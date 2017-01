Las Vegas / Tek.no: TV-er er blant tingene som tar opp mye plass her på CES-messen. Som i fjor fokuseres det også i år på HDR-innhold, og en av måtene du kan få dette på er ved hjelp av en 4K-Blu-ray-spiller.

Fra før hadde Samsung og Panasonic lansert slike spillere i året som var, og i kveld kom også Sony med sin første spiller som kan gi deg 4K og HDR. Dermed får de to førstnevnte kamp om beinet fra den japanske giganten.

Litt annerledes design

Sammen med en splitter ny OLED stod nemlig Sony UBP-X800 på menyen, en flunkende ny 4K-spiller som altså skal kunne servere deg den beste bildekvaliteten du får per i dag.

Det første som slår oss med denne nye spilleren er utseendey. Det er på ingen måte noe skrikende eller revolusjonerende design det er snakk om, men likevel er den litt særegen.

Utseende til Sonys nye spiller er slettes ikke så verst. Her ser du hvordan skuffen legger ned den blanke, midtre delen av fronten på spilleren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Spilleren er ganske så kantet i utformingen, og har en standard «stereo»-bredde som gjør at den sklir fint inn blant de andre produktene du har i stereo-racket ditt.

Utenom å være ganske så kantete av seg, er spilleren delt i to ulike overflater. Den midterste delen av spilleren er nemlig i blank plast, mens både over og undersiden er i en litt mer matt overflate. Dette er en liten detalj som hever designen etter vår mening.

Fremsiden er preget av to fysiske knapper på den høyre siden, hvor den ene lar deg slå produktet av og på, mens den andre sender ut skuffen så du kan legge i en ny plate. Da blir den midtre, blanke delen av fremsiden vippes ned når skuffen kommer ut.

Skal ha godt med støtte

Den nye spilleren er naturlig nok fokusert rundt å spille av 4K-materiale med HDR-innhold. I tillegg får vi beskjed om at spilleren har støtte for å håndtere ulike strømmetjenester som gir deg den samme oppløsningen.

Her kan du se hvilke tilkoblinger du har å velge mellom. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg er dette en spiller for deg som vil ha en avspiller som takler de fleste varianter av høyoppløste musikk-filer. Her er også støtte for å koble til trådløse hodetelefoner ved hjelp av blåtann på plass.

Tar vi en gløtt på baksiden av spilleren så finner vi ikke flust med ulike tilkoblinger – dog har du de aller mest nødvendige.

Baksiden har to HDMI-porter, der den ene kan forsyne TV-en din med både lyd og bilde, mens den siste porten kun er til bruk for å overføre lyd. Skulle du ikke ha HDMI, kan du koble spilleren til med den digital koaksial-kabel.

Utover dette er det kun en LAN-port som er synlig på baksiden av spilleren, altså kan den ikke skilte med analoge utganger for 7.1-kanals lyd, slik Panasonics beste Blu-ray-spiller klarer.

Den nye spilleren er forventet å komme på markedet i løpet av det første halvåret i år, men hva den kommer til å koste er enda ikke kjent. Likevel vil vi driste oss til å tro at du fortsatt må ut med flere tusenlapper før et eksemplar er ditt.