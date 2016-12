Samletest Smarte sikkerhetssystemer

Hvis vi skulle spe på inntekten vår ved å gjøre litt innbrudd her og der, er det ikke tvil om at vi ville tatt en side ut av læreboka til Marv og Harry, og gjort det som sesongarbeid i høytiden. Juleferien må jo være et ypperlig tidspunkt å være innbruddstjuv på. Mange reiser bort i en uke eller to (tydelig avslørt av manglende bilspor i oppkjørselen), og mens naboene sitter forutsigbart opptatt med ribbe og akevitt, kan det da ikke være så alt for vanskelig å snike seg inn en og annen bakdør i den lange vinternattas mulm og mørke.

Nei, vi forsøker ikke å gi deg tips om når du best kan robbe naboen for alt som ikke er spikret fast, men vi bare presiserer at det ikke er komplett utenkelig at noen forsyner seg av verdisakene dine mens du er bortreist i juleferien. Eller en annen ferie, for den saks skyld.

Det finnes mange ting man kan gjøre for å redusere risikoen for dette, som for eksempel å stoppe posten, få en nabo til å kjøre litt i oppkjørsla di, og automatisere lysene hjemme slik at det ser ut som det fortsatt er noen hjemme. Til det siste kan du sjekke ut det smarte lyssystemet Philips Hue. Men noen tjuvradder er jo så frekke at de gir katta i om det er folk hjemme eller ikke; de bare sniker seg inn om natta. Slik som for eksempel den såkalte «Borebanden», som tok seg inn gjennom vinduene om natta selv om det lå folk og sov inne.

Vel, så hjemmelaga trenger det ikke å se ut - vi brukte bare gaffa for å slippe å lage så mange hull i veggen. Foto: Kristoffer Møllevik

Alternativet mellom «Alene hjemme» og vaktselskap

Da kan du gjøre som Kevin i Alene Hjemme, altså å dekke husets ulike overflater med alt fra spiker, klinkekuler og lim, til fallende strykejern og malingsspann. Eller så kan du få deg boligalarm, med vektere som kan komme hjem til deg hvis alarmen går. Det første alternativet er forholdvis rimelig, men litt for upraktisk for de fleste, og neppe så pålitelig som det ser ut som på filmen. Det andre alternativet er nok mer pålitelig, men koster raskt 5-6000 kroner i året - som er mye penger hvis du vurderer innbruddsrisikoen som relativt lav.

Her kommer de smarte hjemmesikkerhetssystemene inn. Dette er enheter eller systemer som koster mellom 2000 og 3000 kroner, men som ikke har noen løpende abonnementsavgifter slik som alarmselskapene har. Det vil si, noen av dem tilbyr ting som utvidet lagring av opptak i form av et abonnement, men det skal vi komme tilbake til.

Vi har i alle fall fått tak i et knippe aktuelle modeller, og skal forsøke å finne hvilket som fungerer best.

Dette er kriteriene våre

Enkel og fleksibel installasjon: Vi ser etter et system som du enkelt kan sette opp, bruke, endre og flytte på etter behov. Det bør helst tåle å stå utendørs hvis du ønsker det.

Tilpasset tilgang: Du må kunne gi tilpasset tilgang til flere brukere, slik at husets 8-åring enkelt kan skru av en sirene hvis den utløses ved en feil, og slik at vi kan sette opp midlertidig deaktivering for feriebesøk eller andre som skal ha tilgang til huset når vi ikke er hjemme.

Det må varsle oss: Hvis du til tross for advarsler om alarm og kameraovervåkning likevel opplever et innbrudd, må alarmsystemet gi deg, og gjerne flere du stoler på, beskjed om dette. Det bør ha en sirene både for å varsle de som er hjemme og for å skremme vekk tjuvene, men må også kunne gi beskjed via appen – og gjerne via epost og/eller SMS i tillegg.

Piper NV gir oss HD-oppløsning, og selv om komprimeringen er svært hard, mener vi at det holder til å identifisere personen på bildet. Foto: Skjermbilde fra appen

Videokvaliteten må være god: Kameraene bør helst ha full HD-oppløsning, slik at du kan zoome inn i bildet og sjekke om det faktisk er uvedkomne på ferde, eller om det bare er nabogutten som henter en ball han mistet over i hagen din. Og hvis det faktisk er innbruddstyver, bør bildene være gode nok til at du kan gi dem til politiet som bevismateriale.

Det må være passelig smart, og kunne programmeres: Det er veldig fint hvis alt bare går av seg selv og du slipper å tenke på kameraet etter at du har satt det opp. Dette går an ved at kameraet med hjelp fra smarttelefonen din vet om du er hjemme eller ikke, og ved at du kan sette opp en timeplan for ulike profiler, slik at det er påslått om natten og på dagtid på hverdagene, men ikke på dagtid i helgen. Dette av hensyn til ditt eget privatliv, og andre i husholdningen som kanskje ikke har lyst at kameraene hjemme skal gjøre opptak av dem.

Det er fint å kunne begrense bevegelsesdeteksjonen til bestemte soner i bildet, spesielt hvis du har kjæledyr. Foto: Skjermbilde

Vi må kunne sette opp soner: Det kan bli plagsomt hvis du får for mange falske alarmer på grunn av katta til naboen eller noe slikt, og da kan alarmsystemet ende opp som gutten som ropte ulv. En måte å løse dette på er å sette opp ulike soner i bildet som kameraet skal overse. Alt under knehøyde er for eksempel fint for oss med kjæledyr.

Vi bør kunne utvide systemet: Dette er litt avhengig av hvordan du bor, men hvis du bor i et hus der innbruddstyven kan velge mellom flere dører og vinduer, bør du kunne utvide systemet med flere kameraer og/eller sensorer for å dekke flere deler av huset.

Det må være pålitelig: Hva skjer hvis strømmen går? Eller at internett er nede? Det kan fort skje som følge av ting som uvær eller veiarbeid. Har kameraene en god batteriløsning, eller lokal lagring som sikrer eventuelle opptak? Du skal vel ha bra uflaks hvis du har innbrudd og strømbrudd samtidig, men uflaks kan man jo ha, og da er det greit å sikre seg så godt som mulig.

Disse løsningene tester vi

Dette er på ingen måte den mest oversiktlige produktkategorien vi har vært borti. Det finnes mange ulike løsninger, både i form av «alt-i-ett»-enheter og pakkeløsninger. Egenskapene vi ser etter har ikke vært like enkle å kontrollere for blant spesifikasjonene, og det er mye som ikke er enkelt tilgjengelig for salg i Norge.

Vi har til slutt landet på 5 enheter/systemer: Panasonic Home Monitoring and Control-kit, D-Link Home Security start-sett, Piper NV, Netgear Arlo og Netatmo Presence.

Netgear Arlo Netgear Arlo Q Netatmo Presence Piper NV Panasonic Home Monitoring and Controll-kit D-Link Home Security start-sett Vanskelighetsgrad, installasjon og montering: Veldig enkel Enkel Krevende Enkel Enkel Enkel Fleksibilitet (flytte/justere): Svært fleksibel God nok Svært lite fleksibel God nok Lite fleksibel God nok Videokvalitet: God nok Bra Bra God nok Dårlig Se egen side Deteksjonssoner: Nei Ja Ja Nei, men justerbar sensitivitet Ja Ja Sirene: Nei Nei Nei Ja, 105 dB Nja - en slags alarm, men lydsvak Ja Dør- og vindussensor: Nei Nei Ja Ja Ja Ja Temperatursensor: Nei Nei Nei Ja Ja Ja Programmeringsmuligheter: Gode Gode Svake Middels gode, via tredjepart Middels gode, men dårlig løsning Se egen side Varsel ved strømbrudd/mistet tilkobling: Nei Nei Ja Ja Nei Nei Lokal lagring: Nei Nei Ja Ja (som midlertidig buffer) Ja Nei

Tre enheter glimrer muligens svakt med sitt fravær, nemlig Netatmo Welcome, Canary All-In-One og Withings Home. Samtlige har vi diskvalifisert ganske enkelt på grunn av at de ikke kan henges på veggen, men må stå rett opp og ned på et bord eller hylle. Det høres kanskje ut som en bagatell, men du kan lese mer om hvorfor vi ikke liker det i testen av Canary. Den og Netatmo Welcome har vi testet før, og hvis du vil vite mer om dem finner du testene ved å trykke på navnene over-

Under kan du se bildekvaliteten fra de ulike kameraene, fra best til dårligst. Alle er testet etter solnedgang, i en behagelig opplyst yttergang, med unntak av Presence som selvsagt er testet utendørs. Fire av de fem greier seg sånn bra nok, men Arlo Q skiller seg ut med mye bedre bildekvalitet enn de andre kameraene, og Panasonic faller helt ut i andre enden med betydelig dårligere bildekvalitet. Det bildet er så uklart at det kunne like gjerne vært Fidel Castros spøkelse i hettegenser, som undertegnede journalist. D-Links kamera er ikke med her, og du kan lese hvorfor på side 6.

Fra venstre: Netatmo Presence, Arlo Q, Arlo, Piper NV og Panasonic Home Monitoring and Control-kit. Foto: Kristoffer Møllevik

Oppsummering: Hva har vi lært?

Vi har ikke funnet den perfekte overvåkningsløsningen, og de fleste har sine styrker og svakheter. Vi kårer derfor ikke en testvinner, men presenterer heller vår favoritt, og trekker frem to andre løsninger som utmerker seg ved at de har egenskaper og funksjoner som gjør dem unike i denne testen.

Slik ser Facebooks oversikt over innloggede enheter ut. Vi skulle ønske vi fikk noe lignende fra overvåkningskameraene i denne testen. Foto: Skjermbilde

Ingen av kameraløsningene greier å sikre oss 100 prosent mot strømbrudd, i alle fall ikke uten at vi kjøper en såkalt UPS for å sikre både kamera og Internett. Ingen av dem har to-trinns-innlogging på kontoene sine, så alt som skal til for at noen får tilgang til kameraene og opptakene dine, er at de knekker passordet ditt. Kanskje lettere sagt enn gjort, men ikke utenkelig dersom du for eksempel bruker samme brukernavn og passord flere steder. Avhengig av hvordan og hvor du bruker disse kameraene, er muligheten for at de får med seg noe du helst skulle sett at de ikke fikk med seg, helt klart til stede. Vi skulle ønske at produsentene tok dette mer på alvor, og ga oss en kontosikkerhet som er mer på linje med den vi får fra Facebook - med mulighet for to-trinns verifisering ved innlogging, og oversikt over alle stedene vi er pålogget.

Av samme grunn kan et utendørskamera være verdt å vurdere - for med mindre du soler deg naken i hagen, er sjansen for at kameraet fanger opp noe sensitivt forholdsvis liten når det er på utsiden av husets fire vegger. Men her har vi ikke funnet noe vi er 100 prosent fornøyde med.

Våre anbefalinger

Vi har plukket ut tre systemer (og teller begge Arlo-kameraene under ett) som vi kan anbefale litt avhengig av hvilke behov du har. To av systemene, Panasonic og D-Link, ville vi styrt unna i denne sammenhengen, da de ikke møter kriteriene våre på en god måte. Du kan lese mer om hvorfor på deres sider, ved å trykke på lenkene over.

Det vi ville valgt Netgear Arlo (VMS3230) 7.5 /10 Bra Netgear Arlo fremstår for oss som en klar favoritt. Det er et fleksibelt system, med flere ulike kameraer vi kan velge mellom etter behov. Vi har testet «grunnmodellen» som ganske enkelt heter «Arlo», og den litt mer avanserte Arlo Q. Det som begeistret oss mest med Arlo-systemet er den fleksible monteringen vi får fra både batteridrevne og værtette Arlo, og de mer avanserte funksjonene som lydvarsling og to-veis-kommunikasjon gjennom Arlo Q. Appen som styrer det hele er også veldig oversiktlig, kjapp og enkel å finne frem i. Det er den eneste appen som lar oss sette opp en helukes timeplan for kameraovervåkningen, til og med i kombinasjon med stedstjenester. En klar ulempe med Arlo er at økosystemet rundt er relativt lite. Det er for så vidt enkelt å utvide systemet med flere kameraer når behovet dukker opp, selv om vi savner et utendørskamera som tåler mer enn 10 kuldegrader. Men vi kan for eksempel ikke legge til temperatursensorer eller dør- og vindussensorer, og hvis du vil ha sirene må du gå for Pro-utgaven. Arlo skal være kompatibelt med Samsung Smart Things, så når det systemet kommer til Norge får vi nok mer utvidet smarthjem-funksjonalitet gjennom det. Inntil videre er vi begrenset til IFTTT, som vi ikke er så begeistret for, da styringsfunksjonene der er litt for enkle for smarthjem-styring. Men hvis det først og fremst er en kameraløsning du er på jakt etter, og du ikke spesifikt trenger et utendørskamera som tåler mer enn 10 minusgrader, synes vi Netgear Arlo har det beste systemet. Les mer om Arlo på neste side » Pluss God bildekvalitet

Enkel å sette opp

Plasseringsvennlig

Trådløs

IP65-sertifisert / kan brukes utendørs

Skylagring

Batteridrevet og fullstendig trådløs - fleksibelt og pent

Enkel installasjon og god app

Forholdsvis avanserte programmeringsmuligheter

Grei videokvalitet

Værtett - tåler utendørsbruk ned til 10 minusgrader Minus Bruker forholdsvis dyre batterier, som må skiftes hver 4-6 mnd

Ikke lyd-støtte

Krever en del finjustering i appen før alt er på stell

Tåler ikke mer enn 10 minusgrader - for lite for utendørsbruk vinterstid

Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

Ikke lokal lagring

Svake utvidelsesmuligheter

Lar oss ikke sette opp deteksjonssoner

Litt stor basestasjon uten Wi-Fi

Har ikke sirene

Det vi ville valgt (2) Netgear Arlo Q 8 /10 Meget bra Arlo Q går ikke på batteri, og er ikke værtett, men har til gjengjeld flere avanserte muligheter enn sine batteridrevne brødre, og med innebygget wifi trenger det ikke noe basestasjon for å koble seg til internett. Hvis du kan leve med de litt mindre fleksible plasseringsmulighetene (siden det trenger strøm fra stikkontakten), og at det ikke kan stå utendørs, er dette det beste kameraet i testen. Pluss Grei å plassere, lang ledning

God bildekvalitet

Lar oss sette opp deteksjonssoner

Lyd-varsling

To-veis lyd

Trenger ikke basestasjon

Enkel installasjon og god app

Forholdsvis avanserte programmeringsmuligheter Minus Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

Kan ikke brukes utendørs

Ikke lokal lagring

Har ikke sirene eller temperatursensor

7 /10 Bra Beste utendørskamera Netatmo Presence Home Camera NOC01-EU Hvis du ikke er komfortbel med å ha et overvåkningskamera inne i huset, kan et utendørskamera være en god løsning. Presence er et overvåkningskamera som også fungerer som utelys, og som faktisk skal kunne erstatte utelyset du allerede har. Det fine med Presence er at det tåler omtrent alt av vær og vind (i alle fall omtrent det samme som utelampa di tåler), har god videokvalitet, og et smart varslingssystem i en oversiktlig app, som kan kjenne igjen om det er en person, bil eller et dyr i bildet. Ulempen er at monteringen er ganske krevende, og de aller fleste vil nok strengt tatt trenge en elektriker hvis det skal gjøres etter loven. Av samme grunn er det også vanskelig å flytte kameraet når det først er satt opp, så du er litt avhengig av å plassere det riktig første gang. Og selv om appen en oversiktlig og enkel å bruke, savner vi helt enkle funksjoner som for eksempel å kunne sette opp en timeplan for når kameraet skal være aktivert eller ikke. Vi kan se for oss at ikke alle vil være like begeistret for det litt strenge designet heller, men det er en smaksak. Du kan lese mer om kameraet på side 3 » Pluss Tåler tilsynelatende all slags vær

Fast installasjon = ikke lett å raske med seg

Flomlys med bevegelsessensor

Kan skille mellom bevegelse fra personer, biler og kjæledyr

Lar oss sette opp deteksjonssoner Minus Krevende og lite fleksibel montering

Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

Lite økosystem av tilbehørsprodukter (har for eksempel ikke sirene)

Litt strengt design vil ikke passe alle hjem - men det er en smaksak

Nesten ingen programmeringsmuligheter 7 /10 Bra Beste alt-i-ett-enhet Piper NV Alt-i-ett sikkerhetssystem Vi kaller det en «alt-i-ett»-enhet siden Piper NV inkluderer ting som temperatursensor, kraftig sirene, reagerer på både bevegelse og lyd, samt at den lar oss snakke gjennom en liten høyttaler i den, via smarttelefonen. Det har også reservebatteri og lokal lagring, slik at kameraet skal fortsette å fungere i opp til seks timer hvis strømmen går. Det går også an å utvide systemet med ting som smarte stikkontakter, dør- og vindussensor og vannlekasjesensor for å styre og passe på flere deler av huset. Appen til Piper NV er for så vidt grei nok, men vi savner et bedre system for å automatisere kameraet. Vi kan bruke IFTTT til å slå av eller på overvåkningen på et gitt tidspunkt, eller med stedstjenester, og det siste kan vi også gjøre via appen Life360, men vi kan ikke sette det opp med en kombinasjon av klokkeslett (altså en timeplan) og stedstjenester, som vi kan med Arlo. Dette gjør at det er fort gjort å glemme å aktivere kameraet når du er hjemme, men likevel vil ha overvåkningen slått på, for eksempel om natten. Du bør også få med deg at vi hadde ofte problemer med at kameraet mistet forbindelsen til nettet, og kunne være utilgjengelig i flere timer av gangen - på det verste rundt seks timer, før vi restartet kameraet ved å trekke ut ledningen. Dette er selvsagt svært kritisk, men vi kan ikke garantere at alle som kjøper det vil oppleve det samme. Etter kundetilbakemeldingene på Amazon og dømme er det likevel tydeligvis mange som gjør det, så det kan være greit å sjekke med de du kjøper det av at du får pengene tilbake hvis du opplever lignende problemer. Du kan lese mer om Piper NV på side 4» Pluss Kraftig sirene, temperatursensor og to-veis lyd

Kan utvides med dør- og vindussensorer m.m.

Kan festes på vegg eller brukes stående på bord

Intern lagring og reservebatteri gir sikring i tilfelle strømbrudd

Grei bildekvalitet og stor vidvinkel

Oversiktlig app Minus Kan ikke brukes utendørs

Korte videoklipp

Ustabil tilkobling

Svake muligheter for automatisering

Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

Litt stor, vanskelig å gjemme bort

Vi venter også i spenning på nye modeller fra både Panasonic og Canary som skal komme over nyttår en gang, og vi oppdaterer denne testen fortløpende etterhvert som vi tester nye enheter.