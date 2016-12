Slik skal Facebook luke ut alle søppelnyhetene

Internett er som kjent en plass med mye nyttig informasjon, men også en yndet arena for spredning av propaganda og løgnaktig informasjon. Nå skal kongen av sosiale medier ta et aldri så lite oppgjør sistnevnte fenomen, meldes det i en pressemelding.

Facebook har nemlig fått nok av såkalte falske nyheter, og vil fikse problemet ved å først og fremst fokusere på de historiene som åpenbart er løgnaktige. Samtidig vil Facebook passe på å ikke selv innta sensurrollen og avgjøre hva som er sant og ikke sant.

Muligheten til å merke omstridte saker er blant Facebooks nye tiltak. Foto: Facebook

Faktasjekking og enklere rapportering

Det selskapet konkret gjør er blant annet å gjøre det enklere for brukere å rapportere det de mener er falske nyheter. For å gjøre dette kan man trykke i det øverste høyre hjørnet av saken, hvorpå man deretter får muligheten til å rapportere det spesifikt som en falsk nyhet.

I tillegg til dette har Facebook jobbet med uavhengige organisasjoner som driver med faktasjekking. Ved hjelp av rapporterer fra brukere, og med andre midler, vil disse organisasjonene bidra til merking av nyheter som er «omstridte», slik at folk får anledning til å ta nyheten med en klype salt.

Mindre lukrativt å sende ut søppelnyheter

Denne merkingen vil dukke opp når man deler saken. Merkede saker vil også få lavere prioritering i nyhetsstrømmene, slik at man reduserer sjansen for at disse blir delt videre i stor skala.

Facebook opplyser ellers at de har redusert de økonomiske motivene bak å spre falske nyheter. Ifølge selskapet tjenes det mye penger på spre løgnaktige artikler under dekke av å være legitime nyhetskilder, og nå sier Facebook at de har forhindret muligheten til å bruke falske identiteter på denne måten.

De nye tiltakene er ennå i en testfase, men skal ifølge Facebook få en bredere lansering etter hvert. Se video under for en presentasjon.

Addressing Hoaxes and Fake News from Facebook on Vimeo.