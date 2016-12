Samletest Ørepropper under 300 kroner

Den siste tiden har vi her på Tek gjennomført en god del samletester av diverse hodetelefoner, noen med støydemping, og andre uten. Vi har også testet en mengde trådløse ørepropper, i anledning Apples noe premature annonsering av mini-jackens død.

Faktum er imidlertid at de aller, aller fleste av oss stadig har et forhold til denne gamle, men akk så nyttige utgangen. Mange av oss har heller ikke noe behov for å bruke tusenvis av kroner på slike produkter, eller for den saks skyld mer enn et par hundrelapper. Men da må du vel også si farvel til alt som heter ålreit lyd – eller?

For å finne ut av dette satte vi oss fore å smelle sammen en samletest av ørepropper fra 299 kroner og nedover. Her er det svært, svært mange produkter å ta av, og å teste dem alle ville vært helt fullstendig umulig.

Utvalget vårt er derfor langt fra uttømmende, men vi har forsøkt å hente inn noen av de mest populære produktene fra litt forskjellige leverandører.

Uten å røpe for mye kan vi vel allerede her si at kvaliteten er, vel, varierende. Ikke overraskende er en rekke av proppene rett ut sagt litt begredelige å lytte til, men med priser fra 49 til 299 kroner er det vel ikke spesielt overraskende.

Det som derimot er litt mer overraskende, er at prisen i flere tilfeller overhodet ikke tilsvarer kvaliteten på produktet. Dette står i motsetning til litt høyere prisklasser, og er viktig å ha i bakhodet.

Formål og testmetode

Såpass billige, kablede propper som de vi har med i denne testen er propper som typisk vil bli benyttet som verktøy, i den forstand at de rett og slett skal utfylle et praktisk formål i hverdagen.

Det er også slik vi har brukt dem – under for eksempel jobbing, studier eller for å stenge ute støyen fra en busstur. De færreste vil kjøpe slike propper for å nyte musikken i seg selv over lengre perioder, og det er da også grunnen til at man har både dyrere og langt mer avanserte produkter.

PS: I vår nye testmal bruker vi mest plass på de beste og relativt sett mindre plass på de øvrige settene. Formålet er å gi deg minst like mye av den viktige informasjonen på langt mindre plass.

Clas Ohlson Headset med mikrofon 8.5 /10 Meget bra Ingen av proppene i testen spiller akkurat hifi-lyd, og de største skillene kommer egentlig til syne i form av hvilke propper som gjør minst av det vi liker dårligst. Derfor er det også gledelig at et par av modellene rett og slett leverer helt ålreit lyd, og prisen tatt i betraktning er det et par propper til 49 kroner fra Clas Ohlson som kommer best ut. De bærer det nokså kjedelige navnet «Headset med mikrofon», og er av den ganske generiske typen – sannsynligvis laget i et eller annet asiatisk land og lisensiert ut til forskjellige merker. Flere i redaksjonen har imidlertid prøvd proppene, og konkludert med at lyden er ganske ålreit. I motsetning til mange av de andre proppene i testen tar de ikke livet av låtene ved å overdrive bassen, og leverer tvert i mot ganske balansert musikk – til tross for at den tidvis kan oppleves bittelitt innestengt og platt. Alle registrene får tre frem mer eller mindre som de skal, og kun unntaksvis skjærer det i lyse toner. Bassen er på sin side tilfredsstillende, og kommer som regel aldri i veien for lytteopplevelsen. På litt lavere volum kan man fint bruke disse proppene over litt lengre tid, uten å plages av ulyder. Samtidig savner vi naturligvis noe detaljnivå og oppløsning, men for mindre enn en krølla 50-lapp er dette absolutt ikke noe vi klager på. Men det har det resultatet av vokaltung musikk ikke alltid kommer helt til sin rett. Utseendemessig ser proppene relativt OK ut, og selve propphuset er i farget metall med en blankfrest pyntering. Kabelen er imidlertid litt spinkel, og dessuten av den runde typen. Dermed vil den ubønnhørlig krølle seg, og den vil også være mer utsatt for å bli ødelagt. Hva slags propper som passer i hvilke ører er helt individuelt, men «Headset med mikrofon» sitter komfortabelt og godt fast i undertegnedes ører. Det er også en mikrofon til samtaler her, samt en start/stopp-knapp som fungerer med mobiler. Alt i alt synes vi Clas Ohlsons 49-kronerspropper er de som gir deg desidert mest for pengene, og skal du bare ha et par superbillige brukspropper er det ingen vits i å lete videre. Pluss Balansert og grei lyd

Greit utseende, sitter godt i øret

Dreper ikke lyden med bass

Mye lyd for latterlig liten pris Minus Kunne vært bedre på vokal

Pinglete kabel

Urbanista SAN FRANCISCO - WHITE 8 /10 Meget bra Flere har forsøkt å kopiere Apples EarPods opp gjennom årene, med litt varierende resultat. Urbanista har gjort sin egen vri på konseptet, og med sin San Francisco-modell laget et par gummierte propper med mer eller mindre samme formfaktor. Det betyr at de ikke sitter fast i øret med silikonputer, men heller bare hektes fast rett innenfor det ytre øret. Mange, inkludert noen i redaksjonen, synes dette er en bedre og mer komfortabel løsning, men undertegnede har aldri fått slike til å sitte ordentlig. Det forandrer imidlertid ikke det faktum at lyden er ganske bra – faktisk hakket bedre enn Apples propper. Dette skal også tillegges det faktum at de sitter bittelitt lengre inn i øregangen, slik at lyden kommer nærmere det indre øret. Gummieringen hjelper også til her. Lyden er hakket bedre enn de billige Clas Ohlson-proppene, og gir blant annet mer detaljer og varme i vokalen – samtidig som lydspekteret ellers er en god del bedre balansert. Bassen lider imidlertid ubønnhørlig av utformingen, og er derfor uten unntak en skuffende opplevelse fordi noe av «oomph»-en mangler. Men klarer du å se bort i fra dette er det ingen tvil om at Urbanista spiller best av alle proppene i testen. Spesielt til musikk med hovedvekt på mellomtone og diskant trives her, og kormusikk er generelt en trivelig opplevelse – i likhet med popsanger og mye annet. Men VG-lista kommer aldri til sin fulle rett her. Utseendet er moderne og pent, og med en flat kabel slipper du kabelkaos. Også en mikrofon og en start/stopp-knapp er på plass. Proppene koster i skrivende stund fra 199 kroner, og trives du med EarPods-formen er det absolutt et både bedre og billigere alternativ enn Apples egne propper. Pluss Spiller balansert og fint

Ser pene og moderne ut

Luftig lyd

Mer behagelige enn EarPods Minus Mangler litt i bassen

Passer ikke i alles ører

6.5 /10 Godkjent JAYS One+ earphones Proppene som bærer det nokså omstendelige navnet Jays a-Jays One+ har den kanskje mest omfattende innpakningen vi har sett, prisen tatt i betraktning. Man skulle nesten tro innpakningen kostet mer enn proppene selv, som selges over disk for 149 kroner i skrivende stund. a-Jays One+ har et finfint stereoperspektiv, og en absolutt akseptabel dynamikk – og trommer og diskanten er under kontroll. Også vokal og mellomtone er levelig, om enn ikke imponerende. Bassen kunne imidlertid vært bedre, og oppleves både som litt platt og tilbaketrukket. Proppene kunne også sittet bedre i øret, og har ikke den aller beste komforten. Men kabelen er god og tykk, og hele settet virker å være testens mest robuste. Liker du designet er det ikke et direkte dårlig valg – men prisen blir litt høy. Pluss Overdriver ikke bassen

Tykk og robust, flat kabel

Ok vokal, ok mellomtone Minus Ikke så god komfort

Skarp diskant

Til tider litt lite bass 6 /10 Godkjent Senz SINEARBLACK Senz SINEAR er propper undertegnede har hatt i ryggsekken i lengre tid, mest av alt fordi de spiller helt ålreit, ser bra ut, har et propphus i metall og er ganske billige. For 119 kroner (i skrivende stund) får du en passelig mengde bass, et passe avbalansert lydbilde og et lydbilde som føles mindre innestengt og mer åpent enn en del andre propper. Til tider kan det imidlertid skingre noe i diskanten, og mellomtonene kan bli noe intense i perioder. Vokalen mangler også noe varme og detaljer der det trengs – ikke mest fordi detaljene ikke produseres, men fordi de grumses til. Dynamikken kunne med andre ord vært bedre, men prisen tatt i betraktning er ikke Senz-proppene et dårlig valg. Dessuten: du får både flat kabel og start-stopp-knapp. Pluss Passe mengde bass

Balansert lyd

Pent utseende

Flat kabel Minus Noen ganger intens og platt vokal

Til tider manglende dynamikk

Skingrer noe i diskanten

6 /10 Godkjent Clas Ohlson Universal hodetelefon med mikrofon Clas Ohlsons andre par ørepropper i denne testen er i utgangspunktet en mer påkostet variant enn den første, og har blant annet flat kabel og et tøft design. Vokalen er åpen og bred, men bare når den ikke får konkurranse fra bassen. Og bass, det er det nok av – men den tar altså kverken på mellomtonene. Diskanten kan også oppleves noe slitsom, men det er langt fra like ille som hos enkelte andre. Når det skjer mye i musikken blir det litt rotete og platt, som om proppene ikke kan bestemme seg og hele tiden prøver seg frem litt. Men stort sett: et helt greit lydbilde. Foretrekker du flat kabel og liker designet, er ikke dette det verste valget. Pris? I skrivende stund, 189 kroner. Pluss Nok trykk i bunn

Passe detaljert

Fin vokal – åpen lyd

Flat kabel Minus Bassen kan ta livet av vokalen

Litt innelukket og platt lydbilde

Diskanten kan bli slitsom i lengden 5 /10 Middelmådig Goji G4PLUGCR14 Goji G4 er et par fryktelig «bassige» propper, men ofte kan det være levelig. Det er ikke så ille om det ikke egentlig er masse bass i musikken, men blir svært fremtredende i basstunge sekvenser. Vokalen fortrenges ofte til bakgrunnen, og mangler det vi helst ønsker oss: varme og detaljer. Lydbildet generelt er rett og slett ikke så veldig godt, selv om det stort sett er under kontroll. En låt som «Samsara 2015», der bassen spiller en hovedrolle, kan være innafor, men da må du også være i overkant glad i et bassdominert lydbilde. Designet er for øvrig sånn midt på treet, og bærer preg av å være billig. Det er en glossy finish, og mye plast. Men kabelen er flat, så det trekker opp. Prisen blir imidlertid ganske høy: hele 249 kroner. Pluss Ok lydkvalitet

Stort sett lyd under kontroll

Ikke så innelukket som en del andre Minus Kvelende mye bass

Noen ganger for fremtredende diskant

Ubalansert lyd

Glossy utseende

Ikke flat kabel

5 /10 Middelmådig Roxcore Bullets V3 Enkelte simpelthen ELSKER bass, og er du én av dem skal du ikke se lenger enn til Roxcore Bullets V3. Undertegnede kjenner flere som eier disse, og kjøper dem igjen og igjen. Dette er rett og slett de kanskje mest basstunge proppene vi har hørt, og til visse typer musikk passer det – som russelista eller «Genre Police». Til all annen musikk er det imidlertid som å bruke salt istedenfor sukker i kaka – det blir rett ut sagt ganske begredelig. Kaka til side, så skingrer det også litt i diskanten, og lydbildet er (naturligvis) ikke spesielt balansert eller detaljert. Blikkboksfølelsen er absolutt tilstede. Volumet blir HØYT! Og bassen destod mer fremtredende – samtidig som den ellers OK vokalen fortrenges til hjørnet av lydrommet. Disse proppene vurderer du kun om du er et skikkelig «basshue» (prisen er lik Urbanista-proppene). Pluss Bass herfra og til månen

Friske farger og design

Passer til enkelte typer musikk

Høyt volum Minus Bass herfra og til månen

Skingrer i diskanten

Lydbildet er ubalansert

Bassen fortrenger andre registre 4 /10 Svakt Iear Z-1 Der Urbanista har lykkes med å lage en forbedret versjon av Apples propper, har iEar Z1 bare rappet designet og gjort det ørlite grann verre. Utseendemessig er det ikke så ille, men takket være formen på proppene sitter de historisk dårlig i undertegnedes ører. De sperrer heller ikke ute noe av omgivelsene, og lekker lyd som en sil. Ser vi bort i fra disse rent formfaktor-avhengige tingene, så er det ikke så fryktelig bra lyd her heller. Stereoperspektiv kan du bare glemme, og bassen høres bare som et svakt spøkelse av seg selv (igjen: takket være formen). Blikkboksfølelse får du nok av, og vokalen er platt og udetaljert. Paul Simons «Diamonds on the soles of her shoes» mangler varme, og iblant skingrer diskanten. Kabelen er videre spinkel, og av samme type som Apples propper. Med en pris på 199 kroner kan du glatt se bort i fra Z1, og heller velge Urbanista-proppene. Pluss Formfaktor noen liker Minus Ikke veldig bra lyd

Svak bass

Blikkboks-følelse

Mangler varme og detaljer

Spinkel kabel