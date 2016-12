Et av de hyggeligere bekjentskaper når det kommer til bærbare har vi tidligere hatt med Dells proffe XPS 13 og XPS 15-maskiner. For en tid tilbake siden ble det kjent at 13-tommeren fikk en solid oppgradering, og nå er det etter alle solemerker storebrorens tur.

Det er angivelig Dell selv som avslører planene om å oppgradere XPS 15 med siste skrik på prosessorfronten, nemlig med Kaby Lake-prosessorer fra Intels syvende generasjon Core i-serie og ikke minst, med dedikert grafikkløsning fra Nvidias Pascal-generasjon.

Produktsiden raskt fjernet

Dette skal Dell angivelig ha skrevet om nye XPS 15 før de ble oppmerksomme på feilen og fjernet teksten. Foto: Skjermdump, Videocardz.com

Annonseringen ble lagt ut på Dells eget nettsted før både tekst og bilder raskt ble tatt ned igjen. Annonseringen skulle nok ikke gjøres før under CES-messen, som går av stabelen like over nyttår.

Til tross for at detaljene ble fjernet etter få minutter, rakk ryktenettstedet Videocardz å sikre seg en skjermdump som viser deler av hva Dell publiserte om den nær forestående oppgraderingen.

Nvidia GTX 1050-grafikk

Informasjonsteksten avslørte blant annet at Dell vil tilby foreløpig uannonsert GTX 1050-grafikk fra Nvidia med 4GB minne i sin 15-tommer. Denne brikken vet vi ikke så mye om ennå, men den vil trolig gi hakket bedre grafikkytelse enn GTX 960M, brikken Dell benytter i dagens XPS 15.

Det som gjør dette svært interessant er ikke ytelsen i selg selv, men at GTX 1050 takket være Pascal-arkitekturen den bygger på garantert vil by på langt bedre eksterne egenskaper for maskinen, så som lavere temperaturer, langt mindre støy og forbedret batteridriftstid når du spiller.

Ettersom GTX 1050 for bærbare ennå ikke er annonsert av Nvidia er dette trolig grunnen til at Dell var så raske med å trekke informasjonen fra sine nettsider.

Intel Kaby Lake-prosessor

Ved siden av GTX 1050-grafikk skal XPS 15 komme med prosessorene i3-7100HQ, i5-7300HQ og i7-7700HQ fra Intels Kaby Lake-generasjon.

Intel ventes å fortelle mer om disse prosessorene under neste års CES-messe i Las Vegas, hvor vi er tilstede fra 3. januar.

Test: Dell XPS 15 (2015) møter MacBook Pro 15 (2015) »

Fra bildene å dømme holder Dell fortsatt på tradisjonelle USB 3-porter, og minnekortleseren ser også ut til å leve videre. Akkurat ved å la være å endre for mye på det allerede svært lekre designet på XPS 15 kan Dell ha skutt gullfuglen. Mange snuser nok i disse dager på et alternativ til Apples MacBook Pro, som i sin nye drakt ikke tak med seg noen av disse mye brukte disse tilkoblingene.

Test av MacBook Pro 13:

Selv «Apple-menigheten» kan få problemer med denne »

(Kilde: Videocardz)