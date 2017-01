Las Vegas / Tek.no: I skrivende stund pågår CES på alle kanter her i Las Vegas, men når du leser dette har det blitt sen morgen den 12. januar. Det skal handle om HTCs nye toppmodell U Ultra, som vi fikk se under lovnad om å være helt stille frem til den faktiske lanseringen. Noen ganger er det vanskeligere enn vanlig å ikke rope ut om den spennende nye dingsen man har sett.

HTC U Ultra Størrelse: 16,241 x 7,979 x 0,799 cm

Vekt: 170 gram

Skjerm: 5,7 tommer, 2560 x 1440, SuperLCD5, Ekstraskjerm: 2 tommer, 160 x 1040 piksler

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 821, Fire kjerner: 2x Kryo @ 2,15 GHz + 2x Kryo @ 1,6 GHz, 4 GB RAM, Adreno 530 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, HTC Sense og Sense Companion

Teknologi: Lærer seg ditt bruksmønster (AI)

Kamera: 12 megapiksler, f/1.8, hybridfokus, optisk stabilisert, fasedeteksjon og laser, LED-blits, UltraPixel 2

Batteri: 3000 mAh Pris: 7300 kroner, svart utgave vil være tilgjengelig i vanlige butikker, mens øvrige farger kan kjøpes direkte fra HTC

Jeg tror ikke jeg er helt alene om å kjenne på at en av favorittdingsene mine har blitt litt kjedeligere de siste par årene. Joda, kvaliteten går stadig oppover, og noen hederlige og spennende unntak dukker opp hvert år. Men mobilene som endrer bruksmønstrene våre har uteblitt. Det er det apper som Snapchat og Pokémon som har tatt ansvaret for. Men nå kan man formelig ane at en endring er på vei. Og HTC, de er med.

Et såpestykke i glass

Endringer er stikkordet for U Ultra. Dette er den første mobilen kledt i glass både foran og bak fra HTC. Litt metall er fortsatt med, men det er i form av en syltynn ramme rundt hele telefonen.

En liten ekstraskjerm over hovedskjermen gir deg varslinger. Telefonen skal sørge for å prioritere disse slik at du bare får de du har behov for. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Glasset er dessuten buet rundt det hele, både foran og bak, slik at telefonen ser litt ut som et såpestykke. Fargene er også svært spesielle. I svart utgave har telefonen en tendens til å se dyp grønn ut i riktig lys, mens den hvite nesten tenderer mot perlemor.

Det er tilnærmet umulig å ta bilder som fullt ut viser hvor stilig HTC U Ultra er, eller «underfargene» hver modell hinter mot i ulike typer lys. Men det er i hvert fall et bredere fargespill her enn kameraet mitt klarte å fange.

En HTC med ekstraskjerm

Et testbilde jeg tok med kameraappen på HTC U Ultra. Kvaliteten ser svært så bra ut, men ta høyde for at det er tatt under gode lysforhold, gjennom et vindu og med uferdig programvare. Dette er altså ikke egnet til noen endelig vurdering av telefonens fotokvalitet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er vanskelig å ikke tenke bittelitt på Huawei Honor Magic når man ser denne telefonen her, men for det første er designretningen i det store og hele ganske ny og for det andre er det forskjeller nok mellom de to telefonene til at U Ultra skiller seg ut.

Metallrammen rundt telefonen er svært tynn, med buet glass på alle kanter. Helt i bunnen en USB type-C-kontakt. Den gjør også nytte som hodetelefonkontakt. Mini-jacken er borte her som i HTC Bolt/10 Evo. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De to aller mest synlige forskjellene er det litt utstikkende firkantkameraet bak på HTCs telefon. Ved siden av seg har det en laserdiode og et LED-lys. Førstnevnte til fokushjelp og sistnevnte til, eh, belysning av foto.

Kameraet er ellers en 12 megapikslers historie med optisk bildestabilisering og lyssterk optikk (f/1.8).

Det mest interessante er imidlertid på forsiden. HTC har nemlig puttet inn en ekstra skjerm over den vanlige skjermen. Lyder det kjent? Joda, dette er en vri hentet nærmest direkte fra LGs V10- og V20-modeller. Men det skal bare være ved første øyekast.

Kunstig intelligens tar tid

De nye HTC U-telefonene er så blanke at det er nærmest umulig å ta skikkelige bilder av dem. HTC kaller designspråket Liquid Surface. Flere av modellene ser også ut til å bytte farge avhengig av lys. Den svarte kan for eksempel se dyp grønn ut under sollys. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Grunnen til at jeg sier skal, er at den viktige forskjellen ikke lar seg teste eller erfare på et øyeblikk. Igjen er det fristende å nevne Honor Magic, for det har med kunstig intelligens og dyplæring å gjøre også her. Om enn ikke helt på samme måte.

Der Honor Magic konsentrerer seg mest om å presentere innhold på en måte som passer brukeren, blant annet ved å legge til nyttig informasjon i meldingssamtaler, handler det for HTC mest om å lære seg å filtrere vekk all den ubrukelige «informasjonen» vi omgir oss med. Den informasjonen som strengt tatt bare er spam.

Over tid skal HTC U Ultra kunne lære hva du som bruker ønsker å bli informert om, og hva slags type varslinger du foretrekker i gitte situasjoner. Kanskje vil du helst ikke avbrytes selv for ganske viktige ting når du er midt i et vanskelig spill. Da kan det tenkes at den varslingen tones ned til etter at du er ferdig.

Gir deg strømvarsel før det er for sent

Hodetelefonkontakten er vekk også i denne HTC-modellen. Men du får til gjengjeld med et par svært musikalske ørepropper av samme typen som følger med HTC 10 Evo. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen ting som skal gjøre U Ultra mer intelligent enn andre telefoner er strømstyringen. HTC presiserte at der andre har løst behovet for lang batteritid ved å dytte inn enorme batterier i telefonene sine, ønsker de å angripe det med smarte, selvlærende funksjoner.

Et eksempel som ble trukket frem var at dagens batterisparefunksjoner ofte ikke aktiveres før det allerede er for sent. HTC U Ultra skal ikke gå i den fellen. I stedet skal den kjenne bruken din såpass godt, at den vet om du vil gå tom for strøm innen neste gang du sannsynligvis får anledning til å lade. Dermed kan den anbefale deg å lade på et tidlig tidspunkt, og be deg aktivere strømsparing vesentlig tidligere enn andre telefoner.

Akkurat hvordan det skal skje sier ikke HTC så mye om, men en kan se for seg at statistikk basert på hvordan du ellers bruker telefonen, hvor ofte du lader den og muligens også kalenderinformasjon som antyder at du vil trenge telefonen kan spille inn.

Kunstig intelligens krever data for å virke, og det tar tid å samle nok informasjon til at holdepunktene blir til å stole på. Dermed er det for øyeblikket vanskelig å si så mye om hvor godt dette vil virke. Slik var det også for Honor Magics smartfunksjoner, selv om de skiller seg en del fra HTC U Ultras.

Vet hva du liker

Dersom dette virker så godt som HTC hevder skal du også kunne få forslag ikke bare om steder å spise i nærheten, men om steder å spise som har maten du historisk liker. Har du et spisested du gjerne oppsøker etter en kveld på byen, vil telefonen kunne foreslå slike steder om du er ute på vift sent om kvelden.

De vanlige menyene er i stor grad slik de pleier å være på HTC-mobiler. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

HTC Sense Companion er assistenten som er bygget inn her, og som tar seg av mye av dette. I tilknytning til den er det også bygget inn fire mikrofoner som skal være bedre enn vanlig, slik at telefonen skal kunne respondere bedre til talekommandoer. Den bruker stemmegjenkjenning til å sørge for at kommandoene kommer fra riktig hold, og ikke fra den irriterende kollegaen som liker å rope «slett alt!» til alle lyttende taleassistenter i omgivelsene.

Ellers er det Android 7 Nougat som kjører på telefonen, og deler av opplevelsen likner litt på det vi tidligere har sett. Det er greit å være obs på at bakgrunnsbildet på telefonen er det samme som ble brukt på HTC 10, rett og slett fordi den ferdige programvarepakken som skal følge telefonen ved salg ikke var klar da vi tittet på den. Resten skal ha vært omtrent klart.

Kommer med safirglass og tåler regn

Verdt å nevne er det at telefonen også vil komme i en safirglassversjon. Man ventet lenge at Apples iPhone 6 ville få safirglass, men det ble aldri noe av. Muligens fordi samarbeidspartneren aldri helt fikk opp kvaliteten og produksjonshastigheten før det var for sent. Også Huawei har annonsert en av sine tidligere toppmodeller, Ascend P7, med safirglass, men den ble aldri sluppet globalt.

Til sist kan vi ta med det som muligens er en liten skuffelse. HTC U Ultra er ikke vanntett og har ikke noen høy IP-sertifisering. Den skal imidlertid tåle å bli brukt i regn. Verdt å nevne er det også at glasset på forsiden og baksiden skal tåle fall fra henholdsvis 1,6 og 1,2 meter. Det er imidlertid ikke snakk om Gorilla Glass, får vi opplyst fra HTC. Å bøye glass på måten de har gjort for U Ultra skal være problematisk med ferdigprodusert glass, så de har derfor måttet lage sitt eget.

