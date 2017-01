Snart skal du få bedre kontroll på hvilken informasjon du sender til Microsoft i Windows 10

Personvern, herunder hvilke opplysninger som deles med IT-selskapene, er alltid et aktuelt tema, som ikke minst også omfatter Microsoft. Nå viser det seg at Windows-produsenten skal gjennomføre personvernrelaterte endringer i Windows 10 som følge av «trusler» utenfra.

Som blant andre nyhetsbyrået Reuters melder har nemlig Microsoft gått med på å foreta justeringer i operativsystemet etter at det sveitsiske datatilsynet FDPIC truet med rettslige skritt mot programvaregiganten.

FDPIC har etterforsket Microsoft siden 2015, og i en rapport kom byrået til den konklusjonen at selskapet ikke innfridde kravene i landets lovgivning når det gjelder gjennomsiktigheten i måten dataene behandles på i operativsystemet.

Sjekk ut Tek-Anders' guide til Windows 10:

Slik setter jeg opp Windows 10 »

Illustrasjonsbilde. Foto: Montasje: Microsoft/Kurt Lekanger

Fikses i oppdatering

Microsoft har altså nå innfridd kravene, som vil gjøre en rettssak unødvendig. De nye endringene vil bli implementert for alle Windows-brukere globalt i en av de to store programvareoppdateringene som er planlagt for Windows 10 i år.

Problemet skal hovedsakelig har dreid seg om at Windows 10 som standard aktiverte alle funksjoner som automatisk sender brukerdata til Microsoft, blant annet geografiske data, data om bruk av programmer, søkehistorikk og nettleserdata, samt Wi-Fi-informasjon.

I tillegg skal det ha vært for dårlig informasjon om detaljene i dataene knyttet til diagnostisering og tilbakemeldinger, og om hvor lenge de ulike dataene ville være lagret hos Microsoft.

Microsoft har nå bekreftet Surface Book-lansering i Sverige »