Slik ser Apples nye øreplugger ut på innsiden

Etter en ganske lang forsinkelse kom Apples trådløse øreplugger Airpods endelig på markedet, og som seg hør og bør med nye produkter har nettstedet iFixit, som spesialiserer seg på grundig duppeditt-demontering, gjøvet løs på produktet.

Med tanke på at Apples produkter generelt ikke er videre enkle å reparere, og at Airpods attpåtil tilhører kategorien kompakte elektroniske produkter, kommer det kanskje ikke som en overraskelse at Airpods fikk 0 av 10 poeng på iFixits såkalte «reparérbarhetsskala».

Masse lim

Hvorvidt ørepluggene er vanskeligere å ta fra hverandre og fikse enn andre øreplugger som finnes er på markedet skal være usagt. Det iFixit uansett bemerket var at pluggene benytter store mengder lim, og at det derfor er umulig å åpne pluggene uten å ødelegge dekselet.

Ørepluggene ferdig demontert. Foto: iFixit

Dette, i kombinasjon med at pluggene byr på særs tettpakket elektronikk på innsiden, gjorde at iFixit klasket til med begrepet «reparasjonsmareritt» i sin beskrivelse av ørepluggene.

– Dersom det å stappe kompliserte komponenter inn i en liten formfaktor og forsegle den med kopiøse mengder lim var et spill, ville Apple ha vunnet, skriver iFixit i en relativt talende kommentar.

Alle detaljene fra Airpods-dissekeringen kan du finne hos iFixit, og nettstedet lagde denne gangen også en video som du kan se under.

