Las Vegas / Tek.no: LG har blitt ekstremt flinke til å lage budsjettmobiler de siste årene. Det beviste de til gangs i fjor, med modellen K10 som til en svært forsiktig pris hadde i seg alt vi trengte. Selskapet vet åpenbart at de har hatt en vinner her, og fortsetter dermed å bruke navnet selv om telefonen har blitt ny. Hils på nye LG K10 (2017).

LG K10 (2017) Størrelse: 14,87 x 7,53 x 0,79 cm

Vekt: 142 gram

Skjerm: 5,3 tommer, 1280 x 720 (HD), In-cell, LCD IPS

Maskinvare: MediaTek MT6750, åtte kjerner, 4 x Cortex A53 @ 1 GHz + 4 x Cortex A53 @ 1,5 GHz, Mali-T860 MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Teknologi: Fingerleser, in-cell touch - gir færre diskrete lag teknologi rundt skjermen og bedre bilde, NFC

Kamera: 13 MP - få andre detaljer oppgitt

Batteri: 2 800 mAh Pris: Rundt 2000 kroner

Forgjengeren fikk hele 9/10 i testen hos oss, rett og slett fordi det er en telefon som virker langt dyrere enn den faktisk er. Den er ekstremt vanskelig å mislike, og du fikk fem-seks stykker av den til prisen av en iPhone. Mye trivelig maskinvare for pengene, altså.

Der den forrige utgaven hadde en litt ruglete bakside, har den nye fått en glatt plastbakside. Fortsatt ser det ganske eksklusivt og ålreit ut, selv om det er plast som er byggematerialet og ikke metall eller glass.

Stor skjerm og fin ytelse

Skjermstørrelse og -kvalitet har de beholdt. Det betyr at vi snakker om en 5,3 tommer stor LCD IPS-skjerm med 1280 x 720 pikslers oppløsning. Det gir et bilde med god kvalitet, uten at det blir fullt så skarpt som full-HD-variantene. Samtidig er det nok sjelden mobilbrukere flest ser såpass hardt på skjermen sin at de legger merke til pikslene.

En metallramme rundt telefonen, og et svakt buet 2,5D-glass på forsiden gir denne telefonen et langt mer eksklusivt preg enn prislappen antyder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bildekvaliteten ser ut til å være greit innenfor i år også.

Ytelsesmessig er telefonen rask og fin. LG oppgir i utgangspunktet at det er MediaTek MT6750 som driver telefonen, men vi blir ikke overrasket om en Snapdragon-variant har tatt styringen innen telefonen når våre grenser. MediaTek-varianten er i omtrent samme nabolag som den som drev et par av K10-variantene fra i fjor, så noe voldsom hastighetsøkning kan man neppe påregne. Men den nye telefonen har mer RAM (2 GB) enn forgjengeren, noe som kan gi bedre brukeropplevelse i en del tilfeller.

Telefonen er dessuten utstyrt med Android 7 Nougat rett ut av esken. Dermed har den så langt nyeste storoppdatering for Android, og det kan bety sitt for ytelsen.

Enkel å bruke

Det er Android 7 som kjører på telefonen, og dermed er dette blant de mest oppdaterte rimelige telefonene på markedet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyer og funksjoner er ellers ganske like de vi kjenner fra andre LG-modeller som fjorårets K10 og G5. Det er enkelt å bruke og strukturmessig omtrent som vanlig Android fra Google. Noen grafiske forskjeller er det, men de har ikke særlig betydning for brukervennligheten.

Telefonen føles svært lett i hånden, og har en oppgitt vekt på 142 gram. Det er ikke oppsiktsvekkende lite, men gitt at glass og metall ofte veier mer og at dette tross alt er en ganske voksen telefon på størrelse skiller den seg likevel litt ut med positivt fortegn.

Mye her er forholdsvis likt fjorårets telefon, men en viktig forskjell er å finne under det avtagbare bakdekselet. Batteriet har nemlig økt, og ikke med så lite heller. Der forrige modell hadde 2 300 mAh i strømreserver øker K10 (2017) til 2 800 mAh. Det burde klare seg til å holde en hel dag og litt til, forutsatt at telefonen ellers har et vettugt strømforbruk.

Nytt i årets modell er også fingerleser for sikkerhet.

En oppdatert og god telefon til 2000 kroner

Fjorårets variant av K10 overbeviste stort da den var innom til test. Kan årets gjøre det samme? Det er for tidlig å si, men førsteinntrykket er meget bra. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er likevel lett å mistenke at de to viktigste årsakene til at du kanskje kjøper denne over andre telefoner i samme prisklasse er designen eller det at den er så oppdatert på programvarefronten. Det bugner ikke akkurat med Android 7-telefoner til rundt 2000 kroner og nedover.

At den har glass som buer svakt ut mot en metallramme på hele fronten hever også kvalitetsinntrykket mye. Rett nok er det som nevnt plast som pryder baksiden, men altså plast som du kan ta av for batteribytte selv.

Det lukter tungt fugl av denne K10-en her. Men skal man ta seg råd til ørlite grann malurt på tampen; våre erfaringer med MediaTek som systembrikkeprodusent har ikke vært udelt gode. Når de fungerer som de skal er det bare velstand, men i en lang rekke MediaTek-telefoner har vi opplevd ytelse som ikke har vært på linje med modeller med tilsvarende brikker fra Qualcomm. Det kan virke som om drivere eller noe annet jobber litt mot MediaTek innimellom.

Men vi har opplevd meget raske og gode MediaTek-modeller også, og når det ikke er andre varsellamper om blinker rundt K10, tillater vi oss å håpe på nok en skikkelig prisbombe fra LG i mobilhyllene.

