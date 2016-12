Skal snart vise frem smartbriller som leser hjernebølgene dine

Smartbriller kan nok sies å være de nye «ha på-dingsene» som ennå ikke har slått skikkelig an blant forbrukerne – kanskje mye på grunn av utseendet. Nå skal et italiensk selskap lansere et par smartbriller som ser ut som helt vanlige briller – med én ganske spesiell egenskap.

Bloomberg rapporterer at Safilo Group SpA nemlig skal lansere smartbriller som måler hjernebølgene til brukeren. Safilo Group SpA lager brillerammer for de kjente motehusene Dior, Fendi og Hugo Boss.

Bruker mobilapp

Målingen av hjernebølgene skjer via spesielle sensorer ved nesen og bak ørene når man har brillene på seg. Signalene sendes videre til en mobilapplikasjon, som tolker signalene og gir deg blant annet tilbakemeldinger på hvilken sinnstilstand du befinner deg i.

Google Glass har ikke blitt en stor suksess. Kanskje hjernebølge-avlesning blir redningen for smartbrille-segmentet? Foto: Giuseppe Costantino/Shutterstock.com

Basert på denne informasjonen kan appen igjen gi deg tips og råd til avslapningsteknikker, meditasjon og lignende. Brillene skal kun veie 37 gram og komme i flere ulike, moteriktige utgaver og farger – også som solbriller.

Kun én funksjon

Smartbrillene vil kun by på denne ene funksjonen, og vil altså ikke inneholde skjermer og funksjoner man finner på andre smartbriller, som for eksempel Google Glass. Til gjengjeld skal de altså kunne forveksles med helt vanlige briller designmessig.

Utover dette foreligger det ennå ikke så mange flere detaljer om de nye smartbrillene fra Safilo, annet enn at de først skal lanseres i USA. Produktet skal vises frem på CES-messen i januar, så da vil vi antakelig få vite mer.

