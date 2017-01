Las Vegas / Tek.no: Casio er produsenten bak noen av historiens mest nerdete klokker. Og nå som nerdete på sett og vis er i vinden passer det jo greit at selskapet stadig er på offensiven med klokker som rommer mye teknologi. Den nye Pro Trek-klokka med det presise navnet WSD-F20 er en naturlig oppfølger til forjorårets utgave.

Har endelig fått GPS

Casio Protrek WSD-F20 Smartklokke med Android Wear 2.0 Skjerm: 1,32 tommer, to lag - TFT LCD på 320 x 300 piksler, monokrom reflektiv Trådløst: Bluetooth 4.1 + WiFi 802.11 b/g/n, GPS Størrelse: 61,7 x 57,7 x 15,3 mm Vekt: 92 gram med bånd Virker med: Android, noe begrenset funksjonalitet med iOS. Sensorer: Barometer, gyroskop, akselerometer, magnetsensor (kompass) Spesialfunksjoner: Fiske, sykling, padling, tur, snøsport og mer. Pris og lansering: Pris er ikke endelig, men salgsstart er 21. april 2017.

Blant nyhetene i år er nye Android Wear 2.0, som Casio-klokka er tidlig ute med. Dessuten har den fått GPS-mottaker siden sist. Forrige variant hadde en mengde sensorer, men manglet GPS. Dermed ble den kanskje ikke fullt så aktuell for de hardbarkede turentusiastene som man skulle tro ut fra det barske utseendet.

Klokken skal kunne vare inntil 12 timer sammenhengende med GPS-en på, mens det er snakk om dagers levetid dersom den brukes som en vanlig smartklokke.

Med GPS-en på kan man for eksempel laste ned kart for navigasjon med bare klokken, eller man kan få klokken til å huske punkter underveis i en spasertur. Eventuelt bare hvor man parkerte bilen sin på Oslo Lufthavn. Jeg har ved et par anledninger måttet lete etter firehjulingen ved ankomst gamlelandet.

Ved tillegget av GPS havner Casio-klokkene rett i Garmins hovedfelt. Fenix-modellene deres har mye til felles med Protrek-variantene når det kommer til design. Les testen av Garmin Fenix 3 her »

Sparer strøm ved å skru av fargeskjermen

Installer kart på klokken, og få den til å huske hvor du har gått. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I år som i fjor skal klokken ha to ulike visningsmåter. Strengt tatt er det to helt forskjellige skjermer. Den ene er en klassisk bakbelyst fargeskjerm. Det er den som er i bruk når klokken brukes til navigasjon eller til andre smartfunksjoner. Når klokkens smartfunksjoner ikke er i bruk aktiveres en helt vanlig transreflektiv LCD-skjerm av typen du kjenner fra kalkulatorer og andre Casio-klokker. Den bruker knapt strøm og kan gi klokken vesentlig lenger varighet mellom hver lading.

Så fort klokken går over til å vise tiden slutter altså fargeskjermen å trekke kraft fra batteriet.

Blant de andre spesialfunksjonene i klokka er en mulighet til å sende posisjonen sin til venner, samt å se posisjonen til andre man kjenner som eventuelt har samme klokke. Gitt det enorme utvalget smartklokker, og de fortsatt relativt få kjøperne av slike produkter, blir det neppe et overbefolket kart.

En ting som er litt spennende er at klokken kan være eneste fjernkontroll og søker for Casios Exilim EX-FR-kamera. Dette er små actionkamera uten egen skjerm.

Noen nyheter i Android Wear 2.0

Det er forholdsvis enkle menyer her. Android Wear 2.0 gjør at du får tilgang på Google Play rett på klokken, og installerte apper havner rett i menyene uten at du behøver en telefon ved siden av. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når den nye Protreken kommer i salg vil også Google Assistant være klar for klokken. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det ligger en del nyheter i Android Wear 2.0 også. Her er for eksempel mulighet til å laste ned apper rett på klokken, fremfor at de i all hovedsak kjører på mobilen som har vært regelen tidligere.

For å gjøre det ekstra enkelt å laste ned disse appene ligger det nå en utgave av Google Play rett på klokka. Dermed er det enkelt å komme igang med appinstallering og bruk.

Et eget belegg skal gjøre det det kan for at selve klokkeskjermen ikke blir så skitten som den ellers hadde blitt av fingeravtrykk eller skitt og møkk når man er ute på tur. Om det er snakk om samme type belegg som det oleofobiske berøringsskjermer flest er utstyrt med sier ikke Casio mer om.

Klokken er uansett solid nok til å brurde tåle det meste. Den er testet vanntett ned til 50 meter, og den har også MIL-STD-810G-sertifisering, som betyr at den tåler knall og fall.

Fortsatt noen måneder til salget begynner

Casios nyeste smartklokke er ventet å komme i salg den 21. april. Når den tid kommer skal også Google Assistant være på plass. Den var kun til stede som en liten videodemonstrasjon på klokkene jeg fikk se på.

En litt artig greie med Casios barskingklokker er at disse utstillingene er blant svært få steder på hele CES, der produsenten faktisk krever at man jorder seg før man begynner å klå på produktene. Dermed ligger det antistatiske småmatter til å gnukke fingrene på ved siden av klokkene. Disse klokkene tåler altså tilsynelatende svært, svært mye, men med en mulig svakhet for ballonger og hår, eller vegg-til-vegg-tepper.

