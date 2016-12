Samsung jobber med briller som skal bli enda mer avanserte enn HoloLens

Sammen med VR-teknologien har teknologiselskapene også for alvor begynt å fatte interesse for «utvidet virkelighet», en teknologi som foreløpig er best representert via Microsofts HoloLens-briller. Nå viser det seg at giganten Samsung også har store planer på feltet.

Som Wearablezone melder redegjorde Samsung for sin satsing innen utvidet virkelighet på konferansen Virtual Reality Summit i California nylig, hvor det kom frem at selskapet har ambisjoner om å innta en lederrolle innen teknologien.

Skal bli svært realistisk

Visesjefen i Samsung Electronics, Sung-Hoon Hong, kunne fortelle at selskapet jobber med et hodesett som bygger på Microsofts HoloLens-briller og de ennå noe mystiske, Google-finansierte Magic Leap-brillene.

Samsung ønsker visstnok et samarbeid med Magic Leap. Bildet er hentet fra en tidligere demonstrasjon av teknologien. Foto: Magic Leap/YouTube

Ifølge Sung-Hoon skal hodesettet benytte en egenutviklet «lysfelt-teknologi», uten at det er helt klart hva dette innebærer, i kombinasjon med hologrammer. Visesjefen bedyrer at Samsungs hologram-teknologi er svært realistisk, i en slik grad at objekter ser ut til å kunne berøres fysisk.

Samarbeid med Magic Leap

Løsningen som Samsung sikter etter skal befinne seg i samme kategori som HoloLens og Googles Tango-teknologi, men altså bli en forbedret utgave. I så måte nevnte Sung-Hoon interessant nok at Samsung åpner for samarbeid med Magic Leap.

Magic Leap vet vi ikke så mye om ennå. Google spyttet 3,5 milliarder kroner inn i selskapet i 2014, og siden den gang har vi sett ganske imponerende demonstrasjoner av teknologien. Det har også dukket opp et patent som indikerer hvordan Magic Leap-brillene vil se ut.

Akkurat hva som blir resultatet av Samsung satsing er ennå uvisst, og tiden vil vise. Under kan du se en demonstrasjon av Magic Leap-teknologien, som gir en idé om hva denne dreier seg om.

(Via The Verge)