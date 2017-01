Las Vegas / Tek.no: I dag lanserte HTC sin U Ultra, og med det tar mobilprodusenten en helt ny og glassfokusert retning med telefonene sine. Men det er ikke bare på toppen den nye Liquid Design-retningen gjør seg gjeldende. En rimeligere utgave ved navn HTC U Play hører også til i utvalget. På utsiden er den minst like lekker som sin slektning, men den er naturligvis litt enklere bestykket på innsiden.

Innpakket i avrundet glass

HTC U Play Størrelse: 14,599 x 7,29 x 0,799 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080, Super LCD

Maskinvare: Mediatek Helio P10, åtte kjerner, 4x Cortex A53@2GHz + 4x Cortex A53@1,2 GHz, Mali T860 MP2 GPU, 3 eller 4 GB RAM (avhengig av region)

Lagringsplass: 32 eller 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, med HTC Sense og Companion

Teknologi:

Kamera: 16 megapiksler, f/2.0, fasedeteksjonsfokus, UltraPixel Mode

Batteri: 2500 mAh, hurtiglading Pris: Fra 4600 kroner

Telefonen har den samme typen lett fargeskiftende glass på baksiden som toppmodellen har, og også her bøyes glasset i puteform både foran og bak. Det U Play derimot ikke har er ekstraskjermen på toppen av den vanlige skjermen.

HTC har utstyrt også denne telefonen med maskinlæring, slik at den over tid skal vite hvordan den best bør varsle deg og hva du liker i form av utflukter, restauranter og mere til.

Også denne telefonen ser ut til å ha flere ulike farger utover grunnfargen. Den svarte kan se grå ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen er mindre enn på U Ultra, med sine 5,2 tommer, og kameraet er heller ikke like påkostet. Telefonen har rett nok høyere oppløsning, med 16 megapiksler mot 12 i toppmodellen, men høyere oppløsning er ikke ensbetydende med bedre kvalitet.

Det mangler laserassistert fokus, slik storebror har, men den så likevel ut til å klare seg ganske bra da jeg brukte den.

Testbildet jeg tok med meg fra telefonen så ellers pent ut, om man tar høyde for at vindusvaskerne på Wynn-hotellet, der telefonene ble vist frem, må ha hatt ferie en uke eller to.

Raske menyer med mellomklasseprosessor

Den kan også se helt svart ut, og i visse tilfeller tenderer den mot en dyp, dyp grønnfarge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

HTC U Play er vesentlig mindre enn Ultra-modellen, og siden den har den samme designen ligger den ekstremt komfortabelt i hånden.

Dette er ikke verdens best motoriserte telefon. Den kjører en systembrikke fra MediaTek, og dermed er det litt usikkert akkurat hvor kvikk den er. Vi har hatt varierende erfaringer med MediaTek tidligere. Men telefonen jeg fikk prøve i forkant av lanseringen tikket og gikk som en klokke.

Det var fortsatt noen dager igjen til endelig lansering, og ferdig programvare, så HTC ønsket ikke at vi filmet telefonene, i tilfelle det skulle oppstå trøbbel med den tidlige programvaren. Det hadde likevel neppe vært noen stor krise. Alle telefonene, både U Ultra og U Play, jeg fikk leke med tikket avgårde som velsmurte klokker.

Forsinkelser var ikke noe tema, og Sense viste seg fra sin aller beste side. Selv på en MediaTek-utstyrt telefon. Det er ikke verst. Men så er det heller ikke snakk om inngangsbrikken fra den kinesiske produsenten.

Denne telefonen har mindre skjerm enn sin slektning, og med den avrundede designen vil den antakeligvis føles enda noen hakk mer komfortabel i hånden for mange. Jeg har store hender, men merket likevel en dragning mot den minste av de to U-telefonene.

Selv om HTC har byttet hovedmateriale fra metall til glass, føles ikke noen av de to modellene som noe mindre enn svært solide enheter. Her har HTC gjort godt arbeid, også med den rimelige av de to. Ved første øyekast ser begge ut som svært dyre telefoner, selv om U Play ikke vil koste mer enn ...

Med en helt ny retning på mobilsatsingen sin, og et stadig økende og friskere Vive-økosystem ser det endelig ut til at det kan bli en ny vår for HTC. Den har de ventet lenge på. Og for oss som har sett svalestupet etter de tidligste Android-modellene fra produsenten, kan det se ut til at Taiwaneserne endelig får sin fortjente bit av kaken. Med såpass ålreite produkter som dette kan man i hvert fall håpe på det.