Ryktene om Apples neste toppmodell kommer nå med stadig høyere hyppighet, og det siste gullkornet kommer fra nettstedet Apple Insider.

Nettstedet har vært i kontakt med en analytiker som hevder at Apple skal lansere tre iPhone-modeller i inneværende år, i tråd med tidligere rykter, hvorav topputgaven visstnok skal hete «iPhone X».

Fullstendig heldekkende OLED-skjerm

Informasjonen kommer fra kilder i Apples forsyningskjede og dukket opp i et notat til investorer, og dermed skulle det være grunn til å ta opplysningene på alvor, selv om ingenting altså er offisielt bekreftet.

«iPhone X» får trolig fullstendig heldekkende OLED-skjerm og ansiktsgjenkjenning. Dette illustrasjonsbildet er et konseptbilde av en annen mobilmodell. Bilde: YouTube

Ifølge de nye opplysningene skal den neste toppmodellen få en fullstendig heldekkende skjerm på 5,8 tommer og med OLED-teknologi, som også tidligere er blitt antydet. Kildene underbygget også ryktene om at komponenter som fingeravtrykkleser, kamera og høyttaler dermed vil bli bygget direkte inn i selve skjermen.

Ansiktsgjenkjenning

Av helt nye opplysninger er kildene for øvrig av den oppfatning at iPhone X-modellen vil få innebygget teknologi for ansikts- og bevegelsesgjenkjenning som skal benytte en lasersensor og infrarød sensor som befinner seg nær frontkameraet.

I tillegg til i toppmodellen iPhone X skal det visstnok også komme en iPhone 7s i størrelsene 4,7 og 5,5 tommer, som altså blir oppgraderte utgaver av de eksisterende iPhone 7-modellene. Tidligere rykter har indikert at disse nye S-modellene vil ha same design, men blant annet komme med en kraftigere A11-brikke.

Apple planlegger nå trolig en mobil med hull i skjermen »