Slike maskiner har du tidligere kun sett i science fiction-filmer – nå er de virkelighet

Robotteknologien har såvisst gjort mange store fremskritt i senere år, og begynner på noen områder å nærme seg det vi hittil kun har sett på film. Som blant andre Phys.Org rapporterer har det nå kommet en ny imponerende maskin som definitivt pløyer ny mark.

Et sørkoreansk selskap ved navn Hankook Mirae Technology har nemlig bygget en diger robot som styres av en person som sitter inni selve maskinen – et konsept vi blant annet har sett i filmer som Avatar, Iron Man og Aliens.

Fire meter høy

Innretningen har fått navnet Method-2 og er et skikkelig ruvende stykke maskinvare som måler hele fire meter i høyden og som har en vekt på intet mindre enn 1500 kilogram. Bare armene veier 130 kilogram hver.

Foto: Hankook Mirae Technology

Robotens armer og bein kontrolleres av en person som sitter i et rom plassert i robotens «overkropp». Utviklerne, som nylig demonstrerte maskinen, kaller Method-2 den første i sitt slag i verden, noe vi bare må anta stemmer ganske bra.

1,7 milliarder kroner

Arbeidet med maskinen skal ha pågått siden 2014, og siden starten er det blitt investert rundt 200 millioner dollar, cirka 1,7 milliarder kroner, i prosjektet. Roboten er ennå en uferdig prototype, og ytterligere forbedringer skal gjennomføres. Den skal visstnok legges ut for salg neste år med en pris på cirka 70 millioner kroner.

Det er uvisst om det planlegges masseproduksjon av maskinen, men dette ligger nok et stykke frem i tid. Det er heller ikke klart hva roboten skal brukes til, men det er ikke vanskelig å forestille seg mange bruksområder, blant annet innen industrien. Inntil videre er meningen at maskinen skal fungere som en plattform for testing av nye robotteknologier.

Under kan du se en demonstrasjonsvideo av roboten.

