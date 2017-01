Las Vegas / Tek.no: Sent onsdag kveld avduket Asus ZenFone AR på en pressekonferanse her i Las Vegas. Telefonen er kraftig utstyrt med den heftigste maskinvaren du kan tenke deg, men det er egentlig ikke det som gjør den spesiell. I stedet handler det om støtte for noen ord som du kanskje har hørt om; Daydream VR og Project Tango.

Først med Daydream og Tango

Asus ZenFone AR Størrelse: 158,7 x 77,7 x 9 mm Vekt: 170 gram

Skjerm: 5,7 tommer Super AMOLED, 1440 x 2560 piksler, Gorilla Glass 4

Maskinvare: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, fire kjerner, 2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo, 8 GB RAM, Adreno 530 GPU

Lagringsplass: Inntil 256 GB, plass for MicroSD-kort eller ekstra SIM

Operativsystem: Android 7.0 med Asus' tilpasninger

Kamera: 23 megapiksel, f/2.0, OIS, 3x optisk zoom, fasedeteksjon

Batteri: 3300 mAh Pris: Foreløpig uvisst om den kommer til Norge, eller hva prisen i så fall vil bli.

Dette er nemlig den første telefonen som er sertifisert for både Daydream VR og Project Tango, der Lenovos Phab 2 Pro er den første med Project Tango-støtte. For å ta tangoen aller først handler dette prosjektet om å utvide mobilenes sensorbatterier slik at de i større grad er i stand til å posisjonere seg riktig i omgivelsene. Det blir kanskje litt abstrakt, så hvorfor er det så nyttig?



Det kan handle om alt fra muligheter for romskala VR-opplevelser til presis oppmåling av rom eller bedre kontroller når du spiller. Det handler om å ta interaksjon i form av bevegelser et lite skritt videre, forbi de vante akselerometerne og gyroskopene som vi har hatt en stund.

Usynlig bilbane i stua

Der Lenovos Phab 2 Pro ble først med støtte for Project Tango, er ZenFone AR først med støtte både for Tango og for Daydream VR-plattformen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Under lanseringen her på CES demonstrerte Googles Johnny Lee funksjononaliteten. Lee leder arbeidet med Project Tango hos Google, og var også til stede her da Lenovo annonserte sitt samarbeid i fjor. Demonstrasjonen ble gjort ved hjelp av en utvidet virkelighet-app (AR) fra Hot Wheels. AR går ut på at man legger grafikk oppå omgivelsene man har rundt seg, slik at for eksempel et helt lite samfunn av tegneseriefigurer kan bo på stuebordet. Eller som i dette tilfellet; en hel racerbane som blir lagt oppå kamerabildene på mobilskjermen.

Det er en forholdsvis håndterbar og lett telefon dette her, til tross for skjermstørrelse på 5,7 tommer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I spillet kunne man flytte rundt på banelementer bare ved å sveive rundt seg med telefonen. På ett tidspunkt snublet Lee i ordene og snakket i stedet om Hot Wheels' erkekonkurrent Matchbox fra Mattel. Jeg håper det gikk bra med PR-folkene i salen som antakeligvis fikk kaffen i halsen akkurat da.



Et annet Google-prosjekt telefonen støtter er det nevnte Daydream VR. Den 5,7 tommer store AMOLED-skjermen med 1440p-oppløsning er antakeligvis brillefin til VR-bruk, og matcher Googles egen Pixel XL på spesifikasjoner. Denne telefonen skal altså passe fint i VR-masken som Google slapp samtidig med lanseringen av Pixel-mobilene.

Føles lett og forholdsvis kompakt

ZenFone AR føles påfallende lett og kompakt i hånden. Denne skjermstørrelsen i kombinasjon med et batteri av grei størrelse og ålreite byggematerialer pleier å medføre en vekt på et sted mellom 150 og 200 gram, noe som også stemmer her – 170 gram. Asus har gjort en ganske god designjobb, og inntrykket paser godt til påstandene fra scenen om at en lett og smidig enhet er en fordel når man skal fekte rundt med mobilen til AR-bruk.

Kameraappen kan gjennom litt digitalt fiksfakseri ta bilder i inntil 92 megapikslers oppløsning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Funksjonen det er snakk om heter Super Resolution. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De tre kameraene på baksiden skal kunne ta bilder helt opp i 92 megapikslers oppløsning ved hjelp av digitalmagi. Magien går ut på å ta mange bilder i rask rekkefølge, før de altså sys sammen til et ekstremt høyoppløst bilde, ellers er normaloppløsningen 23 megapiksler. I tillegg har telefonen et kamera som kun måler dybde og avstand, mens et tredje kamera med ekstrem vidvinkel måler telefonens bevegelser i rommet, og brukes i tillegg til informasjonen fra de øvrige sensorene her.

På Asus' testmodeller var det ikke programvare for utvidet virkelighet installert, så å faktisk få prøve Tango-funksjonene var ikke spesielt enkelt. Men jeg fikk da alltids prøve menyer og bruk av telefonen.

Mer RAM enn i mange PC-er

Badeballene i nedtrekksfeltet er en litt uvanlig vri. De samme brukes også på nettbrettene fra produsenten, men der tar de opp uforholdsmessig stor plass på skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er forøvrig klodens første mobiltelefon med 8 gigabyte RAM, så her har vi en telefon som overgår mange PC-er på akkurat dette området. Den kjører Qualcomms Snapdragon 821-plattform, men i en litt tilpasset utgave som er laget for å fungere ekstra godt med den svært spesielle kameraløsningen bak.

Det resulterer i en svært så smidig brukeropplevelse. Det går raskt å bla rundt i menyene, og ventetid ved start av apper er minimal. Asus' eget menysystem er ganske annerledes enn ordinær Google Android. Det innebærer ekstremt store og fargerike menyelementer rundt omkring i telefonen. Det er ikke alltid det fungerer så godt. På nettbrettene deres blir det i overkant mange store badeballer på skjermen, og hele brettet får et litt lekeaktig preg fordi skjermen utnyttes så dårlig. På mobil ser dette ut til å fungere noe bedre, ettersom størrelsen rett og slett ikke er like voldsom i forhold til skjermarealet.

Er Project Tango noe man må ha?

Det følger som vanlig med en mengde apper på Asus' Android-enheter, men å finne noen som kunne sette den uvanlige telefonen på prøve var ikke enkelt i demoeksemplarene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alt i alt er ZenFone AR en svært så spennende dings, som kanskje kan hamle opp med Lenovos Phab 2 Pro. Men foreløpig er heller ikke Lenovos variant mulig å kjøpe. Og skal jeg være helt ærlig er jeg litt usikker på om noen av de to aktørene virkelig har trykket på de riktige knappene for å få folk flest til å handle.

Et voldsomt utvalg sensorer, og enkelte spenstige AR-apper til tross, virker det som om Tango-telefonene lever et litt anonymt liv på utsiden av det generelle mobilutvalget.

Uansett blir det spennende å se hva mer Google, Asus og muligens også Lenovo gjør videre med teknologien. Kanskje blir den noe vi må ha i lommen med tiden.

For tiden åpner Asus for salg av ZenFone-modellene i Sverige. Vi har gjennom årene blitt lovet at modellene skulle komme i vanlig salg i Norge gang på gang, uten at det så langt har skjedd. Men en åpning for salg på den andre siden av grensen er en såpass stor endring, at det er håp i hengende snøre for at Asus' mobiltelefoner til slutt finner frem til oss også. Heller ikke svenskene har vært tilgodesett med tilgang på disse telefonene frem til nylig.

