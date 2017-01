Samsung har vist frem en snodig alt-i-ett-PC med skikkelig lydplanke

CES-messen er over og bød som vanlig på en broket kolleksjon av elektroniske duppeditter, hvorav noen som alltid gikk litt «under radaren». Et av disse var et noe overraskende produkt fra den sørkoreanske elektronikkgiganten Samsung.

Som Cnet melder viste selskapet nemlig frem en ny alt-i-ett-PC som ikke fikk så mye oppmerksomhet, kalt ArtPC.

ArtPC har en skjerm på 24 tommer, og PC-ens spesielle egenskap er at skjermen er montert på en base som rett og slett er en veldimensjonert lydplanke, noe som ikke akkurat er hverdagskost. Lydplanken har to 10-watts høyttalere.

Foto: Samsung

Ingen kraftplugg

Av tekniske spesifikasjoner har PC-en ellers Intel Core i5-7400T-prosessor på 2,4 GHz, integrert Intel HD Graphics 630, 8 eller 16 GB minne og en harddisk på 1 TB. Det er med andre ord ikke en spesielt oppsiktsvekkende maskin når det gjelder innmat, men det ser altså ut til at lydfansen vil bli tilfredsstilt.

Maskinen har også innebygget batteri, slik at du enkelt kan ta den med deg rundt i hjemmet, men å drasse rundt på den utenfor hjemmet blir nok litt upraktisk.

En representant for Samsung uttalte overfor Cnet på CES-messen at Samsung foreløpig ikke har konkrete planer om å faktisk selge maskinen, så i likhet med for eksempel Razers treskjermers laptop ser det altså kun ut til å dreie seg om en prototype enn så lenge. Pris er også uvisst. I tillegg har jo Samsung sluttet å selge PC-er i vår del av verdenen, så sjansen for at den dukker opp i norske butikker er ytterst liten.

Ikke desto mindre har Samsung snekret sammen en offisiell introduksjonsvideo av maskinen, som du kan se under.

