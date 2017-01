Las Vegas / Tek.no: Under årets CES-messe har mye av oppmerksomheten blitt viet OLED og QLED når det kommer til TV-teknologi. Flere av de store TV-gigantene har sluppet nye modeller.

På vei til en helt annen produsent snublet vi imidlertid innom Hisense. Blant en rekke vanlige TV-modeller var det en modell som stakk seg ut. På avstand kunne det se ut som en gigantisk LCD-TV, men da vi kom nærmere skjønte vi at det ikke var tilfelle.

Bruker laserteknologi

Det er nemlig ikke en vanlig TV som henger foran oss på veggen. Den 100 tommer store skjermen er et lerret, hvor en projektor står rett foran og skyter bildet opp på overflaten – med laserteknologi.

Projektoren trenger ikke stå mer enn 40 centimeter fra veggen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Projektoren er av typen som ikke trenger lang avstand fra veggen for å gi deg et stort bildet. Fra en av medarbeiderne til Hisense får vi beskjed om at du kun trenger å sette projektoren 40 centimeter unna lerretet for å oppnå 100 tommer.

Det hele selges som en komplett pakke, altså får du lerretet og projektoren samlet.

Messeområdet vi står ved er ganske kraftig belyst, og det er tydelig at denne projektoren gir fra seg saftig med lysstyrke. Nærmere bestemt 2700 lumen. Og det gjør at du får et oppsett som mange nok vil tro er en LCD-TV.

4K og HDR

Bildekvaliteten er så god at vi fint kunne levd med den. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kvaliteten er nemlig meget god, og du skal etter hva vi får opplyst både støtte for 4K og HDR med denne pakken. Og vi må si at det hele gir en imponerende bildekvalitet.

Sortnivået er vel det som avslører teknologien mest i det opplyste rommet, men likevel må vi si at det er vel innenfor likevel. Fargene er overraskende gode og presise, samtidig som lysstyrken er kraftig.

Når det kommer til bevegelse virker det som skjermen ikke har noen store problemer med å henge med selv de raskeste bevegelsene. Alt i alt er dette en pakke vi fint kunne tenkt oss om det var en skikkelig stor skjerm vi var på jakt etter.

130 000 kroner

Sammen med selve lerretet og projektoren får du i tillegg med et komplett kinoanlegg, bestående av en lydplanke som henges rett under lerretet, samt en sub og bakhøyttalere.

Hele pakken kommer for salg i slutten av august, dog trolig ikke i norske butikker. Prisen er satt til 13 000 dollar, altså omlag 130 000 kroner. Det er en real slump penger, men for prisen du betaler får du en meget habil løsning hvor skjermen du ser på er 100 tommer med 4K-oppløsning og full HDR-støtte.

NB: Vi fikk også så vidt kikke på en prototype i samme kategori. Den er ventet å komme på markedet etter hvert, og det er snakk om en dobbel laser-løsning som vil gi bedre farger og lysstyrke.