svære hjelperne er utstyrt med haugevis av sensorer og kamera for å kunne kjøre trygt rundt blant mennesker og møblement. De skal visstnok brukes på nettop Incheon-flyplassen i Sør-Korea om en stund. Så hvis du vil se dem i aksjon har du ekstra gode muligheter om du skal den veien i løpet av det kommende året.

