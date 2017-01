Las Vegas / Tek.no: Panasonic er på plass i Las Vegas, og en av tingene vi ventet på var en ny OLED-modell fra selskapet. Under pressekonferanse ble det ikke nevnt noe om en ny modell, men jaggu skulle messegulvet by på en overraskelse.

Fokuset til selskapet er åpenbart ikke på en ny TV, men ganske så anonymt plassert på en av de mange utstillingshyllene fant vi Panasonic 65EZ1000 stående – selskapets nye OLED-flaggskip.

Ser meget bra ut

Panasonic har lyktes i å lage en stilren, men eksklusiv design. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sony lanserte sin nye OLED-modell med brask og bram på CES, og den syns vi var tøff å se på. Det samme må vi si om Panasonics nye toppmodell, med dens syltynne og enkle ramme rundt skjermen. Går vi ut på siden av skjermen så er også denne så tynn som bare OLED kan være.

Dog er det ikke selve rammene som fanger vår oppmerksomhet – det er det TV-foten som gjør. Foten er en lydplanke som er ganske flat og buet, rett og slett smakfullt utført.

Overgangen mellom foten og selve TV-en er også flott. Dette er en blankpolert overgang som er med på å sy sammen et stilrent og flott design. I tro Panasonic-stil velger selskapet å holde designen ren og enkel, men med eksklusive detaljer.

Har vi en ny referanse-TV?

Foten til denne TV-en er også en lydplanke. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Allerede tilbake på IFA-messen i 2016 fortalte Panasonic at de jobbet med sin andre generasjon OLED-TV. Selskapet bruker det samme panelet som mange andre, altså det som er produsert av LG.

Nå er altså modellen her, uten at Panasonic selv har nevnt eller laget noe spesiell blest rundt den. Og det skjønner vi faktisk ikke.

For etter å ha stått og kikket på denne TV-en i noen minutter sitter vi igjen med en følelse av at denne modellen kommer til å sette standarden blant OLED-skjermer – som alle andre må slå.

Sortnivået er helt slående godt, akkurat som mange andre OLED-modeller, men forskjellen syns vi ligger i hvor godt denne TV-en klarer å vise mørke detaljer. Her har ikke alle OLED-skjermer vært like gode, men denne modellen virker å takle dette helt mesterlig.

Videre så virker fargene å være helt upåklagelige. De er naturlige å se på, og samtidig så har de et godt sting over seg. Bevegelsene i demo-snuttene vi får servert virker også langt bedre enn tidligere, hvor Panasonics nåværende toppmodell også var meget habil.

Baksiden på den nye toppmodellen er smakfull. Dog hadde Panasonic glemt å ta av plasten på baksiden av skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lite informasjon

Som nevnt så står altså denne TV-en ganske anonymt plassert på messegulvet, og det er heller lite informasjon vi får levert ut om denne TV-en.

En representant for selskapet kommer dog etter en stund bort for å slå av en prat. Noe av det han er opptatt av å få frem er at dette er den første OLED-skjermen som møter alle kravene til et premium-produkt i begge endene av lysstyrke-skalaen. Normalt har OLED-skjermer vært best på sortnivå, og stoppet på rundt 600 nits maks lysstyrke, men denne modellen skal angivelig henge med hele veien opp til 1000 nits.

Videre skal også skjermen være kalibrert av samarbeidspartnere i Hollywood, slik at fargene skal være korrekte.

Hvor god denne skjermen er får vi dog ikke svar på før vi får den til vår testlab senere i år. Prisen på skjermen er heller ikke kjent, men den skulle angivelig bli noe billigere enn dagens toppmodell, som ligger rundt 100 000 kroner for 65-tommers utgaven.

