Samsungs nye 4K-Blu-Ray-spiller gjør HDR-avspilling enklere

4K-revolusjonen er sterkt fremskreden på TV-fronten, men når det gjelder Blu-ray-spillere et utvalget ennå noe slunkent. Når har Samsung avduket en ny 4K-Blu-ray-spiller, som også byr på et knippe andre bekvemme funksjoner.

Den nye spilleren har fått modellbetegnelsen M9500 og ligner unektelig litt på selskapets første 4K-Blu-ray-modell når det gjelder ytre design.

En av nyhetene med M9500 er at den er «HDR-optimalisert». I praksis betyr dette blant annet at spilleren er i stand til å automatisk justere TV-innstillingene på en optimal måte basert på hva slags innhold som spilles av, for eksempel HDR-innhold. Dette skjer ved å analysere innholdet.

Samsung M9500. Foto: Samsung

Overfører lyd til Bluetooth-hodetelefoner

Dermed slippes man altså manuell knoting. Det er imidlertid ikke bare bildeinnstillinger som justeres, men også lydinnstillinger, slik at man enkelt får en optimal gjengivelse om man for eksempel spiller av innhold som støtter Dolby Atmos-teknologien.

I tillegg til dette byr spilleren også på en ny funksjon som heter Private Cinema Mode, som innebærer at lyden kan overføres til et par hodetelefoner via Bluetooth. Dette kan riktignok også gjøres med mange TV-er med Bluetooth-støtte, men om TV-din ikke har slik støtte kan det være en nyttig funksjon.

Samsung skriver ellers at spilleren lar deg vise 360-graders bilder og videoer du har tatt med dine mobile enheter. Pris og lanseringsdato for den nye spilleren er ennå uvisst, men produktet skal som sagt vises frem på CES-messen i januar, og da vil vi trolig få servert flere opplysninger.

