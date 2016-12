Samletest Kameramobiler

Kameraet er for mange den viktigste enkeltegenskapen når de skal kjøpe mobiltelefon. Og mobilkamera står tydelig høyt i kurs hos mobilprodusentene også. Selv om fremskrittene i faktisk bildekvalitet ikke alltid går så fort som man skulle ønske, gjøres det utrolig mange forsøk på å treffe riktig formel her.

Siden vi gjorde forrige store mobilkameratest på vårparten i år har det kommet en rekke telefoner med ulike kameravarianter. Der laserassistert fokus var forholdsvis nytt sist gang, er det doble kameraløsninger som ser ut til å ha etablert seg siden. To av telefonene som er med i denne omgangen er utstyrt med denne varianten hovedkamera.

Flesteparten av telefonene har imidlertid mer tradisjonelle kamera, og denne gangen tar vi med et lite gjensyn med Samsungs gamle Galaxy S4 for å se hvordan kvaliteten har utviklet seg. Telefonen er fra mars 2013, og har altså rukket å bli snart fire år gammel. Like fullt, den var blant de aller beste kameratelefonene da den kom, så hvordan henger den med i dag?

Disse modellene er med:

... og til slutt, fortidsreferansen Samsung Galaxy S4

Testingen ble gjort under ulike forhold, med dagslys ute, to ulike lysnivåer inne og et vanlig selfiebilde i middels belysning fra hver av telefonene. Hvordan det gikk isolert sett kan du se på hver av sidene som følger denne, og ettersom dette er forholdsvis varierte disipliner kan det være en god idé å se om vinneren er god på den delen av likningen som du foretrekker.

Forskjellene er små, og hva som er viktigst for deg som bruker vil være en avveining med utrolig mange forskjellige svar. Når vi her likevel prøver oss på å kåre den beste av dem alle er det det beste tverrsnittet av kamerafunksjonalitet og -kvalitet vi ser etter.

Se alle testbildene:

Spesifikasjonene

Slik ser de tekniske spesifikasjonene ut. Siden vi tester hovedfunksjonaliteten i kameraet er det også kun hovedkameraet som er tatt med i tabellen. For iPhone og Mate 9 Pro er det imidlertid flere tall som kan være aktuelle dersom man ser til øye nummer to på baksiden.

Oppløsning Optikk Stabilisering Sensor Fokus Fotolys Galaxy S7 12 MP f/1.7 Optisk 1/2,5" Fasedeteksjon LED iPhone 7 12 MP f/1.8 Optisk 1/3" Fasedeteksjon 4 x LED Mate 9 Pro 12 MP f/2.2 Optisk Laser + fasedeteksjon 2 x LED Xperia XZ 23 MP f/2.0 EIS for video 1/2,3" Laser + fasedeteksjon LED Pixel 12,3 MP f/2.0 EIS for video 1/2,3" Laser + fasedeteksjon 2 x LED Mi Mix 16 MP f/2.0 EIS for video 1/3" Fasedeteksjon 2 x LED Galaxy S4 13 MP f/2.4 Ingen 1/3" Kontrast (vanlig) LED

Den beste kameratelefonen

Samsung Galaxy S7 Edge Huawei Mate 9 Pro Apple iPhone 7 Plus

Begrunnelse

Galaxy S7 tok hele veien meget gode, men ikke alltid aller best bilder. Den er antakeligvis den beste telefonen til å treffe riktig på eksponering hver gang, og støy eller fokus er aldri noe problem. Som på Google Pixel kan imidlertid HDR-funksjonen gi bildene et litt unaturlig preg av og til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det tydeligste resultatet i denne testomgangen er hvor jevnt det har blitt. Galaxy S7 har regjert godt på mobilkameratoppen i år, og for en gangs skyld har det tatt månedsvis for konkurrentene å komme frem til modeller som kan true inneværende leder. Vanligvis kappes produsentene om denne tronen, og det pleier å være tett mellom modellene som overtar stafettpinnen. Slik har det altså ikke vært i 2016, men fra høsten og ut har det kommet flere modeller som truer Galaxy S7, men enn så lenge ingen som er helt tydelig bedre enn Samsungs toppmodell.

Galaxy S7 er fortsatt best på totalen, men i løpet av høsten har det store forspranget til konkurrentene endelig minket. Nå er det hårfint mellom kamerakvaliteten i toppmobilene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Førsteplassen går altså til Galaxy S7 også denne gang, men det er hårfint mellom de tre på toppen. Avhengig av hvordan man vanligvis bruker mobilkameraet sitt kan det godt hende at Galaxy S7 likevel ikke er aller best for deg. Vinneren vant ikke en eneste av kategoriene på egen hånd, men var representert i topp tre i alle kategoriene unntatt selfie-delen av testen. Den er dermed den mest allsidige av de seks toppmodellene som er med.

Bilder i svakt lys er en av Galaxy S7s styrker, men i denne omgangen var det vesentlig enklere å skille nyanser fra hverandre i bildet fra iPhone 7, selv om det tok med noe større mengder synlig støy.

To modeller hakk i hæl

Når Mate 9 Pro har tilstrekkelig med lys er den suveren i skarphet og hvitbalanse. Den trenger litt mer lys enn Galaxy S7, men avstandene på totalen er slett ikke store. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei Mate 9 Pro er oppfølgeren til Mate 8, og den har dermed en trend for gode mobilkamera å følge opp. I nyeste generasjon har kvaliteten på bildene blitt enda bedre. Telefonen skilter med ekstremt god håndtering av eksponering og hvitbalanse, og den gir som regel meget detaljerte bilder. Her er det vanligvis ikke så mye synlig «digitalt juks» som foregår, men Mate 9 Pro sliter vesentlig mer når det blir mørkt, og her får vi også se en svært aggressiv støyfjerningsløsning gå til angrep på bildene med minst lys.

Kvalitetene er altså der de var for Mate 8, men alle styrkene den forrige store telefonen hadde har blitt enda litt bedre i denne omgang. Der forgjengeren raskt falt gjennom i dårlig lys er også disse egenskapene bedret i Mate 9 Pro, selv om også den er svakere enn vinneren her.

Apples iPhone-modeller har alltid vært allsidige, men i år har også disse fått seg en solid oppgradering. Plus-modellen gjør det meget godt i mange av testene her, og det til tross for at vi denne gang ikke har gått spesielt nærme inn på ekstrafunksjonaliteten som iPhone 7 Plus har. Ved siden av å ta meget gode bilder generelt sett, har den mulighet til å zoome ved å bytte mellom de to kameraene på baksiden. Hvis lyset er godt nok, og avstanden til motivet tilstrekkelig, kommer man mye nærmere uten å måtte bruke digital zoom. Det er en fordel. Men selv om man ikke bruker denne funksjonaliteten er det et usedvanlig godt kamera som bor i dette årets toppmodell fra Apple.

Pixel tettest på toppen

Når Google Pixel XLs HDR+ og digitale støybehandlingsfunksjoner tråkker til går de tidvis svært hardt til verks. Her har Niklas Plikk nesten blitt til en tegneserie fordi Pixel har skrudd alle bryterne sine til 11. Når den ikke gjør det er det en særdeles god kameratelefon. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Siden vi ikke har vurdert ekstrafunksjonalitet fra noen av telefonene i denne testen er også testresultatet gyldig for den vanlige iPhone 7-modellen som har samme kameraløsning med unntak for det ekstra zoom-kameraet i Plus-varianten.

Tettest på toppen var det Google Pixel som kom, men den falt gjennom i vurderingen fordi den har en tendens til å dra på med svært aggressiv bildeforbedring. Xiaomi Mi Mix og Sony Xperia XZ tar begge gode bilder, men førstnevnte er slett ikke like lysfølsom som de beste og gir dermed en del støy i bildene, mens Xperia XZ ikke alltid eksponerer riktig og selv om den har vesentlig høyere oppløsning enn flere av konkurrentene har den ikke særlig flere detaljer å vise til. I fullstørrelse avslører bildene det som ser ut som komprimeringsstøy. Denne støyen kommer neppe fra kameraet, men mest sannsynlig fra overivrig JPEG-komprimering.

Begge disse to telefonene kan altså gi knallgode bilder, men helt til topps når de ikke.

Automatikk like viktig som selve kameraet

Denne testen er vel så mye en vurdering av hvor godt automatikken treffer som av selve kameraet. Det kan godt hende listen ville sett ganske annerledes ut dersom vi manuelt satte opp hver telefon med de beste innstillingene for en gitt utfordring.

Proffmoduser som lar en stille på alt fra ISO og lukkertid til fokus og hvitbalanse er veldig kjekke å ha til å ta det bildet som er for vrient til at telefonen gjetter gode innstillinger selv.

Generelt bruker de fleste automatikken når mobilbilder skal tas, og den er dermed en ekstremt viktig del av hvor godt et mobilkamera virker.

... og hvordan gjorde Galaxy S4 det?

Galaxy S4 gjør det overraskende greit i denne testen, men den skal ha en del mer lys enn de andre telefonene i utvalget før det blir bra. Når den ikke har nok lys prøver den så godt den kan. Legg merke til kontaktene på SSD-en og ørepluggene. Her klarer ikke telefonen å skille detaljer fra hverandre slik den burde, og slik de andre stort sett gjør. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oldingen i utvalget gjorde det i grunnen forbløffende bra i denne testen. Den var aldri i nærheten av topplistene, men i flere av omgangene gjorde den det så godt at det ville vært vanskelig å se forskjell på bilder fra den og mange helt ålreite mobiler under tre tusen kroner. Med tanke på at toppmodellene heller ikke kostet like mye som de gjør i dag den gang er dette virkelig imponerende. Galaxy S4 hadde en startpris på 5200 kroner før den sank med noen hundrelapper de neste månedene.

De største forskjellene mellom den gamle modellen og de nye ser vi, forutsigbart nok, i de vanskeligste forholdene. For mye eller for lite lys liker den ikke. Men jo nærmere den kommer «passelige» mengder lys, desto nærmere kommer den resultatene fra de nyeste og dyreste modellene. Dette var en særdeles god modell da den kom, og at den fortsatt oppleves som godt brukbar på kamerafronten tre og et halvt år senere sier litt om akkurat hvor god den var og er.

Hopp til deltestene (klikk på bildene)