Markedet for spillskjermer er inne i en renessanse for tiden, der det pumpes ut skjermer med lynraske og høyoppløste paneler som aldri før. Godt er det, etter at vi i det som virket som en evighet stod bom fast med kjipe Full HD-skjermer med 60-120Hz-paneler.

En av aktørene som har gjort seg spesielt bemerket med solide spillskjermer er Asus og deres ROG Swift-satsning. Nå tyder en pressemelding, som etter alt å dømme ble sluppet før tiden, på at selskapet er klare med det som godt kan ende med å bli «årets skjerm».

4K-oppløsning med 144Hz-panel

Vi snakker nemlig om Asus ROG Swift PG27UQ, en 27-tommers skjerm som bygger videre på det beste fra PG279Q og PG27AQ med sine henholdsvis lynraske 1440p 165Hz- og høyoppløste 4K 100Hz-paneler.

PG27UQ vil ifølge den lekkede pressemeldingen komme med et 4K 144Hz-panel.

Skjermen det er snakk om er trolig de endelige versjonen av prototypemodellen vi kikket på under fjorårets Computex-messe.

Asus viste frem verdens første 4K 144 Hz-skjerm under fjorårets Computex-messe. Nå er det nok denne som nærmer seg lansering under navnet ROG Swift PG27UQ. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som tidligere er panelet selvsagt av IPS-typen, og på plass vil også støtte for HDR, DCI-P3-fargerommet samt Nvidias G-Sync-teknologi være. Ifølge Asus kan IPS-panelet lokaldimmes over 384 ulike soner for bedre kontrast, mens kvanteprikker sørger for høyere lysstyrke. Både fargegjengivelse og silkemyk bildeflyt bør dermed være sikret.

Komprimissløs, men garantert kostbar

Så er det altså mulig å gjøre som Ole Brumm – å si ja takk, begge deler! Herligheten kommer nok imidlertid til å bli priset for hva den er, en toppspesifisert skjerm som ser ut til å ta få snarveier. Men, det er som kjent ikke noe som heter «gratis lunch», så det er bare å begynne å spare. Selv om spesifikasjonene nå er ute er det tydelig at Asus ikke er helt klare til å annonsere skjermen ennå, så vi snakker nok noen måneder før den er lansert og klar for butikken. Det gir deg litt tid til å mate bankkontoen og forberede deg på å se pengene renne ut igjen.

Skjermen kommer med to DisplayPort 1.4-utganger og en utgang for HDMI 2.0. Skjermkortet ditt bør støtte DisplayPort 1.4 for å låse opp potensiale som bor i skjermen. Ettersom vi vet at selv «verstingkortet» GTX 1080 alene ikke klarer mer enn omtrent 55 til 90 FPS i 4K-oppløsning kan det være et SLI-oppsett er tingen å kikke på her.

