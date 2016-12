Etter at Samsung for en tid tilbake gjorde narr av Apples valg om å fjerne hodetelefoninngangen på iPhone 7, dukket det noe overraskende opp rykter om at også erkekonkurrenten Samsung skulle droppe inngangen på sin neste flaggskipmodell Galaxy S8. Nå er disse ryktene forsterket.

Nettstedet SamMobile har nemlig mottatt opplysninger som indikerer at Samsung faktisk skal lansere et par trådløse øreplugger sammen med Galaxy S8-telefonen.

Airpods-konkurrent

Dette ser ut til å underbygge tidligere opplysninger om at Samsung skal fjerne hodetelefoninngangen, og om det stemmer skal Samsung dermed altså ta opp konkurransen med Apple, som nylig lanserte sine trådløse Airpods-øreplugger.

S8-ørepluggene blir en rival til Apples nylig lanserte Airpods, her avbildet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det er uvisst om Samsung skal tilby Galaxy S8 og ørepluggene i én pakke, eller om de simpelthen skal lanseres samtidig. Det foreligger heller ingen tekniske detaljer foreløpig, men med tanke på at Samsung nylig kjøpte Harman er det ikke umulig at pluggene vil by på teknologi fra dette selskapet.

Samsung har i det hele tatt trappet opp lydsatsingen sin kraftig i senere tid, og har tidligere uttrykt ambisjoner om å bli like store innen lyd som de er innen TV og mobiltelefoner. I den forbindelse har selskapet blant annet opprettet et eget lydforskningslaboratorium i USA.

Samsung har ikke kommentert de seneste ørepluggryktene, så alt må tas med en klype salt inntil videre.

(Via Ubergizmo)