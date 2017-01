Las Vegas / Tek.no: Årets CES-messe er i ferd med å våkne til liv i syndenes by, og en av produsentene som er på plass er Gigabyte. Med seg i bagasjen har selskapet tre flunkende nye modeller i sin Aorus-serie.

Og de tre modellene er alle fullspekkede spillmaskiner som byr på mye kraft under panseret. Selskapet hevder blant annet at både 15,6- og 17,3-tommers modellene er verdens kraftigste i sitt segment.

Stilrene maskiner i aluminum

Lokalene vi befinner oss i er et mareritt når det gjelder å fotografere produktene. Mørke rom opplyst av kun neo-fargede lys gjør dog at maskinene tar seg godt ut – og designen er ganske tøff etter vår mening.

Tastaturet kan du konfigurere som du vil med tanke på farger på hver enkelt tast. Også pekeplaten later til å være velfungerende. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Normalt pleier bærbare spillmaskiner å være ganske skrikende i designet, men de nye Aorus-modellene til Gigabyte er rimelig anonyme av seg – i alle fall når vi snakker selve skroget på maskinene. Her er det sort aluminum som gjelder, og annet enn en litt skrikende logo på lokket av maskinene er det lite som tilsier at dette er spillmaskiner.

Det som dog kanskje avslører maskinen er dens tastatur, som altså lar deg velge farge på hver enkelt tast. Her har du med andre ord full frihet til å endre farger og lys etter egne preferanser.

Utenom tastaturet er det dog ikke mye annet som fanger oppmerksomheten din, annet enn logoen som også er etset inn i pekeplaten. Denne platen er forøvrig ganske stor, og en liten test avslører at den også virker ganske så habil å bruke.

Aorus X7 DT er det nye flaggskipet, og kan koste deg så mye som minst 30 000 kroner om du skal ha godt med utstyr. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gode skjermer

De tre modellene kommer altså i tre ulike størrelser; enten som 13,9 tommer (X3 Plus), 15,6 tommer (X5) eller 17,3 tommer (X7/X7 DT). Og det er gode skjermer det er snakk om.

Oppløsningen på den minste utgaven er respektable 3200 x 1800 piksler, mens begge storebrødrene kan skilte med 4K-oppløsning (3840 x 2160).

Disse skjermen er foruten en høy oppløsning også myntet på spillere med tanke på antall bilder i sekundet de kan gjengi. Her får vi beskjed om at alle tre er gode for 120 bilder i sekundet, med en responstid på 5 millisekunder.

Skjermene er ganske gode når det kommer til innsynsvinkel, og samtidig må vi si at fargene virker godt mettet og naturlige.

Mer fra CES: Sony hiver seg på OLED-bølgen

17,3 tommeren bygger totalt rett over to centimeter. Altså rett så nett til ytelsen den leverer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mye godsaker under panseret

Alle tre maskinene har Intels nye Kaby Lake-prosessorer, nærmere bestemt Core i7-7820HK. Dette er en prosessor som er overklokkingsvillig, skulle ikke kreftene ut av esken være gode nok.

Når det gjelder grafikk-kort så kjører alle tre den nyeste arkitekturen til Nvidia, hvor X3 kan skilte med GTX 1060, mens X5 har GTX 1070 under sitt skall. Toppmodellen X7/X7 DT kan fås med enten GTX 1070 eller GTX 1080.

Alle modellene kjører DDR4-RAM, hvor mengden minne varierer. Her vil X3 kunne oppgraderes helt opp til 32 GB, mens de to storebrødene kan tygge unna maksimalt 64 GB.

Hvor god ytelse disse maskinene har i praksis er det vanskelig å si presist, men ut i fra de minuttene vi fikk med maskinene virker selv den minste modellen å kunne by på nok krutt. Battlefield 1 går i alle fall lekende lett, og man kjenner raskt at skjermen holder et høyt antall bilder per sekund.

At det blir mye varme som skal ut fra disse maskinene er det lite tvil om. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Alle tre maskinene har forøvrig fått Thunderbolt 3 på plass, en port vi får opplyst at brukerne har savnet sårt i de foregående modellene fra selskapet.

Når det kommer til lagring så har X3 to M.2 PCie-plasser, men de to større alternativene i tillegg har plass til en 2,5 tommer stor lagringsenhet.

Ingen billig affære

Til å være spill-bærbare så er ikke den fysiske størrelsen på maskinene avskrekkende. Den minste modellen ligger rett i underkant av to kilogram, mens mellomstørrelsen skal veie rundt 2,4 kilogram. Den største modellen drar seg rett over tre kilogram. Og da kommer nokså store strømforsyninger i tillegg, som også veier en god del.

Prisene vi får opplyst gjelder for det engelske markedet, altså er det ikke bekreftet at maskinene dukker opp på norsk jord.

Den minste modellen er prissatt til 1800 pund og oppover, avhengig av spesifikasjonene, altså snakker vi om en prislapp nærmere 20 000 kroner om den dukker opp her på berget.

Mellom-modellen X5 skal koste alt fra 2100 pund og oppover, mens X7/X7DT starter på 2400 pund. Den største modellen koster rundt 3000 pund om du skal ha den topp spesifisert, altså snakker vi minst 30 000 norske kroner.