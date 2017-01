Las Vegas / Tek.no: Utallige produsenter stiller ut sine produkter her under årets CES-messe. En av disse er det Wisconsin-baserte selskapet Fasetto – og med seg i bagasjen har de en enhet som kun måler 5 x 5 x 2 centimeter.

Produktet har fått navnet Link, og det lever opp til navnet den har fått. Kort fortalt er det snakk om en liten boks som kan servere deg og vennene dine lagret eller strømmet innhold hvor som helst.

Virker robust

Den lille enheten er tøffere enn man skulle tro. I alle fall om vi skal tro medarbeideren som viser oss enheten. Den skal være vann- og støvtett, altså burde det gå fint å ha den med på stranden eller på tur i fjellet.

Vi får føle og kjenne litt på produktet, og vi må si at det virker å være ganske så robust av seg. Ved hjelp av en liten snor kan du enkelt henge enheten på sekken når du er på tur. På sidene er det et mønstret gummibelegg som gjør den god å holde i.

SSD på opptil 2 TB

Link lades eller overføres via USB-C. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Link bruker SSD som intern lagring, og du kan velge mellom 256 GB, 512 GB eller 2 TB. Sistnevnte gjør at prisen blir helt uspiselig, men det kommer vi tilbake til.

Skal du overføre eller lade Link så kan du vri på festet som du henger snoren i, og vips så kommer en USB-C-port til syne.

Til å styre lagringen så har du en flerkjerners prosessor som kan bistå inntil 15 enheter med å hente innhold samtidig. Og det burde gå ganske så raskt. Link har nemlig 2x2 MIMO-støtte, 802.11ac og Bluetooth 4.0 LE pakket inn i den lille esken.

For å holde enheten gående har den også et 1300 mAh stort batteri som vi blir fortalt skal være nok til å bruke Link i fem timer. Skulle dette bli i snaueste laget, kan du hekte på et ekstra batteri som gir deg ytterligere tre timers bruk.

Kan brukes med 4G

Her ser du Link med 4G-modulen hektet på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Link er altså laget slik at du kan hente ned lokalt lagret innhold på flere enheter av gangen. Her på berget er jo vi nordmenn glade i å strømme innholdet vi hører eller ser på mens vi er på farten.

På samme måte som du kan hekte på et nytt batteri, kan du også kjøpe en modul som gir deg tilgang til 4G-nettet. Denne hektes også på den lille klossen, hvor du kun trenger et simkort utenom for å komme i gang.

Ingen billig affære

Med andre ord virker Link som et spennende produkt for deg som vil ha tilgang til filer eller strømme dem på farten. Dog har vi også kommet til elefanten i rommet.

For selv om Link er et lite og hendig produkt, er prisen noe helt annet. Selv om vi blir fortalt at prisen ikke er så ille med tanke på at det er snakk om så mye minne i et lite format.

Skal du ha enheten med 256 GB lagring koster Link deg 350 dollar, altså godt over 3000 norske kroner. Velger du heller 512 GB så økes prisen til 500 dollar, eller rett under 5000 kroner.

Frister det med 2 TB så må du også belage deg på å punge ut. Denne koster 1150 dollar, altså godt over 10000 kroner.

Vil du ha et ekstra batteri koster dette 30 dollar, altså under 300 kroner, mens 4G-modulen har en prislapp på 150 dollar, om lag 1400 norske kroner.

Vi fikk beskjed fra messegulvet om at Link er planlagt å komme i handelen i april, og at den også vil havne i europeiske butikker, uten at de kunne bekrefte at Norge var blant disse.