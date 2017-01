«Smutthull» gjør at du fremdeles kan oppgradere gratis til Windows 10

I mai i fjor kunngjorde Microsoft at 29. juli var siste dagen du hadde anledning til å oppgradere til Windows 10, men for de som av ulike årsaker ennå ikke har fått oppgradert finnes det faktisk ennå muligheter.

Som blant andre TechSpot melder finnes det nemlig et «smutthull» som i praksis betyr at du fremdeles kan oppdatere til Windows 10 til tross for at den offisielle fristen er utgått for lenge siden.

Smutthullet består i at folk som bruker de assisterende funksjonene i Windows, for eksempel forstørrelsesfunksjonen som forstørrer elementer på skjermen, ennå tilbys muligheten til å oppgradere gratis via en egen oppgraderingsside.

Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Ingen spesifikk sluttdato

Funksjonene det er snakk om er allerede innebygget i Windows 10, og siden Microsoft tilsynelatende ikke sjekker om man faktisk bruker funksjonene, skulle det altså være åpent for hvem som helst å benytte seg av gratisoppdateringen.

På oppgraderingssiden skriver Microsoft at de ikke har angitt en spesifikk sluttdato for tilbudet, men selskapet vil komme med en offentlig kunngjørelse når datoen nærmer seg.

Overgangen til Windows 10 har gått noe tregt. Da fristen for gratisoppdateringen gikk ut i slutten av juli hadde Windows 10 en markedsandel på cirka 20 prosent, mens Windows 7 hadde 49 prosent. Nå kan man lese hos NetMarketShare at Windows 10 har krøpet opp til 24,3 prosent, mens Windows 7 har en nesten uendret markedsandel på 48,3 prosent.

Microsoft har store planer for stemmeassistenten sin: Nå vil de putte Cortana inn i brødristere og kjøleskap »