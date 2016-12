Så enkelt gjør du PlayStation-kontrollen din mye bedre

Til tross for at Microsofts Xbox 360 har vært min foretrukne spillkonsoll de siste årene, falt valget på Sonys PlayStation 4 da jeg skulle kjøpe ny i sommer. Det har jeg ikke angret på, men det var særlig én ting som jeg følte at Sony ikke hadde fått til helt: Kontrollen.

Spesifikt var det analogstikkene på kontrollen som var problemet. De var så glatte at tomlene mine gled av ved første tegn til håndsvette.

Altfor glatte analogstikker

Det går mest i fotballspillet FIFA for min del, et spill hvor små marginer skiller vinnere fra tapere. Og jeg hater å tape. Kamp etter kamp opplevde jeg at innleggene suste i feil retning, at taklingene ikke satt som de skulle, og at skuddene gikk bak mål. I total mangel på selvkritikk fant jeg det mest naturlig å skylde på kontrollen, eller nærmere bestemt de forbanna analogstikkene.

Jeg prøvde å feste tape-biter over dem. Det fungerte en liten stund, men var på ingen måte en permanent løsning på problemet.

Stort utvalg på Ebay

Ingen av de norske nettbutikkene jeg sjekket hadde PS4-tilbehør som kunne være til hjelp.

På Ebay fant jeg imidlertid «Joystick Thumbstick Caps for Sony Playstation 4» i mange forskjellige varianter. For 20 par betalte jeg cirka 80 kroner inklusive frakt, altså 4 kroner per par, halvparten svarte og halvparten gjennomsiktige. Jeg har ikke angret et sekund på denne investeringen.

Andre slike deksler til analogstikkene er faktisk enda billigere på Ebay, men disse kan ha en litt annen utforming.

«Joystick Thumbstick Caps» fikset PS4-kontrollen. Foto: V. Haugen, Teknofil.no

Ingen flere unnskyldninger

Med slike deksler festet på analogstikkene kan du få tilbake kontrollen over PS4-kontrollen din. De små nuppene gir deg et mye bedre tommelgrep, og det kan utgjøre en stor forskjell når du spiller.

Den eneste ulempen ved dekslene er at jeg ikke lenger har noe å skylde på hvis jeg taper en kamp på FIFA 15. Det skjer til gjengjeld litt sjeldnere nå, heldigvis.

Bestill: Ebay (dette er de vi har testet, men det finnes også andre varianter)

Med denne appen trenger du ikke en TV for å spille TV-spill

Spill PS4 på Sony-mobilen din »

(Kilder: Ebay, Gamer.no)