Las Vegas / Tek.no: Asus er tilstedet i Las Vegas, og tidligere kunne vi melde om at selskapet har en ny spill-skjerm på vei, i form av et nytt medlem av ROG-serien.

I en suite på Trump-hotellet her i byen har vi nemlig fått en smakebit av hva du har i vente med nettopp PG27UQ. Ved siden av den nye modellen står PG27AQ plassert – og den blir rett og slett knust på bildekvalitet.

Hakeslepp fra første sekund

Det som møter oss er meget imponerende. På skjermene sendes ulike demo-snutter fra diverse spill, og det aller første vi legger merke til er sortnivået til denne skjermen.

Her ser du forskjellen mellom PG27AQ (venstre) og PG27QU (høyre). Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mens PG27AQ kjører et kantlys, har den nye råtassen fra Asus et direktebelyst panel, og det gjør tilsynelatende hele forskjellen. Nå skal det sies at vi ikke har kontroll over hvordan de to skjermene er justert, men likevel er forskjellen helt enorm.

PG27UQ er langt bedre, og det gode sortnivået gir en helt annen opplevelse når du ser på grafikk. Samtidig så er dette en skjerm som bruker såkalte kvanteprikker, noe som igjen gjenspeiler seg i fargene.

Disse er langt mer livlige, og man ser at fargene gjengis langt bedre når det blir mye lys i bildet. Og lys er det også mer av. Skjermen klarer hele 1000 nits på det meste, altså er dette en skjerm som kan måle krefter med flere HDR-TV-er på markedet.

Det ekstra lyset kommer godt med når du spiller. Vi hadde aldri trodd på forhånd at dette skulle bli så utslagsgivende, men etter å ha sett denne skjermen er vel mer enn overbevist.

Her ser du forskjellen på rammene. Asus nye monster er ikke like slank som dagens 4K-modell. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du blir oppslukt i grafikken på en helt annen måte, og selv om man kanskje skulle tro at den økte lysstyrken kan bli mer blendende enn nyttig, er ikke dette tilfellet etter vår mening. Kraftige eksplosjoner gir deg en helt ny opplevelse når lysstyrken skrus opp slik den gjør her.

Med det nye panelet får du også en langt bedre innsynsvinkel. Du må langt ut på sidene før denne skjermen begynner å miste fatningen.

Og i tradisjon tro er både 144 bilder i sekundet og G-Sync-støtte på plass for å gjøre skjermen til en komplett pakke for aktive spillere.

Stor og omfangsrik

Skjermen er er ikke spesielt slank, men bildekvaliteten er et heftig plaster på såret for dette. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det nye direktebelyste panelet gjør dog at skjermen blir noe større rent fysisk. Om vi tar en kikk på rammene rundt de to skjermene så ser du fort at PG27UQ er ganske stor av seg.

Og det er ikke bare rammene som er store. Selve skjermen bygger også ganske mye mer bakover, dog er dette en faktor vi glatt kan akseptere så lenge kvaliteten er så bra som det den er.

Om vi regner med foten, som forøvrig er den samme som vi fant på PG348Q, vil ikke skjermen kreve noe mer plass på pulten din. Denne foten er forøvrig noe av det tøffere på markedet, hvor du i tillegg får logoen til ROG-serien lyst opp på pulten din.

En rask kikk bak på skjermen avslører også at Asus fortsetter å bruke den lille joysticken til å navigere rundt i menyene med. Og det er helt klart et pluss, spør du oss.

Når denne skjermen dukker opp i butikkhyllene er ennå ikke avklart. Dog skriver vi nok høsten på kalenderen før den dukker opp. Prisen på det norske markedet er heller ikke satt, men over dammen skal prisen ligge rundt 2000 dollar. Ergo snakker vi fort over 20 000 norske kroner.

En sviende prislapp – men for en bildekvalitet.