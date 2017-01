Microsoft har hatt suksess med sine bærbare Surface-maskiner. En ting som dog har ligget brakk en stund er selskapets mobil-satsing. De har ikke lansert en telefon på lenge, men det kan nå se ut til å endre seg, melder Windows Central.

Får vi en mobil eller nettbrett med hele tre skjermen må en tro? Bilde: Microsoft / USPTO

Det har med jevne mellomrom svirret rykter om at Microsoft skal lansere en Surface-mobil, men hittil har noe håndfast uteblitt. Nye patent-tegninger kan muligens ha avslørt noen interessante nye modeller.

Flere skjermer som kan brettes sammen

De nye tegningene viser flere ulike løsninger som har en ting til felles; de kan brettes sammen. En av tegningene viser et nærbilde av hengslet som skal gjøre enheten sammenleggbar.

Microsoft har søkt om nye patenter. Bilde: Microsoft / USPTO

Patentene viser muligheten for enheter med hele tre flater som kan slås sammen, noe som tyder på at Microsoft ser for seg mobiler med mange bruksmuligheter.

En tabell som også er lagt ved viser at det er snakk om ulike størrelser på skjermene, samt at det heller ikke kun gjelder mobiler. Ifølge listen inneholder patentene også flere størrelser og mål til eventuelle nettbrett.

Kan bli med patentene

Med andre ord kan selskapet ha mye spennende på blokken om disse patentene blir satt ut i live. Likevel er sjansen vel så stor for at det blir med ideen. Det er nemlig ikke uvanlig at slike patenter ender opp «i en skuff».

Uansett så viser disse tegningene at Microsoft fortsatt vurderer stadig nye mobiler og nettbrett – selv om selskapet de siste månedene har fokusert mye på bærbare maskiner.

(Kilde: Windows Central, USPTO)