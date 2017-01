Las Vegas / Tek.no: I fjor fikk vi vårt første smakebit på Asus nye Zenbook 3. Nå satser selskapet videre i den samme gaten, og slipper to nye ultrabooks som kan ta opp kampen mot Apples Macbooks.

Den ene modellen heter Zenbook 3 Deluxe, altså er det snakk om en slags storebror til dagens Zenbook 3. Den andre er en 14-tommers AsusPro-modell – som ifølge selskapet er verdens letteste 14-tommer ment for business-markedet.

Asus Zenbook 3 Deluxe

Asus Zenbook 3 til venstre, og den nye Zenbook 3 Deluxe til høyre. Foto: Ole Henrik Johansen/Tek.no

Er du en av flere som kunne tenkt deg noe større skjerm enn hva Zenbook 3 kan gi deg, vil denne nye Deluxe-modellen være et alternativ. Asus pakker nemlig inn en 14 tommer stor skjerm i et chassis som er på størrelse med de fleste 13-tommere. Skjermen har en oppløsning på 1920 x 1080 piksler.

Utseendemessig er den nye modellen veldig lik sin lillebror, og følger Asus sin tradisjonelle utforming på ultrabooks – dog er den ekstremt slank, med en vektnål som stopper på 1,1 kilogram.

Maskinen er både kompakt og lett, og vi har spesielt sansen for at de har klart å klemme inn en 14 tommer stor skjerm i en såpass kompakt løsning. Både tastaturet og pekeplaten virker ganske gode, hvor spesielt tastene har en akkurat passe slaglengde med sine 1,2 millimeter.

Under panseret finner vi Intels nye Kaby Lake-prosessor i form av en i7-7500U eller i5-7200U. Til arbeidsminne vil maskinen kunne leveres med opptil 16 GB, og av lagringskapasitet snakker vi inntil 1 TB SSD.

Deluxe-modellen er tynn og lett.

Av tilkoblinger finner vi to USB-C-porter i tillegg til en Thunderbolt-port. Det betyr at du kan kjøpe deg en ekstern løsning dersom du ønsker å bruke denne maskinen til å spille på. Selve maskinen kjører en grafikkløsning i form av Intels HD 620, som i seg selv ikke vil tilfredsstille den mest grafikk-kresne spilleren.

Prisen på Zenbook 3 Deluxe er ikke helt spikret for det norske markedet, men over dammen er prislappen ventet å ligge fra 1299 dollar, ettersom hvilken spesifikasjon du går for. Det betyr nok etter alle solemerker at denne modellen nærmer seg en startpris i nærheten av 15.000 kroner i norske butikker.

AsusPro B9440

AsusPro har en spesiell løsning hvor portene sitter på siden av skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sammen med Deluxe-modellen av Zenbook 3, dukker også en ny business-modell opp. Og denne er ganske interessant for deg som vil ha en kraftig ultrabook.

Utseendet skiller seg en del fra de andre ultrabookene til Asus, hvor skjermens hengsel utgjør en del av foten til denne maskinen. Og med det får du i tillegg til helling på tastaturet, noe som faller i smak hos oss. Samtidig har også Asus valgt å plassere to USB-C-portene til maskinen på hver sin side av skjermen.

Igjen virker kvaliteten å være upåklagelig. Tastaturet er av samme kaliber som den andre nye ultrabooken, og samtidig er chassiset til Pro-modellen laget i magnesium, som burde gi en enda bedre robusthet. Det gir også en noe lettere maskin, som ifølge spesifikasjonene veier rett over et kilogram.

Her ser du størrelsen på dockingen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Under panseret så finner vi også Kaby Lake-prosessorer fra Intel, hvor maskinen leveres med i3, i5 og i7. Dog er det litt usikkerhet rundt hvilke konfigurasjoner som blir tilgjengelig i norske butikkhyller. Trolig blir det dog de to kraftigste variantene.

Videre kan også denne maskinen skilte med opptil 16 GB med LPDDR3-minne. Lagringsplassen er mindre på denne maskinen, hvor du maksimalt kan hente ut 512 GB med kapasitet.

Denne modellen har ingen Thunderbolt-port, men i stedet har maskinen en egen docking. Denne docken er av det kompakte slaget, og minner oss litt om en litt forvokst Apple TV i størrelse.

I denne docken finner du blant annet fire USB-porter, SD-kort-leser, HDMI, to DisplayPort, VGA og LAN.

Prismessig vil denne modellen ligge noe lavere enn Zenbook 3 Deluxe, hvor prisene er satt fra rundt 1000 - 1300 dollar. Altså snakker vi nok fra rundt 12-13000 kroner for den rimeligste modellen her på berget.