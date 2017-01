Las Vegas / Tek.no: Droner av ymse lag er hett på CES-messen her i Las Vegas. Men ikke alle er operative, så som varianten fra PowerVision. Dermed gikk vi forbi havfruen som satt i den båsen, men vi snublet raskt i neste mulighet. Og denne gangen var det en fullt operativ undervannsrobot vi støtte på. Hils på Seawolf Ocean Master fra TT Robotix.

Det lille røret har finner og propeller på seg, og beveger seg nokså uhindret i vannet. Den halvmeter lange saken er også ganske kvikk i responsen, som du kan se i videoen øverst i saken.

26 000 kroner er faktisk «billig»

Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den koster omtrent 3 000 dollar for et komplett sett med robot, fjernkontroll og styringskabel, men kabelen som følger med er kun på 70 fot, eller 21 meter. Roboten kan brukes ned til 200 fots dybde, eller 60 meter, men da må den altså ha vesentlig lenger kabel. Det kan kjøpes i tillegg.

Hva skal en slik sak brukes til, lurte vi på. 3 000 dollar er rundt 26 000 kroner, og på ingen måte billlig. Men samtidig er dette spesialutstyr som inntil for få år siden kostet flere hundre tusen. Sammenliknet med ROV-ene (remote operated vehicle) som brukes industrielt er prislappen på Seawolf beint frem knøttete. Hvis man har tilstrekkelig lyst på en sånn er det ikke fullstendig utenkelig å kjøpe en med normal inntekt.

Undervannsroboter av den gamle klassen, gjerne spesiallagede og til mange hundre tusen kroner, er ikke akkurat noe privatpersoner kjøper. Selv ikke forholdsvis velbeslåtte sådanne.

For bruk i søk og redning eller til skroginspeksjon

— Politi og brannvesen kan bruke den til søk og redning, oppdrettsanlegg kan inspisere merdene sine og båteiere kan undersøke skroget på båtene sine. Det er den kommersielle siden, forklarer TT Robotix representant til to fascinerte teknojournalister rundt bassengkanten.

— Men har du et stort basseng kan du ha en skikkelig fest, avslutter han.

Roboten trenger en GoPro for montering i det store øyet foran for å sende bilde tilbake til fjernkontrollen. I utgangspunktet følger ikke dette med, men det er uvisst om det var inkludert i prisen på 3 000 dollar som vi fikk oppgitt. Det er uansett ikke noen kjempeutgift tatt i betraktning totalprisen.

Har du vært ute for liknende dingser, eller har du lyst på en Seawolf Ocean Master som verktøy til båtsesongen? Kanskje vil du bare ha den som leketøy til å utforske livet under den lokale brygga? Del gjerne i forumtråden under.

