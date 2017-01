Snart kan VR-brillene vite nøyaktig hvor du er i rommet uten ytre sensorer

VR-teknologien er over oss, først og fremst i form av førstegenerasjonsbrillene Oculus Rift og HTC Vive, men fremdeles finnes det mange områder å forbedre. Nå har det dukket opp en ny, interessant løsning for sporing av VR-brillene.

Et selskap som heter Eonite har nemlig utviklet en ny teknologi for såkalt «inside out»-sporing, som innebærer sporing av VR-brillene uten behov for ytre sensorer.

Høy presisjon og lav forsinkelse

Spesielt HTC Vive-brillene opererer som kjent med et ganske omstendelig sett av sensorer som brukes til å spore brukeren rundt i rommet, noe som bidrar til å gjøre oppsettet ganske komplisert og upraktisk. Den nye løsningen skal altså fikse dette.

Sensorsystemet plasseres utenpå VR-brillene. Foto: Eonite

Eonite bruker en proprietær teknologi som blant annet omfatter en dybdesensor og egen grafikkprosessor, samt spesiallaget programvare, til å kartlegge omgivelsene og definere brukerens posisjon. Systemet skal operere med «millimeterpresisjon» og ha svært lav forsinkelse.

Rimelig

Ikke minst skal systemet visstnok være meget rimelig, slik at løsningen ikke nødvendigvis gjør VR-oppsettene stort mye dyrere enn de allerede er, som jo er en stor fordel. Teknologien skal også være i stand til dynamisk registrering av hindringer for økt sikkerhet.

Løsningen retter seg ifølge utvikleren både mot VR- og AR-briller, og meningen er tilsynelatende å tilby teknologien som et tilleggsprodukt til eksisterende produkter, men det kan jo også tenkes at den kan bygges inn i fremtidige produkter. Under kan du se en demonstrasjonsvideo av løsningen.

(Via Digital Trends)