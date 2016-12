Nokia var en gang en ruvende skikkelse i mobillandskapet, men ting endret seg da Microsoft kjøpte opp selskapets mobilavdeling i 2013. Tidligere i år kom det frem at Nokia-merkede mobiler var på vei tilbake via et nytt samarbeid, og nå foreligger det nye opplysninger om Nokia-comebacket.

Det taiwanske nettstedet Digitimes har vært i kontakt med kilder som hevder at Nokia skal lansere hele fire mobiltelefoner neste år. Tidsvinduet som angis er andre eller tredje kvartal.

Inkluderer ikke D1C

Disse modellene inkluderer visstnok ikke den allerede ryktede Nokia-modellen D1C, som vi sist meldte om i oktober i år. Dermed kan det altså se ut til at vi har så mye som fem Nokia-merkede mobiler underveis på nyåret.

Et tidligere lekket bilde av Nokia-mobilen. Foto: Weibo

De fire mobilmodellene som Digitimes melder om skal angivelig komme i skjermstørrelsene 5 – 5,7 tommer og enten QHD- eller full HD-oppløsning, men utover dette foreligger det ennå ingen tekniske detaljer.

Når det gjelder den nevnte D1C-modellen kan nettstedet videre opplyse at denne visstnok skal komme i to utgaver, hvorav den ene kommer med 5,5-tommer skjerm og 3 GB minne, mens den andre har 5-tommers skjerm og 2 GB minne. Begge har full HD-oppløsning.

Rimelige

De to modellene skal ha en amerikansk pris på henholdsvis 200 og 150 dollar, som tilsvarer virka 1700 og 1300 kroner, men norsk pris og tilgjengelighet er selvsagt ennå høyst uvisst. Moderate priser ser det altså uansett ut til å bli.

De kommende Nokia-mobilene er et resultat av et strategisk samarbeid mellom Nokia og finske HMD. Samarbeidet innebærer at sistnevnte har rett til å bruke Nokia-navnet på mobiler og nettbrett, i tillegg til såkalte essensielle standardpatenter, i 10 år.

HMD skal i henhold til avtalen ha full kontroll over salg, markedsføring og distribusjon av Nokia-telefonene, mens Foxconn tar seg av selve produksjonen av enhetene. Nokia vil motta royalty-utbetalinger fra salget.

Det har dukket opp lekkede bilder av den første nye Nokia-mobilen »