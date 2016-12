Se videoen av Facebook-sjefens kunstige intelligens til hjemmet sitt

IT-sjefene høres vi mest om gjennom deres respektive selskaper, men noen av dem har også private prosjekter på gang. Som blant andre The Next Web melder har Facebook-sjefen Mark Zuckerberg nå demonstrert et artig nytt prosjekt innen kunstig intelligens.

Zuckerberg har nemlig latt seg inspirere av den avanserte, stemmeaktiverte assistenten som hovedpersonen i Iron Man-filmene bruker til å hjelpe seg hjemme. Han har sågar oppkalt systemet etter Iron Man-teknologien og gitt det navnet Jarvis, selv om det på ingen måte er like sofistikert.

Konsept-demonstrasjon

Zuckerberg viser frem teknologien i et knippe videoer han har publisert på sin egen Facebook-side. Facebook-sjefen skriver selv at videoene ikke er ekte sanntidsdemonstrasjoner, men derimot ment som «morsomme oppsummeringer» av teknologien.

Systemet kan også gjenkjenne gjester utenfor via bildegjenkjenningsteknologi. Foto: Facebook/Mark Zuckerberg

Det er altså uvisst i hvilken grad teknologien faktisk er realisert, så systemet må ennå ses på en slags konseptdemonstrasjon. Ifølge Zuckerberg har han imidlertid jobbet aktivt i ett år med å kode systemet, så det er altså ikke bare et stunt. En mobilapp brukes til å kommunisere med systemet.

Mange funksjoner

Han beskriver Jarvis som et enkelt kunstig intelligens-system som er designet for å hjelpe til hjemme, og i videoen benyttes diverse kommandoer til å blant annet starte oppvaskmaskinen, skru på og av lys og justere temperaturen i huset. Systemet er tilsynelatende også i stand til å automatisk mate brukeren med diverse relevant informasjon idet man våkner om morgenen.

Jarvis kan også brukes til å sende informasjon til andre personer med enkle stemmekommandoer, og muligheten til å ha ristet brød klart i brødristeren om morgenen er også verdt å nevne. I demonstrasjonsvideoen kommer det også frem at systemet kan automatisk gjenkjenne personer som ringer på døren, for så å videreformidle til brukeren hvem vedkommende er.

Det er altså ennå høyst uvisst om eller når en kommersialisering av konseptet planlegges, og Jarvis må nok ennå regnes som en kuriositet. Under kan du se en av demonstrasjonsvideoene.

