Las Vegas / Tek.no: Noen ganger påstår mobilprodusenter at de har løst problemer, uten at det er direkte åpenbart hva det egentlig er de har løst, om noe i det hele tatt. I tilfellet Asus ZenFone Zoom er saken en helt annen.

Her ser produsenten ut til å treffe innertieren på et par viktige områder.

Asus ZenFone 3 Zoom Størrelse: 7,99 mm tykk, andre mål ikke oppgitt

Vekt: 170 gram

Skjerm: 5,5 tommer AMOLED, 1920 x 1080 piksler, 500 NIT lysstyrke, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner - Cortex A53, hastighet ikke oppgitt, normalt inntil 2 GHz, 4 GB RAM, Adreno 506 GPU

Lagringsplass: Inntil 128 GB, plass for MicroSD-kort eller ekstra SIM

Operativsystem: Android 6.0 med Asus' tilpasninger

Teknologi:

Kamera: 12 megapiksel, f/1,7, Sony IMX362 - 1/2,55", ekstra kamera med 2,3 ganger zoom, Optisk og elektronisk stabilisering

Batteri: 5000 mAh Pris: Foreløpig uvisst om den kommer til Norge, eller hva prisen i så fall vil bli.

Eget zoom-kamera på baksiden

Kameraappen er naturligvis en av de viktigere på en telefon som ZenFone 3 Zoom. Se testbilder fra telefonen i galleriet nederst. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Asus kjører sin egen vri på menyene, og i ZenFone 3 Zoom kjører de også Android 6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I nedtrekksmenyen finner vi de sedvanlige badeballene. Asus har en design litt utenom det vanlige. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det mest åpenbare er kanskje zoom-funksjonaliteten. ZenFone Zoom har 2,3 ganger optisk zoom, i form av et ekstra øye på baksiden, med tilhørende bildebrikke. Asus skryter av at telefonen kan få til inntil 12 ganger zoom ved å kombinere optisk og digital zoom.

Men strengt tatt er det ikke så vanskelig å ta et utsnitt i bilderedigeringsprogramvare, før man blåser det opp i etterkant, muligens også med bildeforbedring involvert.

Det er akkurat det som skjer i tilfellet digital zoom, og dermed er ikke den biten så fryktelig imponerende. Men det å ha et kamera som kommer tettere på i utgangspunktet kan være gull verdt. Noe man kan oppleve med Apples iPhone 7 Plus og LGs V20, for å nevne noen.

Akkurat hvor god bildekvaliteten blir i det ferdige produktet er ikke så godt å si, men spesifikasjonene er gode. Her er både optisk og elektronisk stabilisering på plass. Optikken på hovedkameraet er f/1.7 og slipper dermed store mengder lys gjennom.

Legg til at kameraet har den samme såkalte Dual Pixel-løsningen som Galaxy S7, der annenhver piksel på bildebrikken brukes til fokushjelp ved fasedeteksjon, og det begynner å lukte fugl av dette som kameratelefon.

Enormt batteri

Når du først har en telefon som er god til å ta bilder med, blir det gjerne til at du bruker den funksjonen ekstra mye. Og det krever strøm. Tidvis store mengder strøm.

Hva er da bedre enn å også ha et enormt batteri til rådighet? Det får du i ZenFone 3 Zoom. Her er batteriet på hele 5 000 mAh. Vi har sett en og annen telefon med denne batteristørrelsen før, men det har så langt vært få av disse som har vært særlig påkostet på andre områder.

Det enorme batteriet skal forresten holde til 6,4 timer 4K-opptak, så her har du altså strøm nok til å filme to installasjoner av din egen Ringenes Herre-utgave i flott kvalitet. Vel, mange piksler, i alle fall.

Mye er ved det vante

Ellers er telefonen forholdsvis ordinær. Den skal ha en påkostet lyddel, og AMOLED-skjermen er på 5,5 tommer, med full-HD-oppløsning og Gorilla Glass 5.

Snapdragon 625-brikken som styrer showet er ikke blant de aller raskeste, men er på øvre havdel av listen over Qualcomms bedre systembrikker. I minuttene jeg tilbrakte med ZenFone 3 Zoom var det ikke mulig å merke noen påfallende tregheter eller annet grums.

Telefonen virket rett og slett akkurat så rask som ønsket. Slik det da også pleier å være med Snapdragon 600-serien. Den skuffer sjelden.

Av en eller annen grunn har Asus valgt å fortsatt ha Android 6 på ZenFone 3 Zoom. Dagens andre nylansering kom med Android 7, men det gjør altså ikke denne.

Telefonen er bygget i metall og føles solid og god under bruk. Med en vekt på 170 gram er den kanskje noe tyngre enn mange telefoner med samme skjermstørrelse, men den er heller ikke påfallende tung, og tykkelsen avslører ikke det ekstra voksne batteriet.

Her finner du samlesiden med alt vi har skrevet fra CES 2017 så langt »